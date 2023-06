Policía falseó un acta de detención: absolvieron a dos acusados y lo investigarán a él

Así lo resolvió el Tribunal en lo Criminal N°2 tras el juicio contra dos hombres imputados por un robo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Dos hombres de 35 y 36 años que fueron detenidos hace un año y medio en la calle acusados de haber entrado a robar a una casa fueron absueltos por un deficiente accionar policial: la Justicia determinó que el acta de detención fue falseada tras realizar todo el procedimiento sin la presencia de testigos por lo que durante un juicio fue anulada. Además, se ordenó iniciar una investigación contra uno de los policías por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público. Los dos acusados recuperaron la libertad, ya que permanecían detenidos.

El hecho se produjo alrededor de las 0.45 del 31 de diciembre de 2021 en la zona norte de Mar del Plata. Ese día dos hombres fueron detenidos en Coelho de Meyrelles y Ortega y Gasset por policías tras un aviso trasmitido por el 911 que daba cuenta de que dos personas habían entrado a robar a una casa.

Al coincidir con las descripciones aportadas por los denunciantes, dos policías que patrullaban en la jurisdicción de la comisaría séptima interceptaron a los sospechosos y los revisaron: encontraron entre sus pertenencias un cuchillo y una fusta. Fueron detenidos y acusados por el delito de robo agravado por el uso de armas.

Bajo esa acusación llegaron al juicio realizado días atrás ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata, que terminó con la absolución de los dos acusados y su posterior liberación al ser declarada la nulidad del procedimiento policial en el que se realizó su detención.

También el TOC N°2 ordenó la formación de una causa penal con relación a uno de los policías que intervino en el operativo bajo los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público.

La resolución fue en sintonía con lo que había pedido el abogado defensor de uno de los acusados, Martín Bernat, quien tras el paso de los testigos impulsó la nulidad “del carácter absoluto e insalvable” del acta de aprehensión y del secuestro de las armas.

Básicamente lo que terminó por probarse es que a la mujer que fue convocada como testigo para el procedimiento solo se le hizo firmar un acta en blanco que después fue llenada por los policías e incluso tampoco se le hizo presenciar ninguno de los momentos consignados como la revisación para el secuestro de las armas y la lectura de los derechos y garantías a los aprehendidos.

El abogado Bernat remarcó que a lo largo del juicio se demostró que los policías que intervinieron en la detención no solo prescindieron de la testigo sino que también mintieron: “Han creado la historia que se les ocurrió en un documento firmado por una persona”.

En ese sentido, el abogado enfatizó que ese tipo de maniobras “tienen que ser totalmente penadas, prohibidas y marcadas” por lo que pidió que se impulse una causa penal en contra de uno de los policías, lo cual fue avalado por el TOC N°2.

La defensora oficial del otro acusado, Carla Ostachi, adhirió a ese planteo al remarcar que el policía “quiso dar la apariencia de legalidad del procedimiento falseando actuaciones en pos de concretar su función”.

En la sentencia se estableció que la mujer que había sido convocada como testigo cuando pasaba por el lugar del operativo “no estuvo presente ni en el momento de la aprehensión y lectura de derechos de los coimputados, ni en el secuestro mencionado, simplemente le hicieron firmar en blanco una planilla, cuyo contendido, es evidente, fue llenado a la postre por la policía”. Y se concluyó que “la testigo fue muy clara y contundente al expresar lo que sucedió. No se manifestó temerosa, enojada o dubitativa, sino todo lo contrario, segura y convencida de sus dichos”.

A su vez, planteó que contrario a ello “los dos policías que declararon en el debate si bien dieron precisiones de todo el procedimiento, no recordaban nada de lo que hizo la testigo de actuación, sólo que la habían convocado”: “El personal policial no pudo precisar qué hizo la testigo de actuación, por la sencilla razón de que no hizo nada”.