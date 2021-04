Pablo Vasco y una presentación única de “Comedia no esencial” en el Auditorium

El comediante realizará por segunda vez este show de stand up este domingo a las 20:30 en el Café Emilio Alfaro. Las entradas están a la venta.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Este fin de semana largo el humor no podía faltar y así lo entendió el comediante marplatense Pablo Vasco, que este domingo regresará al escenario del Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium con “Comedia no esencial”. Las entradas están a la venta para disfrutar del mejor stand up local.

En el marco de la pandemia de coronavirus, el comediante realizará este domingo a las 20:30 una nueva función de “Comedia no esencial” en el Café Teatral Emilio Alfaro del Teatro Auditorium. Las entradas a $400 se pueden adquirir en la boletería del teatro, Boulevard Marítimo 2280, o por Plateanet.

Luego de casi un año sin subirse a los escenarios -como casi todos los artistas- el comediante marplatense Pablo Vasco estrenó este verano su nuevo unipersonal de stand up: “Comedia no esencial”.

En este nuevo espectáculo, Vasco intenta encontrarle un sentido humorístico a todo lo que nos está pasando a raíz de la pandemia de coronavirus: desde el encierro (obligatorio o no) y los temores hasta las teorías conspirativas, pasando por esa sensación de vulnerabilidad extrema que sentimos cuando dan el listado de las actividades esenciales para salvar a la humanidad y no nos incluye. De eso se trata “Comedia no esencial”: una enumeración de las vivencias de un comediante que llegó a los cincuenta con un solo miedo “volverse facho y no darse cuenta”.

Luego de terminar una muy buena temporada de verano 2020 con el unipersonal “Risa o muerte”, Vasco tenía planeado darle recorrido a ese show, presentarlo en otras ciudades y afirmarse en un escenario tan lindo para el stand up como lo era la Bodega del Auditórium. Pero pasó lo que pasó. En medio de la pandemia, el humorista decidió dejar de lado gran parte de ese material y escribir cosas nuevas. Y ahí apareció la posibilidad de capacitarse. Tomó varios cursos online con Martín Pugliese y Félix Buenaventura, dos referentes del género a nivel nacional y latinoamericano, y puso parte de su material bajo la observación de Flor D’ Agostino, una especialista a la hora de dirigir stand up.

Como resultado surgió “Comedia no esencial”, que hasta ahora podría considerarse como su trabajo más personal o al menos él lo manifiesta así. “Durante el encierro, empecé a escribir mi material pensando no tanto en las cosas que hacemos, sino poniendo el foco en los sentimientos que motorizan esas cosas que ponemos en práctica”, resaltó Vasco y agregó: “Y ahí se abrió una puerta hacia un lugar mucho más rico a la hora de encontrar situaciones absurdas”.

Previo al estreno, y en diálogo con este medio, Pablo Vasco afirmó que a la comedia y al stand up siempre le vino bien la vulnerabilidad, y sin dudas que la incertidumbre que trajo la pandemia aportó buenas líneas argumentativas para reflexionar y hacer reír. Es la segunda vez que el show de este domingo se presenta en el Teatro Auditorium y a horas de la presentación, Vasco reforzó su leitmotiv: “Necesito de la risa para seguir actuando”.