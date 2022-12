Dibu Martínez, tras el triunfo: “Fue uno de los mejores partidos que jugamos”

El arquero marplatense prácticamente no tuvo trabajo ante Polonia y se mostró contento con la clasificación a octavos de final del Mundial.

(Foto: prensa Selección Argentina)

Emiliano Dibu Martínez volvió a ser el arquero titular de la Selección Argentina y en el partido ante Polonia, fue tan bueno el juego del combinado nacional que el marplatense prácticamente no tuvo trabajo en todo el encuentro, en el que la Albiceleste ganó por 2 a 0 y se clasificó a los octavos de final como primera del grupo. “Fue uno de los mejores partidos que jugamos”, aseguró el actual Aston Villa una vez concluido el partido.

“Siempre es importante el arco en 0 y creo que en el partido solo le pegué dos veces de zurda que no conecté a ningún compañero. Los chicos me hicieron el trabajo muy fácil y con una buena defensa y el equipo que está adelante mío para el arquero es mucho más fácil”, expresó ante los micrófonos de la TV Pública.

Tras un debut mundialista en el que Arabia Saudita sorprendió y con una efectividad notable -remató dos veces y ambos fueron gol- le ganó a la Albiceleste, Argentina tuvo un vital desahogo en el segundo encuentro ante México y, tras esa primer alegría, el propio Dibu Martínez puso sobre la mesa la importancia de la salud mental en las personas.

Es en este marco que, luego de una nueva alegría y ya consumado el primer objetivo del Mundial, el arquero surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de Mar del Plata volvió a explayarse sobre el tema: “El arco de la selección es muy difícil. Jugás con 45 o 50 millones de personas atrás tuyo y yo tengo que responder cuando me llegan. Pueden ser goles buenos o malos pero mi trabajo es defenderlo y cuando viene un centro o una pelota la tengo que atajar. Me pongo toda esa presión y yo tengo gente que me ayuda para calmarme para estar en el siguiente partido bien”.

Con este encuentro nuevamente como titular, Dibu Martínez jugó su partido número 22 con la camiseta de la Selección Argentina (16 vallas invictas), lo que marca que es un hombre importante en la era Scaloni y como tal, su palabra es valiosa, y más aún en la comparación con otros encuentros: “Después del partido ante Italia (por la Finalisima) yo creo que fue uno de los mejores partidos que jugamos al fútbol. Polonia, quieras o no, tiene jugadores de muy buen nombre, nombre a nombre tienen muy buenos jugadores, pero la verdad que hicimos el partido fácil”, expresó el primer marplatense en jugar un Mundial en toda la historia

Tras el triunfo de Argentina de este miércoles, la próxima cita mundialista para el equipo de Lionel Messi será el sábado a partir de las 16 cuando se enfrente a Australia y el ganador de este cruce se enfrentará en cuartos de final al vencedor del encuentro entre Países Bajos y Estados Unidos.