Alejandro Maldonado busca en Suiza la clasificación a los Juegos Paralímpicos

El marplatense de 44 años se encuentra en el país europeo junto a los mejores atletas. “Estoy en busca de la clasificación para retirarme por la puerta grande”, confesó.

(Foto: prensa Juegos Parapanamericanos de Lima 2019)

El atleta marplatense Alejandro Maldonado se encuentra en Suiza en busca de conseguir marcas en diferentes competencias que lo clasifiquen a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021 que tiene fecha de inicio programada para el próximo 24 de agosto. “A mis 44 años estoy en busca de la clasificación para retirarme por la puerta grande“, expresó en diálogo con Qué digital.

El experimentado deportista compitió el pasado fin de semana en el primero de tres torneos que tiene por delante en el país europeo. Igualmente no lo hizo en las mejores condiciones: “En un privilegio estar en Zúrich y Nottwil y correr con los mejores deportistas del mundo. En el primer torneo no me fue bien porque llegué de viaje y al otro día era la competencia, y estar ahí con 17 horas de viaje y sumado al cambio de horario y el estar muy mal descansado realmente no me benefició”.

Alejandro Maldonado compitió en tres distancias: en los 1500 metros de T53 – T54 (silla de ruedas) terminó en el puesto 28 con un tiempo de 3:41.66 (primero el británico David Weir con una marca de 3:04.76), mientras que en los 5000 metros T53 – T54 finalizó en el puesto 18 con un tiempo de 13:11.53. El primer puesto fue para el canadiense Brent Lakatos (10:17.24)

A su vez, en la distancia de 400 metros T54 terminó la carrera en la posición 20 de 36 atletas con una marca de 52.48. El escalón más alto del podio fue para el estadounidense Daniel Romanchuk (46.15)

El atleta mundialista busca la marca que lo clasifique a los Juegos Paralímpicos de Tokio en las distancias 800, 1500 y 5000 metros. Las próximas competencias serán este viernes, sábado y el lunes y recién ahí sabrá si conseguirá el máximo objetivo, pero de todas maneras Maldonado aseguró: “La vara está alta, esperemos pellizcar alguna marca para conseguir la clasificación para ir a Tokio”.

En cuanto al contexto de pandemia y el extenso parate deportivo para los atletas de elite que provocó hasta la histórica postergación por un año de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el marplatense confesó que el año pasado se sentía más cerca del objetivo. “El año pasado, antes de que todo se suspenda por la llegada de la pandemia estaba muy fuerte para meter las marcas para Tokio y ahora, quiera o no, a mis 44 años estoy en busca de la clasificación para retirarme por la puerta grande”.

Y aunque no sufrió tanto el parate porque tuvo la posibilidad de armar un gimnasio en su domicilio para continuar con los entrenamientos, hace pocas semanas sufrió un estado de intranquilidad y tristeza: “Hace un mes y medio sufrí un disgusto muy grande y eso repercute en lo emocional y en lo físico, pero gracias a Dios pude revertir esa situación y ponerlo en manos de una profesional para buscar un equilibrio. Por eso ahora estoy muy tranquilo y tengo la posibilidad ahora en Suiza de relacionarme con atletas europeos y que hace muchos años que nos conocemos y a uno eso le sube el autoestima y va más contento a entrenar”, expresó.

En el contexto de pandemia y la llegada de las vacunas contra el coronavirus al país, Alejandro Maldonado hace una semana recibió la primera dosis: “Eso me generó un alivio muy importante, así que estoy contento y deseando que a todo el mundo le llegue la dosis. Igualmente sigo con los cuidados a rajatabla y más acá en Suiza que es impresionante el protocolo que hay”, contó el marplatense que tuvo una gran labor al conseguir cuatro medallas en el último Juego Parapanamericano disputado en Lima en 2019, ya que obtuvo el oro en 5000 metros; la plata en 1500 y la presea de bronce en 800 y 400.

A su vez, en categoría T54 acumula siete medallas en Parapanamericanos (tres más en Río de Janeiro 2007 en ocho carreras disputadas) y ahora va en busca del sueño de clasificar a los próximos Juegos Paralímpicos para ponerle un broche de oro a su extensa carrera.