La oposición acusa a Montenegro de subejecutar el presupuesto para Seguridad

El concejal del Frente de Todos, Roberto Páez, cuestionó la política del Municipio en la materia y aseguró que se utilizó el 67% de los recursos disponibles.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

En el marco de la rendición de cuentas del gobierno municipal ante el Concejo Deliberante de las últimas semanas, desde la oposición cruzaron a la gestión de Guillermo Montenegro en torno a la política de Seguridad, principalmente acusándolo de subejecutar el presupuesto. “Solo se usó un 67% para una de las áreas más sensibles”, apuntó Roberto Páez, edil del Frente de Todos.

Al igual que en otras ocasiones, desde el bloque opositor mayoritario apuntaron contra la gestión de Montenegro en materia de Seguridad, secretaría actualmente al mando del cuestionado Horacio García.

A la hora de la rendición del presupuesto ejecutado, Páez hizo énfasis en lo subejecutado que, asegura, asciende al 33% de los recursos disponibles. “Esto nos preocupa y nos genera indignación teniendo en cuenta que fue este mismo intendente el que nos prometió a todos un plan de seguridad durante la campaña”, enfatizó.

En números, Páez graficó que para la unidad de Prevención de la Policía Local “se ejecutó apenas el 6%“, en tanto que en el área de Protección Comunitaria y Prevención del Delito, la subejecución del Municipio alcanzaría el 42%.

Frente a ello, cargó en torno a uno de los pedidos que también reiteran otros bloques como Acción Marplatense: un plan integral de seguridad. También, reiteró la necesidad de implementar más controles enmarcados en la pandemia de coronavirus y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Recambian funcionarios, no generan proyectos a largo plazo, y no controlan nada. A lo largo del año se detectaron más de 600 fiestas clandestinas pero poco y nada se ha recuperado en concepto de multas. Hoy en día no vemos retenes ni controles en las calles”, apuntó.

Este jueves, las rendiciones de cuentas de la Administración Central y los Entes Descentralizados se tratarán en una sesión pública “Especial”.