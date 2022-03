Acuerdo con el FMI: Moroni dijo que “no hay nada que vaya a resignar” los derechos laborales

Lo afirmó el ministro de Trabajo de la Nación en Mar del Plata y adelantó que el salario mínimo podría aumentar en torno a un 40% en tres tramos.

(Foto: prensa PBA)

A pocas horas de que la Cámara de Diputados de la Nación le haya dado media sanción por amplia mayoría al proyecto de institucionaliza el acuerdo de “facilidades extendidas” cerrado por el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la refinanciación de la deuda tomada en 2018 por el expresidente Mauricio Macri, el ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, volvió a defender los detalles del programa al afirmar que “no hay nada que vaya a resignar” la “protección del empleo y los derechos colectivos de trabajo”, pese a las medidas de ajuste que implica todo acuerdo de este tipo. Además adelantó que el salario mínimo podría tener un aumento de un 40% en cuotas en sintonía con el avance de las paritarias estatales.

Las definiciones de Moroni se produjeron este viernes en Mar del Plata, donde el funcionario encabeza la 118º reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo (CFT), que reúne a las autoridades de las carteras laborales de todas las provincias. El encuentro se lleva a cabo desde este jueves en el Hotel Provincial y este viernes también se llevó a cabo una exposición del gobernador Axel Kicillof y estuvo presente la titular de Anses, Fernanda Raverta.

En ese contexto, Moroni brindó una rueda de prensa junto a su par bonaerense, Mara Ruiz Malec, y allí trazó algunas definiciones que hacen a la compleja coyuntura económica, social y laboral del país en función del acuerdo con el FMI que por estas semanas se discute en el Congreso de la Nación y que derivará en un virtual “cogobierno” a partir de diez revisiones del organismo a las cuentas nacionales que se realizarán de manera trimestral durante dos años y medio en los que se deberán alcanzar las metas impuestas y acordadas.

“La protección del empleo y los derechos colectivos de trabajo a través de la libre asociación sindical en Argentina es una tradición que forma parte de nuestra estructura política y no de la estructura jurídica, así que son cuestiones que no hay nada que los vaya a resignar“, definió Moroni consultado respecto del acuerdo con el FMI y en sintonía con lo manifestado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto a que el desembarco del fondo no implicará una “reforma laboral”.

“Cuando plantean reforma laboral sí o no, digo que acá no hay una cuestión de leyes laborales sino que hay una estructura política que son contratos de trabajo protegidos y representación colectiva de los trabajadores“, insistió Moroni en los mismos términos.

Por otro lado, y ante la pérdida salarial en relación a la escala inflacionaria que no se detiene, el ministro Moroni habló de una “eficacia de las políticas en materia pública y de las negociaciones colectivas” que “permitió que aún con inflaciones altas el salario aunque sea poco, en tres puntos y pico, le haya ganando a la inflación“, sin tener en cuenta las pérdidas salariales acumuladas desde el gobierno macrista.

De todas maneras, dijo que “efectivamente hay que atacar el problema de la inflación porque la política de ingresos no puede resolver todo” y más adelante reconoció: “Tenemos que seguir trabajando en este sentido para que lo perdido en algún tiempo se vaya recuperando; ese es el objetivo”.

SALARIO MÍNIMO, VITAL Y MÓVIL

Tal como se había anunciado hace algunas semanas, Moroni confirmó que para el próximo miércoles 16 de marzo está convocado el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para actualizar la base del sueldo mínimo que desde febrero -con el último aumento acordado el año pasado– se encuentra en $33 mil, pese a que la canasta básica para una “familia tipo” medida por el Indec para el Gran Buenos Aires ascendió en enero a $78.624.

“Desde que empezamos con esta dinámica de negociación del Consejo entendemos que la fijación del salario mínimo, que es una paritaria y quizás la más grande porque son 32 miembros en la que el Estado sólo participa en el caso que no haya acuerdo, queremos que funcione como el resto de las paritarias. El año pasado hicimos eso, hubo una fijación inicial, hubo adelantamiento en el momento en que vimos que la inflación no se comportaba como habíamos esperado y renegociaciones para que el salario mínimo le gane a la inflación”, declaró Moroni al respecto.

Y así adelantó que, en función de las paritarias estatales abiertas actualmente y las que se han cerrado en torno a un aumento del 40% en tres tramos hacia septiembre, se espera que la negociación se encamine en esos términos. “Como yo sostengo, el salario mínimo es una paritaria más y probablemente se maneje dentro de las mismas pautas que el resto de las paritarias”, señaló.

EL CONSEJO FEDERAL DEL TRABAJO

La 118º reunión plenaria del Consejo Federal del Trabajo se inició este jueves en Mar del Plata con la presencia de ministros, ministras, secretarios y secretarias de Trabajo provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo Federal del Trabajo es un organismo cuyo objetivo es “fortalecer las administraciones del trabajo, procurando la mayor eficacia de la actividad gubernamental y de los actores sociales en las distintas jurisdicciones y competencias”.

Esta nueva edición, que se desarrolla hasta este viernes, tiene a la provincia de Buenos Aires como anfitriona, por eso la apertura formal de este mismo viernes estuvo a cargo del gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Trabajo de Nación y la titular de la cartera laboral bonaerense