“La sensación de justicia está, pero no hay nada que traiga a Jordana de nuevo”

Familiares de la joven de 29 años asesinada en marzo de 2020 expresaron sus sensaciones tras la condena a prisión perpetua impuesta al autor del hecho.

(Foto: archivo / Qué digital)

“La sensación de justicia está, existe, pero no alcanza. No hay nada que nos traiga a Jordana de nuevo, es irreparable”. Con esa reflexión, Melisa, la hermana de Jordana Rivero, expresó las sensaciones surgidas en la familia después de la sentencia dada a conocer este viernes en el juicio por el femicidio de la joven de 29 años y por la cual Bernardo Luis Baraj fue condenado a prisión perpetua y Silvana Paola Rojas recibió la pena de siete años de prisión por la privación ilegal de la libertad y el robo previo sufrido por la víctima el 2 de marzo de 2020 en su departamento de Salta y la avenida Luro.

“Fue un femicidio, la mató a golpes, era más fuerte, era más grande, Jordana estaba desvanecida, ¿por qué no la dejó así y se fue? La mató a golpes, es un femicida”, expresó la hermana de Jordana después de haber escuchado por espacio de casi una hora la lectura de la sentencia que condenó a los dos acusados que llegaron al juicio.

Y también agradeció el trabajo de la Fiscalía N°1, a cargo de Fernando Castro durante la investigación y de Florencia Salas a lo largo del juicio: “Agradecemos porque en este país no es lo usual y no es lo que vemos, no siempre se dan estos veredictos y la verdad que el trabajo de ambos y la resolución del Tribunal, la verdad es que estamos agradecidos, no podemos decir felices”.

Asimismo, la joven resaltó la tarea de uno de los instructores de la fiscalía a lo largo de la investigación. “No me voy a casar de agradecer el trabajo de la fiscalía, de Federico Aliende que en plena pandemia se cargó este caso, lo hizo casi propio, sintió lo que estaba pasando y sintió lo que había pasado, y luchó hasta conseguir que hoy tengamos esta condena”.

De esta manera, Melisa reflexionó: “La sensación de justicia está, existe, pero no alcanza. No hay nada que nos traiga a Jordana de nuevo, es irreparable”.

En la misma línea se expresó Mónica, mamá de Jordana: “Estoy muy conforme. Esperábamos la prisión perpetua Fueron dos años muy largos, nada me la devuelve, pero quiero que descanse en paz“.

El 2 de marzo de 2020, antes de las 8 de la mañana, Jordana Rivero fue encerrada -por personas a las que había conocido previamente en el Bingo del Sil- en su departamento de la zona de Salta y la avenida Luro, atada, obligada a entregar sus tarjetas de débito junto a sus claves en el marco de un robo y luego fue estrangulada y brutalmente golpeada antes de ser arrojada desde el séptimo piso al vacío.

Este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 compuesto por Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone condenó a Baraj a la pena de prisión perpetua al encontrarlo autor del delito de homicidio criminis causa -que implica su concreción para ocultar otro delito- y agravado por ser femicidio, además del robo, en tanto que para Rojas impusieron una pena de siete años de prisión por los delitos de privación ilegal de la libertad y robo agravado, y además fijaron una pena única de nueve años a partir de una condena previa que tenía de tres años de prisión en suspenso.