Lesa humanidad: los dos prófugos que busca la Justicia de Mar del Plata

El Ministerio Público Fiscal difundió un listado de 25 represores que buscan diferentes juzgados del país y por quienes se ofrece el pago de recompensas de entre 500 mil y un millón de pesos.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Durante esta semana, el Ministerio Público Fiscal de la Nación difundió un listado de 25 prófugos en el marco de investigaciones por crímenes de lesa humanidad que se llevan adelante en diversas jurisdicciones del país, dos de los cuales son buscados por la Justicia Federal de Mar del Plata: uno de ellos si bien se encuentra localizado desde hace años en Alemania, su extradición fue negada por lo que las órdenes de captura siguen vigentes.

La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad elaboró el listado con los datos principales de cada uno de los prófugos y puntualizó que quienes puedan suministrar datos deben comunicarse a la línea telefónica gratuita 134, donde se recibe la información en el marco del Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia (conocido como programa Buscar), dependiente de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos.

Los buscados son 25: once ex miembros del Ejército, cuatro civiles, un ex integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, tres que revistaron en la Armada, dos ex policías federales, un ex policía de Mendoza, dos ex policías de Santa Fe y un ex miembro de la Fuerza Aérea. La lista se completó con la publicación de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación el 9 de febrero pasado en el Boletín Oficial, que incorporó tres nuevos nombres.

En detalle, los dos prófugos en la Justicia Federal de Mar del Plata son los ex integrantes de la Armada Horacio González Llanos (DNI 8.521.686) y Luis Esteban Kyburg (DNI 7.789.885), ambos se encuentran acusados en la megacausa “Base Naval”.

Horacio González Llanos nació el 12 de junio de 1951 y sobre su búsqueda se encuentra vigente una recompensa de $500 mil. Luis Esteban Kyburg nació el 22 de enero de 1948 y la recompensa ofrecida en su caso es de un millón de pesos.

Ambos se encuentran en condición de prófugos desde junio de 2013 cuando el juez federal Santiago Inchausti ordenó la detención de 21 acusados en la continuidad de la megacausa que investiga crímenes cometidos en la Base Naval de Mar del Plata, uno de los espacios que funcionó como centro clandestino de detención en la última dictadura cívico militar.

La situación de Luis Esteban Kyburg es por demás particular: se encuentra localizado en Alemania pero en 2015 un pedido de extradición efectuado por el juez Inchausti fue denegado por tener ciudadanía alemana. En ese sentido, la orden de captura y su condición de prófugo siguen vigentes por parte de la Justicia.

Incluso, en julio del año pasado Kyburg fue localizado y escrachado en el barrio de Friedrichshein de Berlín, donde reside desde 2012, según una información publicada por el diario alemán Bild y difundida por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En ese sentido, desde el área destacaron que tras la denegatoria de la extradición “los familiares de las víctimas de los crímenes de Kyburg lograron impulsar una investigación en la Justicia de Alemania”. Así, las autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Poder Ejecutivo Nacional plantearon que comenzaron a abordarse “estrategias para colaborar activamente en el pronto juzgamiento de Kyburg y para acompañar a las víctimas y familiares”.

En torno a la megacausa “Base Naval” en la que los dos prófugos se encuentran acusados ya fueron juzgados seis tramos en distintos juicios. La primera sentencia llegó en 2010 para el tramo uno donde tres represores fueron condenados a perpetua por crímenes contra nueve víctimas. La segunda fue en 2013 cuando por el segundo tramo fueron condenados a perpetua siete marinos en tanto que otros seis acusados recibieron penas de entre 25 y 3 años de prisión.

La tercera sentencia por los tramos tres y cuatro se conoció en 2016 cuando doce acusados –nueve de los cuales ya habían sido juzgados previamente- fueron condenados: nueve a perpetua y tres a penas de entre 12 y 8 años. Y los tramos cinco y seis fueron juzgados en un juicio acumulado con otras cusas conocido como “Subzona 15 I” que terminó en abril de 2020 en total con 28 condenas a perpetua a y otras siete con diferentes penas.