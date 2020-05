Ingresos a Mar del Plata: en diez días fueron rechazados 462 vehículos

Así lo informaron desde la Municipalidad. Sólo este sábado impidieron el ingreso de 92 vehículos.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Municipalidad articula con las fuerzas de seguridad para llevar adelante los controles en los ingresos a Mar del Plata. En ese sentido, en lo que va del mes de mayo fueron rechazados 462 vehículos que llegaron sin la documentación correspondiente para ingresar al distrito.

El dato se desprende de un relevamiento de la Municipalidad en el que se asegura que al menos hasta el sábado, en los últimos diez días intentaron entrar a Mar del Plata y Batán vehículos que, en muchos casos, no contaban los permisos correctos o directamente no los poseían.

Entre los controles, en los cuales días atrás se conoció el rechazo de un taxi que llegó desde Chaco, este sábado en sintonía con el inicio de la “prueba piloto” que aumentó la circulación de personas en la ciudad, se alcanzó el pico de vehículos a los que se les impidió el ingreso en un solo día: 92 autos debieron volver de dónde habían partido con destino a Mar del Plata.

Fuentes oficiales informaron que los motivos tienen que ver en la mayoría de los casos con la falta del permiso único de circulación. No obstante, también se encontraron con autorizaciones que no correspondían o que tenían datos incorrectos, como también remises y vehículos de transporte que no tenían permitido el ingreso.

Desde el Municipio insisten en que imposibilitar la entrada a personas que no residan en General Pueyrredon llevó a que se haya logrado que en Mar del Plata y Batán no haya circulación viral hasta el momento.