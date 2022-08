EMAD: más reclamos por un edificio propio y “condiciones mínimas de seguridad”

Desde el centro estudiantil afirman que por la situación se reduce la matrícula: “A los estudiantes no les satisfacen las condiciones edilicias”.

La Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” (EMAD) de Mar del Plata hace 42 años que no tiene un edificio propio acorde a las necesidades y esta semana se acentuó el reclamo histórico por parte de la presidenta del centro de estudiantes al hacer uso de la Banca 25 en el Concejo Deliberante en búsqueda de soluciones concretas. “Hoy en día estamos nosotros como estudiantes estamos tratando de garantizar las condiciones mínimas de seguridad”, señaló Isabella Fraternali.

En 1979 se creó la EMAD en Mar del Plata, y desde ese momento las clases se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, que en su gran mayoría no tienen la infraestructura necesaria para las actividades que se llevan a cabo. Hoy en día quienes eligen estudiar arte dramático concurren al edificio de Necochea 3672, en el mismo espacio en el que funciona el Instituto Superior De Formación Docente Almafuerte. Entonces, por la situación edilicia sumado a la cantidad de estudiantes, la presidenta del centro estudiantil remarcó que las actividades están fragmentadas en cinco centros culturales de la ciudad.

A comienzos de este año, desde el centro estudiantil junto al cuerpo docente gestionaron reuniones con concejales y el secretario de Educación municipal, Sebastián Puglisi, para reiterar el pedido de contar con un edificio propio ya que se termina el contrato de alquiler donde funciona actualmente. Según informó la estudiante de la institución, “la directora realizó una búsqueda, por cuenta propia, que le hizo llegar al titular del área de una serie de edificios que son patrimonio municipal y que están a la venta”. Sin embargo, no hubo avances al respecto.

“Necesitamos un edificio que nos permita desempeñar las actividades para nuestra formación educativa”, resaltó Isabella Fraternali frente a las y los concejales.

A esto, se suma que el edificio principal en donde cursan las y los estudiantes tiene actualmente graves problemas de infraestructura. “No cuenta con las condiciones mínimas de seguridad de cualquier institución educativa: sin salida de emergencia, apenas cuenta con matafuegos reglamentarios, no cuenta con escaleras reglamentarias y que no satisface las necesidades educacionales”, enumeró.

La última promesa de licitación para un edificio propio para la EMAD proyectaba que funcionara en terrenos linderos a la Vieja Usina. Y la última respuesta que recibió la comunidad educativa fue de manera indirecta por parte del secretario de Educación, aunque tampoco prosperó de manera formal. Frente a la falta de respuestas concretas, la presidenta del centro estudiantil afirmó que en julio de este año “se invirtieron 44 mil pesos en un aula, que surgió del bolsillo de los estudiantes” y que “hay un aula que por riesgo de incendio” en la que ellos mismos tuvieron que invertir unos 7 mil pesos.

Durante su descargo, la estudiante sostuvo que la institución no puede continuar funcionando con anexos ya que producto de esa falta de centralidad “la escuela pierde matrícula”. “No contamos con otro turno, que sería el de la mañana, y estudiantes que eligen nuestra institución están dejándola porque no les satisfacen las condiciones edilicias en las que se desempaña la actividad”, argumentó.

Una vez más, ante este relato, desde el estudiantado sienten que corre peligro tanto la formación como la propia EMAD y por eso piden respuestas concretas a sus reclamos. “Necesitamos un edificio como la Escuela Municipal de Danza”, concluyó Fraternelli.