Pablo Vasco presenta “Comedia no esencial” para darle sentido del humor a la pandemia

El comediante marplatense se presenta este sábado 20:30 en Cuatro Elementos, Alberti 2746, con aforo limitado. Se recomienda hacer reserva previa.

(Foto: archivo/ Qué digital)

Este fin de semana el comediante marplatense Pablo Vasco vuelve a presentar “Comedia no esencial”. El unipersonal de stand up regresa al escenario de Cuatro Elementos, ubicado en Alberti 2746, este sábado a las 20:30 horas, con aforo limitado por lo cual se sugiere reservar previamente la entrada.

El comediante marplatense regresa con “Comedia no esencial”, show de stand up que estrenó este verano en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. Así, Pablo Vasco saldrá a escena para reencontrarse con el público de forma presencial, cumpliendo los protocolos y dándole un sentido humorístico a las circunstancias que impuso la pandemia de coronavirus.

La función tendrá lugar este sábado a las 20:30 horas en Cuatro Elementos, ubicado en Alberti 2746. Las entradas a $500 se pueden adquirir por Alternativa Teatral o reservar por teléfono llamando al 495-3479.

“Comedia no esencial” es un show nuevo que fue construyendo en el transcurso del 2020 con las herramientas que pudo adquirir a través de distintos cursos virtuales con exponentes de la comedia. En este especial de stand up, Pablo Vasco intentará encontrarle un sentido humorístico a lo que está atravesando la sociedad desde marzo de 2020: desde el encierro y los temores hasta las teorías conspirativas, pasando por esa “sensación de vulnerabilidad extrema” en los momentos en los que se discriminó actividades según su carácter “esencial”.

“A la comedia y al stand up siempre le vino bien la vulnerabilidad”, reconoció Vasco para Qué digital en una entrevista previa al estreno de este unipersonal con el cual estuvo nominado para los premios Estrella de Mar 2021 y con el que ahora vuelve a subir al escenario para reflexionar y permitirse reír sobre las situaciones que impuso la pandemia.

Además de comediante, Pablo Vasco es periodista y hace 15 años que conduce “Exijo una explicación” en las mañanas de Radio Residencias (96.5). Con el stand up comenzó de manera profesional en el 2013 y desarrolló seis unipersonales en el circuito local y festivales: “Solo y de noche”, “No soy tan gordo en Estados Unidos”, “Stand Up 3d”, “Tranquilos: no pasa nada”, “Risa o muerte” y “Comedia no esencial”.