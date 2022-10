Torneo Regional: Kimberley y Atlético Mar del Plata se consolidan como líderes

El “Dragón” ganó en Ayacucho por 2 a 1 y el “Decano” venció como local a Pinamar por 2 a 0 y encaminaron su clasificación a la próxima fase.

(Foto: prensa Kimberley)

Los equipos marplatenses que disputan el Torneo Regional Amateur, Kimberley y Atlético Mar del Plata, volvieron a ganar este domingo y no solo que se consolidaron como líderes de la zona 8 de la etapa clasificatoria de la Región Pampeana Sur, sino que también comenzaron a encaminar sus clasificaciones a la próxima instancia a falta de tres fechas para que se cierre la primera fase.

Por la tercera fecha del certamen, Kimberley, en condición de visitante, venció por 2 a 1 a Atlético Ayacucho y alcanzó los 7 puntos y lidera la zona, al igual que Atlético Mar del Plata, que se impuso como local por 2 a 0 ante Deportivo Pinamar.

El equipo conducido por Gustavo Noto tuvo un fin de semana perfecto ya que no solamente alcanzó la final de la Liga Marplatense sino que además, este domingo sumó 3 puntos por el Torneo Regional que lo posicionan como líder de la zona 8 de la Región Pampeana Sur.

Para la victoria en la tercera fecha, fueron indispensables los goles a los 15′ de juego de Matías Barreiro y a los 20′ de Enzo Vértiz, volante que jugó dos partidos en dos días y también había sido clave para acceder a la finalísima del fútbol local ya que él fue el encargado de marcar de penal el único tanto ante Banfield.

El tanto de Barreiro fue a los 15′ después de que agarró la pelota de volea desde afuera del área grande y la puso en el ángulo de Díaz que voló pero no pudo evitar el 1 a 0, mientras que Vértiz estiró la diferencia 5′ más tarde, cuando Ever Ullúa habilitó al ex Círculo Deportivo que ganó en velocidad, rompió por adentro y definió mano a mano sin problemas para gritar el 2 a 0.

Si bien después todo era del Dragón, tanto el juego como el marcador, no pudo liquidar las acciones y Ayacucho logró descontar en el arranque del complemento con tanto de Sutil, mediante un tiro libre cerca del área grande que el arquero Emiliano Ferrer no logró contener un disparo a baja altura que picó tres veces antes de colarse en el segundo palo. Pero el optimismo duró poco en el local ya que a los 63′ se quedó con uno menos por la expulsión de Forlano y el 2 a 1 fue inamovible.

SÍNTESIS DE ATLÉTICO AYACUCHO - KIMBERLEY Atlético Ayacucho (1): Nicolás Fagalde; Agustín Díaz, Juan Jalil y Maximiliano Sauco; Martin Robles, Juan Manuel Ledesma, Matías Forlano y Thiago Sutil; Lucas Porta y Joaquín Ponce. DT: Juan María Gómez. Kimberley (2): Emiliano Ferrer; Facundo Fernández, Felipe Zabala, Facundo Vega y Leandro Páez; Enzo Vértiz, Nahuel Manzo, Matías Recalde y Matías Barreiro; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto Cambios: 54′ Jonathan Zárate por Barreiro, 73′ Damián Luengo por Vértiz y 87′ Fermín Iriarte por Ullúa (K); 54′ Juan Pablo Ledesma por Poce, 80′ Joel Salagoity y Joaquín González por Díaz y Sauco (A) Goles: 15′ Barreiro y 20′ Vértiz (K); 59′ Sutil (A) Incidencias: 63′ expulsado Forlano (A) Árbitro: Nazareno Gómez, de Chascomús. Cancha: Estadio Municipal de Ayacucho “José Antonio Barbieri”.

Atlético Mar del Plata, por su parte, se hizo fuerte como local y venció por 2 a 0 a Deportivo Pinamar con dos goles en el complemento de su “10”, Elías Medina.

Si bien el primer tiempo del equipo conducido por el tridente Martín Quintas, Luis Elgart y David García Lorenzo tuvo un buen primer tiempo, lo pudo liquidar en la segunda parte a partir de que a los 49′ Medina sacó un potente derechazo rasante para marcar el 1 a 0, mientras que sobre el final, apareció nuevamente el “10” y goleador y con un disparo bien esquinado, anotó el 2 a 0 y selló la victoria para acomodarse en la tabla de posiciones.

A falta de tres partidos para que termine la primera fase del Torneo Regional y se definan los dos clasificados para la próxima instancia, los dos equipos marplatenses lideran la zona con 7 puntos, mientras que Ayacucho y Pinamar suman solamente una unidad. Justamente los equipos de Mar del Plata se medirán el próximo fin de semana, cuando se enfrenten en el “José Alberto Valle”.