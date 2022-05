Música, danza, cine, teatro y libros en mayo en el Teatro Auditorium

El Centro Provincial de las Artes contará este mes con una variada cartelera en la que se destacan los shows del Paris Jazz Club y la inauguración de tres muestras de artes visuales.

(Fotos: archivo / Qué digital)

Comenzó el mes de mayo y desde el Teatro Auditorium dieron a conocer diferentes propuestas artísticas que habrá en Mar del Plata, entre las que se destacan las presentaciones del Paris Jazz Club con dos shows (“Jazz Cartoons” y “Woody Allen Night”), el Festival Internacional “Ola Danza” y el regreso de la “Escuela de Espectadores” de Jorge Dubatti. Además habrá espectáculos de danza, teatro, musicales, el ciclo de Cine Arte, tango, la presentación de los libros “Archivo Piazzolla”, “Música en vivo” y la inauguración de tres muestras visuales.

Las actividades son impulsadas por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y las entradas para los espectáculos en el Teatro Auditorium se pueden adquirir a través de la plataforma virtual Plateanet o en la boletería ubicada en Boulevard Marítimo 2280.

Las propuestas se iniciarán este miércoles y jueves a las 21, cuando Anita Zaninetti reestrenará “Un mundo ideal” y “Cenicienta, el musical” en el marco de las presentaciones “Experiencias Broadway” que la directora de comedia musical viene llevando adelante. Las entradas se pueden adquirir desde $600.

Por su parte, el grupo Paris Jazz Club se presentará en la sala Astor Piazzolla este viernes 6 a las 21 con “Jazz Cartoons”. El espectáculo es un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito de películas animadas. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones como You ‘ve a friend in me, Everybody wants to be a cat y Pink Panther Theme. La función está pensada como un divertido espectáculo que conecta con la niñez.

A su vez, el grupo subirá al escenario el sábado 7 también a las 21 con “Woody Allen Night”. Interpretarán un repertorio de jazz que Woody Allen eligió para sus películas, acompañado de visuales y monólogos de humor. Las entradas se pueden adquirir a $800. El objetivo es revivir la atmósfera y sonoridad tan características de películas como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown” “Blue Jasmine” y “Manhattan”, entre otras.

En danza, este mes el Auditorium contará con el Festival Internacional Ola Danza, con entradas desde $200. “Que todas las estrellas fugaces se nos caigan de rodillas” de Rio Nahir Jara Sánchez y Lova Paula Lostra, “+ Más que Humano” dirigida por Elizabeth Delfabro y “Has vivido?” del Colectivo de Artes Banal son las propuestas que se podrán disfrutar este viernes 6 de mayo.

Por otro lado, vuelve al Café Teatral Emilio Alfaro el sábado 7 la “Escuela de Espectadores”. La propuesta de Jorge Dubatti se realizará de forma presencial después de dos años de interrupción por el avance de la pandemia de covid-19.

Como todos los meses se renuevan las muestras de artes visuales. A partir del sábado 7 quedarán inauguradas cuatro exposiciones: en el Foyer del teatro se podrá visitar “Sala de Profesores”, una muestra de docentes y artistas de la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro. Mientras que en el Paseo de la Imagen se expondrán pinturas de Pastor Schneider y dibujos de Sergio Delasarmas y en el Espacio Vitrina habrá una instalación de Dana Barboza Silva para apreciar.

Además, continúa el reconocido ciclo “Cine Arte Auditorium” con las proyecciones “Undine” (Alemania-Francia/2020), de Christian Petzold, el próximo domingo 8 y “Lazos de familia” (Reino Unido-Francia-Bélgica/2019), de Ken Loach, el domingo 15 de mayo. También, informaron que seguirá el ciclo de Cine Animé, con películas a confirmar.

Por su parte, en la sala Roberto J. Payró este sábado 7 volverá a subir a escena “Juegos imperiales” con dirección de Joaquín Baldín. Las entradas están disponibles a $500. El sábado 14 de mayo “El viento en un violín” dirigida por Gonzalo Urtizberea se presentará en la misma sala. Por su parte, “Migrantes” de Gabriel Fernández Chapo y “Esta noche estoy de tangos” con la actuación de Alcira Davin, Dario Landi y Carlos Vega están programadas para fin de mes.

Mientras tanto, en la sala Jorge Laureti del Teatro Auditorium, ubicada en el Centro Comercial del Puerto, se mantendrán las presentaciones del ciclo Los locos del Radioteatro, con entrada libre y gratuita.

Por último, el Café Emilio Alfaro estará disponible durante todo el mes. Ahí se llevará cabo el miércoles 11 de mayo la presentación de los libros “Música en vivo”, cuarta antología del Grupo Literario Al Margen y “Archivo Piazzolla”, de Carlos Kuri, el sábado 14 de mayo, con entrada gratuita.