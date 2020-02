Caso Bernaola: la Corte rechazó un recurso de la defensa de Sasso por el arresto domiciliario

La decisión se produjo luego de que en abril pasado Casación anulara la resolución que confirmó el beneficio y ordenara dictar una nueva. Ahora la familia de la víctima espera que la Cámara de Apelación local finalmente se expida.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó recientemente un recurso extraordinario que había presentado la defensa de Federico Sasso -el joven que en junio de 2017 atropelló y mató a la adolescente Lucía Bernaola en la costa de Mar del Plata- contra la decisión que tomó en abril del año pasado el Tribunal de Casación por medio de la que anuló la resolución de la Cámara de Apelación de la ciudad, que había confirmado el arresto domiciliario del acusado. En este marco, la familia de la víctima se presentó en las últimas horas ante la Cámara local con el objetivo de que definitivamente -y teniendo en cuenta las cuestionamientos hechos por Casación- dicte una nueva resolución respecto a la prisión domiciliaria que sigue cumpliendo Sasso, ahora en el marco de la condena a seis años de prisión.

Para entender la reciente resolución de la Suprema Corte -fue tomada el 26 de diciembre y notificada a la familia de Lucía el 3 de febrero pasado- es necesario retrotraerse al 23 de abril de 2019 cuando el Tribunal de Casación dispuso hacer lugar al recurso presentado por el abogado Maximiliano Orsini -en representación de la mamá de Lucía, Verónica Borelli-, anular la resolución dictada por la Cámara de Apelación y Garantías y reenviarle las actuaciones para que dicte un nuevo pronunciamiento.

Aquella resolución fue tomada por la sala segunda del Tribunal de Casación en el marco de un recurso de queja del abogado Orsini luego de que la sala primera de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar Del Plata resolviera en octubre 2017 inicialmente confirmar el beneficio, y posteriormente no hacer lugar a otros recursos de apelación interpuestos, denegando de esa manera la revocatoria del arresto domiciliario concedido a Federico Sasso. Concretamente, en ese momento los jueces de Casación entendieron en que la resolución de la Cámara local fue “arbitraria” y por ello “amerita su anulación y conduce al reenvío de las actuaciones para el dictado de un nuevo pronunciamiento“.

Contra esa resolución de Casación la defensa de Sasso -representada por Facundo Capparelli- presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte, y en esa instancia fue que el pasado 26 de diciembre -antes de la feria judicial- se rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley.

Con esa resolución comunicada al particular damnificado, en los últimos días, Orsini en representación de la mamá de Lucía se presentó nuevamente ante la Cámara de Apelación y Garantías local para comunicar la decisión y reclamar que dicte -tal como lo ordenó Casación- una nueva resolución en torno al arresto domiciliario de Sasso. Según informaron a Qué digital fuentes del caso, ahora la Cámara local debe emitir esa nueva resolución teniendo en cuenta los parámetros y cuestionamientos vertidos por Casación respecto a las pruebas que había presentado el particular damnificado y que denunciaban un “claro quebrantamiento de las condiciones de detención”.

Cabe recordar que aquella resolución de Casación reparó en “los diversos incumplimientos en que incurrió el imputado en el transcurso de su arresto domiciliario, los cuales se comprobaron a partir del control por monitoreo electrónico, que arrojó el número de 29 quebrantamientos en total, durante el lapso comprendido entre el día 18 de diciembre del año 2017 y el día 2 de febrero del siguiente año”. Y apuntó que “más allá de haber intentado ensayar una explicación centrando su atención en la acción de contralor, que tildaron de ‘trunca’ o ‘incompleta’, no se encargaron los jueces de explicar de manera suficiente por qué los incumplimientos cometidos por el encartado (que no fueron descartados, sino todo lo contrario, resultaron admitidos en el fallo) no resultaban idóneos para revocar la medida de coerción atenuada”.

Esta presentación ante la Cámara luego de la decisión de la Suprema Corte se produce de manera paralela a otra decisión que se espera por parte del Tribunal de Casación, en este caso respecto a la sentencia dictada el 6 de abril de 2019 en la cual el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a Sasso a seis años de prisión por el delito de “homicidio culposo agravado” y mantuvo el beneficio del arresto domiciliario. La revisión de ese fallo está en manos de Casación, que aún no se expidió al respecto.

“Para esa decisión sabemos que no falta mucho tampoco, yo tengo fe en eso”, expresó en diálogo con Qué digital, Verónica Borelli, mamá de Lucía. Y señaló: “Lo que pedimos es ‘basta de la Justicia con privilegios’. Si vos mataste tenés que ir a un Penal, después que siga lo judicial, pero vos tenés que estar adentro”.