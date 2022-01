“Buenos Aires Épica”: cinco amigas se reúnen en un absurdo

La obra se presenta todos los viernes a las 21:30 en El Club del Teatro, ubicado en Rivadavia 3422. Una puesta que reivindica la lucha feminista.

(Fotos: prensa)

Las obras de teatro independiente en Mar del Plata se imponen por sus temáticas, tal es el caso de “Buenos Aires Épica, absurdo para cinco bellas mujeres”. La obra se presenta todos los viernes de enero y febrero en El Club del Teatro con una puesta en escena que, desde el humor absurdo, reivindica la lucha feminista y cuestiona el sistema capitalista y patriarcal.

Todos los viernes de enero y febrero a las 21 la obra que se estrenó en el 2021 se presenta en El Club del Teatro, ubicado en Rivadavia 3422. Las entradas a $500 se pueden adquirir en la boletería del teatro o a través del sistema de venta virtual alternativateatral.com.

La obra del grupo “Los Internacionales Teatro Ensamble”, dirigida por Manuel Santos Iñurrieta, recrea la historia de cinco amigas que se juntan una vez por semana a suicidarse de manera poética en la ciudad de Buenos Aires, con la interpretación de Alita Núñez, Carmen Domínguez, Guillermina Miravé, Laura Giménez y Natalia Escudero.

Ante la imposibilidad de concretar ese acto, deciden buscar la poesía, pero a partir de otro hecho épico. Desde el humor absurdo y político, la obra profundiza sobre algunas de las temáticas que puso en debate y amplificó el movimiento feminista frente a las distintas opresiones que multiplica y legitima este mundo capitalista y patriarcal.

“En cada función siempre está la ansiedad, la alegría, los nervios de estar en escena. Y, a su vez, esa alegría de volver a hacer teatro después de estos dos años y medio de pandemia con todo lo que implicó”, señaló para Qué digital Carmen Domínguez, una de las actrices que protagoniza la propuesta.

La pieza que se presenta esta temporada comenzó a preparase en marzo del 2020. “Manuel nos fue convocando de manera individual y a mediados de mayo-junio empezamos a tener encuentros por Zoom para leer la obra y también para conocernos porque muchas no nos conocíamos y nunca habíamos trabajado juntas. Fue todo un desafío, cuando cada una se enfermó tuvimos que dejar de ensayar y continuamos en el 2021 con ensayos presenciales”, describió.

A su vez, la actriz definió que la obra cobró “épica” también por la manera de atravesar el proceso creativo hasta llegar al estreno ya que quienes integran el grupo viven en Mar del Plata, Miramar y Buenos Aires por lo cual generar encuentros tuvo sus complicaciones. “Es una obra muy bella que desde su texto dice un montón. Está atravesada por la ola feminista y por el absurdo”, aseguró Domínguez.

Y, en esta misma línea, agregó: “La construcción de los personajes se hizo a través de una maqueta porque la obra ya se había hecho en Buenos Aires en 2017 con un elenco de allá y a partir de eso cada une le fue agregando su propia impronta con sus particularidades”

Sin dudas es una obra que aborda, desde distintas aristas, al universo feminista. “Realmente estamos todas atravesadas por el feminismo, en el medio se aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y en la obra nombramos datos muy concretos sobre femicidios, violencia de género, el lugar de la mujer y el capitalismo, el lugar de un hombre que escribe sobre teatro que habla de mujeres: si eso está bien o si está mal. Todo en el medio de la locura y el caos de una ciudad pujante y alivianante como es Buenos Aires”, describió la actriz.

La construcción de cada personaje es singular y en “Buenos Aires Épica” quienes ponen el cuerpo aseguran que “es una construcción muy linda”. “Nos llevó por ese camino de ir transitándolo, viviéndola y que cada personaje tiene mucho de las actrices y de cómo nos fuimos relacionando, tomando mucho de la realidad. Disfrutamos mucho y la pasamos muy bien, aun en las equivocaciones. Jugamos, nos divertimos y nos entendemos”, destacó la artista marplatense.

“Se nota la mirada política y de la realidad que tenemos. En lo particular me tocó una Victoria que es muy cercana, vive en el barrio de La Boca. Hay muchos rasgos con los que me siento cercana y el rasgo de cada una parece en lo que va diciendo”, anticipó.

“Buenos Aires Épica “surgió al calor de las grandes movilizaciones por #NiUnaMenos. “Queremos que arda el patriarcado, que caiga el capitalismo para intentar hacer un mundo mejor para todes. Un poco la idea de la obra es un homenaje a las mujeres que nos antecedieron, que forman parte de nuestra vida y nuestro ser mujer, las bases de este feminismo que avanza y derriba sistemas”, concluyó Carmen Domínguez.