Cambios en Seguridad: “Insisten con gente que no conoce Mar del Plata”

Desde el Frente de Todos cuestionaron la decisión del intendente Montenegro de nombrar a Horacio García al frente de la Secretaría en el puesto que dejará Oroquieta.

En diciembre pasado, la asunción de Oroquieta (Foto: archivo / Qué digital)

Conocidos los cambios que se producirán en los próximos días en la Secretaría de Seguridad municipal ya que su actual titular, Darío Oroquieta, dejará el cargo y en su lugar asumirá Horacio “Toto” García, exdirector nacional de Migraciones durante el gobierno de Mauricio Macri, desde la oposiciones se refirieron al tema, cuestionaron que el nuevo funcionario no sea de la ciudad y apuntaron: “Parece que insisten con gente que no conoce Mar del Plata”.

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos manifestaron su postura a través del concejal de Vito Amalfitano, quien remarcó: “Esperamos que el nuevo funcionario presente un plan integral y no se trate sólo de un cambio de figuritas. Hace tiempo que insistimos en la falta de un plan estratégico por parte del Municipio en materia de seguridad y en la necesidad de creación de la Comisión en el Concejo Deliberante, pero también reafirmamos en los últimos días que en el área faltó gestión y parece que insisten con gente que no conoce Mar del Plata”.

En ese sentido, el concejal cuestionó a Oroquieta, a quien acusó de “no conocer la ciudad ni sus problemáticas, algo que quedó demostrado en su falta de respuesta a los reclamos constantes de las vecinas y los vecinos de Mar del Plata y Batán”.

“La llegada de García, que tampoco es de aquí, indica que el Municipio seguirá por el mismo camino, además de que se trata también de una persona con antecedentes cuestionados y conocidos públicamente”, apuntó el concejal sin mayores definiciones al respecto.

Por último, desde el bloque opositor insistieron con que avance en el Concejo un proyecto presentado en enero pasado para la creación de una comisión de Seguridad Pública y Protección de la Comunidad. “Acá no se trata de Oroquieta o García, se trata de pensar en políticas de seguridad que respondan a las necesidades y reclamos de marplatenses y batanenses, y con gente a cargo del área con capacidad de gestión y conocimiento de la ciudad”, finalizó Amalfitano.

AM PIDIÓ “RECUPERAR GESTIÓN ESTRATÉGICA”

Quien también se refirió a los cambios en la Secretaría de Seguridad fue el concejal de Acción Marplatense Horacio Taccone: “La cuestión central no está en los nombres propios. Marplatenses y batanenses denuncian todos los días el incremento de los hechos de inseguridad, y no hay un plan, no hay políticas públicas que desde el Municipio se promuevan para la prevención del delito”.

Y, en el mismo sentido, insistió: “Para prevenir el delito, más importantes que los nombres propios son las estrategias y los objetivos. Esa es la única manera en que los vecinos puedan evaluar una gestión. Por eso, creemos que recuperar gestión estratégica con políticas de largo, mediano y corto plazo es el verdadero cambio que se debiera producir ahora”