Reclamos en los Premios Estrella de Mar por la restitución de la Comedia Municipal

Al finalizar la ceremonia, la Asociación Argentina de Actores Mar del Plata irrumpió en el escenario con el pedido de que se cumpla con la ordenanza aprobada en 2013.

(Fotos: Qué digital)

La ceremonia de entrega de los Premios Estrella de Mar 2022 no estuvo ajena a los reclamos, y tras la entrega del Oro y previo a la foto grupal desde la Asociación Argentina de Actores delegación Mar del Plata (AAA) irrumpieron en el escenario con una amplia bandera para reclamar la restitución de la Comedia Municipal, creada mediante una ordenanza que no se cumple hace unos seis años a pesar de estar vigente.

Después del emotivo discurso de Nicolás Vázquez -quien obtuvo el máximo galardón– la trasmisión se interrumpió ya que el actor, director y productor tenía una pancarta detrás que volvía a visibilizar un pedido de trabajadores de la cultura local en cuanto a la implementación la norma que establece la ejecución de la Comedia Municipal.

“Exigimos la restitución de la Comedia Municipal ya que es una ordenanza que hace seis años que no se pone a trabajar, es una fuente de trabajo para muchísimos actores en Mar del Plata, no se está desarrollando y se está incumpliendo una norma que fue votada por unanimidad”, explicó en diálogo con Qué digital el delegado de la organización local, Félix Bello, luego de bajar del escenario.

Luego de visualizar el reclamo, el delegado recordó que la ordenanza de la Comedia Municipal lleva el nombre “Nachman – Conti”, en homenaje a los actores desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. “Nuestra Comedia Municipal tiene una fuerza y simbolismo, y hoy por hoy no está en acción”, aseveró y recordó que la normativa dejó de implementarse en el gobierno del intendente Carlos Arroyo hasta la actualidad.

Tras la aprobación de la Comedia Municipal solo dos elencos lograron hacer funciones. “Una hizo ‘En Familia’ dirigido por Graciela Spinelli y ‘Jettatore en el sillón’ dirigido por Héctor Rodríguez Bruzza. Ese elenco estuvo un año y medio sin cobrar, no se les pagó con intereses con todo lo que significa para los trabajadores y las trabajadoras del arte”, afirmó la delegada general Natalia López.

La ordenanza 21.482 fue sancionada y promulgada a fines de 2013 y en ella se crea la “Comedia Municipal de Mar del Plata – Nachman-Conti”, dependiente de la Secretaría de Cultura con la finalidad de “promover, asistir, desarrollar y fomentar la actividad teatral en las ciudades de Mar del Plata y Batán”.

Uno de sus artículo prevé que la Secretaría de Cultura llamará anualmente a concurso público de proyectos con la finalidad de seleccionar a las y los integrantes de la Comedia Municipal.

La entrega de los Premios Estrella de Mar 2022 se inició con el premio Carlos Waitz que entrega la Asociación Argentina de Actores. En este marco, la presidenta Alejandra Darín dio la distinción a la asociación Pequeños Guerreros. Por su parte, la primera mención especial fue asignada para el docente y director Enrique Baigol, en tanto que la segunda entrega correspondió al espacio cultural Dudú. Y el último reconocimiento, por su trayectoria, fue para la docente y directora María Carreras.

En dos ediciones pasadas de los premios la Asociación Argentina de Actores no tuvo la posibilidad de entregar el premio Carlos Waitz y, si bien esta edición pudieron hacerlo en el marco de la ceremonia, denunciaron que no tuvieron el lugar que merecen. “Fue sin cámara, ni siquiera para la presidenta de la asociación, Alejandra Darín, al entregar el premio y tampoco nos dieron el micrófono porque no querían que dijéramos esto”, apuntó López.

Por último, ambos delegados de la Asociación Argentina de Actores delegación Mar del Plata coincidieron en que es una “decisión política” que la Comedia Municipal no esté funcionando como quedó establecido. “Siempre están aduciendo que no hay presupuesto para llevarla adelante y es más, ahora nos bajaron un 16% más el presupuesto de Cultura. Estamos luchando por eso, porque vuelva la Comedia Municipal, que dejen de invertir en tanto evento privado y se acuerden de las y los trabajadores de la cultura de la ciudad de Mar del Plata”, concluyeron.