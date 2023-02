Garino y el regreso de la Selección a Mar del Plata: su presente, el rival y el grupo

La palabra del único marplatense que se entrena con el seleccionado de cara a la última ventana FIBA de eliminatorias. El jueves se enfrenta a Canadá en el Poli.

(Fotos: CABB)

En una ciudad que respira básquet, no podía faltar un marplatense en el equipo que este jueves comenzará a jugarse la clasificación al Mundial FIBA 2023: Patricio Garino volverá a ser el abanderado de la ciudad cuando este jueves desde las 21.40 Argentina se enfrente a Canadá en el Polideportivo Islas Malvinas. En la previa habló se su presente, del grupo y del próximo rival que tendrá el equipo comandado por Pablo Prigioni.

Este martes con la llegada de Marcos Delía y Leandro Bolmaro se completó el plantel. Los 17 elegidos por el medallista olímpico para estos trascendentales partidos en Mar del Plata ya entrenan a doble turno en el Poli, escenario donde se enfrentarán el jueves y el domingo a Canadá y República Dominicana en busca de una victoria que los clasifique a la cita mundialista que comienza en agosto en Filipinas, Japón e Indonesia.

“Estamos muy bien, a pesar de lo que significa esta clasificación en medio de las temporadas, muchos jugadores han llegado ayer y hemos podido completar el equipo, pero a pesar de todo estamos con muchas ganas, con mucha confianza”, dijo Pato en diálogo con la prensa tras el primer turno de entrenamiento de este miércoles.

La puesta a punto está enfocada en el primer partido que tendrá el seleccionado que será, ni más ni menos, que ante el mejor equipo del Grupo E, Canadá: “Se viene un partido durísimo a pesar de que Canadá está invicto, y ya dentro del Mundial. No importa en la posición que venga, es Canadá, uno de los equipos más fuertes de América y tenemos que estar preparados para eso. No vienen acá de vacaciones, ya llevan varios días en Argentina entrenando y vienen a ganar“, analizó el marplatense.

El último partido de Argentina en Mar del Plata fue un suceso: el Polideportivo Islas Malvinas se vio lleno como hacía tiempo no pasaba, con un ambiente único. “El ambiente que hay acá dentro sí que nos da un plus muy grande de energía”, dijo y agregó: “El Poli es uno de los mejores estadios de Argentina y tener la posibilidad de llenarlo como fue en la ventana anterior nos da un margen muy grande a nosotros. No sé si muchos jugadores están acostumbrados a jugar en un ambiente como este, tal vez un poco en la Euroliga, lo que es Serbia y Grecia. Pero para los jugadores que no están acostumbrados a este tipo de ambientes sí que se siente. Una vez que estás adentro del partido por ahí lo dejás de lado, pero en momentos decisivos ese calor de la gente se hace notar mucho”.

Garino, tras su paso por el básquet francés, la lesión que lo marginó de la Americup y su regreso a España, está en buena forma para lo que viene: “Estoy muy bien, de lo mejor que he estado físicamente pero creo que un poco más de la cabeza: con un poco más de tranquilidad. Quiero venir a disfrutar a pesar de lo que significa este compromiso y vivir este partido, vengo con mucha alegría en mi caso“, confió.

Más allá de esa tranquilidad, el exUnión y Teléfonos de Mar del Plata no escapa a la gran responsabilidad de ambos partidos, donde necesitan al menos un triunfo para asegurar la clasificación: “Le da una pizca distinta al partido, nos gustaría estar un poquito más relejados pero tenemos que afrontar la situación, es el momento en el que estamos. Y ninguno de nosotros va a permitir no tener la posibilidad de estar adentro de un Mundial y en un futuro en un Juego Olímpico. Es algo que no queremos permitir. Ya llevamos varios años juntos, casi una décadas como equipo: hemos vivido muchísimas situaciones de alegrías, de bajones y ésta es una más que tenemos que pasar“.

Por último, más allá de que el grupo se conoce, resaltó el aspecto negativo de tener poco tiempo para entrenar, más allá del esfuerzo que hacen los jugadores para estar en Argentina lo antes posible: “No es fácil, es recaer un poco en la memoria del equipo. La mayoría del grupo estuvo en la Americup con Pablo, se respetan mucho los sistemas, la estrategia de juego, es algo definitivamente necesario, porque no hay muchos días para trabajar. Creo que va a recaer un poco en la voluntad de cada uno, individualmente, de tapar un poco los agujeros y las equivocaciones con el talento de cada uno”.