Yachting: marplatenses compitieron en México y tuvieron complicaciones al regreso

LA DELEGACIÓN ARGENTINA DE YACHTING ESTUVO VARADO EN MÉXICO

Luego de una semana intensa a pura competencia, la delegación argentina de yachting tuvo complicaciones para regresar al país y pasó varias horas de incertidumbre en la capital mexicana.

“Lo que pasó es que este domingo la delegación salió de Puerto Vallarta a Ciudad de México, lugar que tenían la conexión para ir a Panamá. Allí, la gente de la empresa Copa Airlines no los dejó subir al avión porque decían que estaban mal hechas las declaraciones juradas”, explicó a Qué digital Federico Rother, presidente de la clase Optimist Argentina.

“Después de una pésima atención, y muy mala conexión a internet, la delegación pudo hacer once de las quince declaraciones juradas y ahí fue que los de la empresa les dijeron ‘bueno, suben al avión estos once y los otros cuatro se quedan’. Ante esto, la encargada del equipo decidió que si no subían todos no lo hacía nadie. Con el tiempo que apremiaba, no había nadie de la compañía Copa Airlines, habían desaparecidos todos como para reclamar”, cuestionó.

Con la inquietud de que los chicos y chicas estén varados en México, los padres se habían contactado con gente que vive en México para alojarlos. “Ahí fue que en ese ínterin, contactamos con gente del consulado de México y al instante se pusieron a solucionar el inconveniente. Una hora después de ese llamado, nos contactó gente de Copa Airlines y aparecieron los lugares que era imposible que hubieran. A las 12 de la noche, hora de allá, pudieron subir”, explicó Rother.

Con la problemática resuelta, los 15 integrantes de la delegación argentina de yachting de la clase Optimist pudieron arribar en la madrugada de este martes al país después de la escala en Panamá y con la gran experiencia de haber podido competir a nivel internacional y con las diferentes problemáticas a distancia que significó el regreso.