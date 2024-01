Kimberley se quedó con la final de ida de la Región Pampeana Sur

SÍNTESIS

Kimberley (3): Nicolás Báez, Mateo Rinaldi, Franco Mañas, Tomás Loscalso, Nahuel Roselli, Santos Bacigalupe, Ever Ullúa, Leonel Iriarte, Diego Martínez, Ezequiel Goiburu, Agustín Vázquez. DT: Mariano Mignini.

Costa Brava (0): Juan Cruz Cavagna, Pablo Agüero, Roque González, Santiago Arellano, Rodrigo Martín, Leandro Bonivardo, Tiago Gómez, Ariel López, Uriel Iehara, Lautaro Ibarra, Ramiro Fredes. DT: Rodrigo Chap.

Cambios en el ST: desde el inicio, Maximiliano Arce por Martín (C), 8′ Kevin Collazo por Goiburu (K) y Damián Luengo por Roselli (K), 14′ Adrián Arce por Gómez (C) y Martín Abraham por Fredes (C), 28′ Santiago Vásquez por Martínez (K), 31′ Nicolás Pildain por Ibarra (C), 37′ Tobías Gómez por Arellano (C) y 40′ Leandro Páez por Mañas (K).

Goles: ST, 11′ Collazo (K); 17′, Martínez (K); 38′, Vásquez (K).

Incidencias: No hubo

Árbitro: Bruno Amiconi.

Estadio: José Alberto Valle.