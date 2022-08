Caso Lucero Fresco: imputan a dos personas por fallas técnicas en el ascensor

Se trata de los encargados de las tareas de mantenimiento: declararán el 26 de agosto acusados de homicidio culposo.

(Foto: archivo / Qué digital)

La causa que investiga la muerte de Lucero Fresco, la joven fallecida en el hueco de un ascensor hace poco más de un año, tuvo novedades en los últimos días con la imputación de dos personas acusadas de homicidio culposo: se trata de las personas que estaban a cargo del mantenimiento de los elevadores. Declararán el 26 de agosto ante la Justicia.

En principio, la causa por los hechos ocurridos el 9 de julio de 2021 estaba a cargo de la Fiscalía N°1, entonces bajo la carátula de averiguación de causales de muerte. Sin embargo, luego de descartar en el transcurso de la investigación la posible intervención de terceros en el momento previo a su caída, la causa pasó a la Fiscalía de Delitos Culposos.

Allí, la hipótesis principal pasa por la falta de mantenimiento de los ascensores, y puntualmente en torno a dos fallas técnicas centrales: que se haya abierto la puerta sin el ascensor en el tercer piso, y que a pesar de estar la puerta abierta, el elevador haya traccionado provocándole finalmente la muerte a la joven.

En ese sentido, fuentes consultadas por Qué digital indicaron que el fiscal Pablo Cistoldi imputó a dos encargados de mantenimiento, sobre todo considerando que una de las tareas de inspección había sido realizada cuatro días antes de la muerte de Lucero.

Daniel Álvarez es abogado de la familia y explicó en diálogo con este medio que fallaron dos medidas de seguridad claves del sistema de elevadores: por un lado que no abran las puertas si el ascensor no está en el piso, y por otro lado que en caso de estar una puerta abierta, el ascensor no traccione, no se mueva de donde esté, hecho que fue lo que finalmente le causó la muerte.

“La sociedad de empresas de HK y Transporte Vertical son las que tenían la obligación de hacer un control mensual y una inspección semestral de los elevadores, y estas dos personas imputadas son las encargadas de cada una de las inspecciones. La inspección semestral, la más profunda, había sido justamente cuatro días antes del hecho“, explicó Álvarez.

El hecho sucedió el 9 de julio de 2021. Todavía con restricciones por la pandemia, sin boliches abiertos por la madrugada, un grupo de seis jóvenes concurrió al departamento del tercer piso del edificio de la zona del Torreón del Monje, en Boulevard Marítimo al 3100. Allí según la reconstrucción de los hechos, a las tres de la mañana dos chicos se quisieron ir y Lucero se ofreció a abrir la puerta del edificio con la llave magnética.

Sin embargo, tan solo segundos después de que las tres personas salieran del departamento, se produjo la caída de la joven de 23 años al hueco y uno de ellos volvió al departamento a avisar del accidente.

Sin embargo, en primer término se investigó a los dos jóvenes porque decidieron irse rápidamente del lugar y se los imputó por homicidio culposo, por sospechas sembradas sobre su actitud al momento del hecho. No obstante, las declaraciones ampliadas de los presentes terminaron por descartar esa acusación.

A partir de esas sospechas, desde un primer momento, amigas de Lucero sostenían que no había sido un accidente o una falla en el sistema de elevadores, sino que en cambio apuntaban a que la joven había sido víctima de femicidio. Así lo reiteraron, por ejemplo, meses atrás en la marcha por #NiUnaMenos que se llevó a cabo en Mar del Plata.

Más allá de esas sospechas de las amigas de Lucero Fresco, la causa se direccionó hacia el estado de mantenimiento de los ascensores y el próximo paso clave será la declaración de sus responsables el 26 de agosto ante el fiscal.