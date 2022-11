Qatar 2022: Argentina se mide ante Polonia en busca de la clasificación a octavos

La “Albiceleste” cierra el grupo del Mundial este jueves desde las 16 ante Polonia. Todas las posibilidades de clasificación.

(Foto: prensa Selección Argentina)

Tras el desahogo que significó el vital triunfo ante México, la Selección Argentina se acomodó en el Grupo C del Mundial de Qatar 2022 pero aún no aseguró su clasificación a los octavos de final, algo que tendrá que buscar este miércoles cuando desde las 16 se enfrente a Polonia en el particular estadio “974”, construido con contenedores y desmontable.

En el último partido de la zona entre el seleccionado europeo -puntero con 4 puntos- y la Albiceleste –segunda con 3 unidades-, contará con la televisación de la TV Pública, TyC Sports y Dsports y tendrá el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie, mientras que su compatriota Pol van Boekel estará a cargo del VAR.

Un dato no menor es que como ocurre en todos los grupos, la última fecha se disputará en simultáneo: el partido entre Arabia Saudita (tercero con 3 puntos) y México (último con solo una unidad), también jugarán a las 16 para que ningún equipo tenga ventaja en la definición.

En lo que respecta a Argentina, lo destacable es que en este encuentro depende de sí misma: con una victoria conseguirá la clasificación a los octavos de final. Además, ese eventual triunfo le servirá para quedar primero si Arabia Saudita no gana por dos goles más de la eventual diferencia que consiga sobre la selección polaca.

Además, si la Albiceleste ganara 1-0 deberá esperar que los asiáticos no ganen 3-0, para avanzar como primero del grupo y evitar el casi seguro cruce con Francia, el último verdugo argentino y además campeón mundial, que jugará este jueves desde las 12 ante Túnez y tiene muchas chances de quedar como líder del Grupo D.

A su vez, el empate con Polonia puede alcanzar para la clasificación pero en el segundo puesto, aunque siempre dependiendo del resultado entre los mexicanos y asiáticos, mientras que con una derrota, Argentina quedará automáticamente eliminada.

Para este encuentro, se espera que el entrenador Lionel Scaloni nuevamente realice modificaciones: los que saldrían son Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez y Guido Rodríguez e ingresarían Nahuel Molina, Cristian Romero y Enzo Fernández, autor del segundo golazo que selló el vital triunfo por 2 a 0 ante México.