Triple choque e incendio en la avenida Fortunato de la Plaza

En la intersección de Avenida Fortunato de la Plaza y Dellepiane se produjo este sábado por la tarde un triple choque que ocasionó que uno de los autos comience a incendiarse. Los tres conductores fueron asistidos por médicos del SAME y uno de ellos tenía 1.72 g/l de alcohol en sangre.

En detalle estuvieron involucrados en el choque un Fiat Palio, un Volkswagen Polo y un Renault 9, siendo que éste último comenzó a incendiarse producto del siniestro, por lo que tuvo que intervenir personal del cuartel de bomberos del Puerto. Las causas de la colisión son materia de investigación.

Además se hicieron presentes médicos del SAME y los conductores de 55, 67 y 72 años no resultaron con heridas de consideración, por lo que no fue necesario que sean trasladados al hospital.