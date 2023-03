Alberto Fernández pasó por Mar del Plata con un mensaje de “igualdad”

El presidente encabezó la inauguración oficial de la sede del Intema minutos después de anunciar medidas para Rosario ante el avance del narcotráfico.

(Fotos: Qué digital)

Sin mayores definiciones de coyuntura y apenas minutos después de haberse difundido un mensaje con medidas a adoptar ante el avance del narcotráfico en Rosario, el presidente Alberto Fernández encabezó este martes en Mar del Plata el acto de inauguración oficial de la sede del Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema). Con un mensaje de “igualdad”, afirmó que se debe “dar la oportunidad a todos los argentinos y argentinas que quieran desarrollar su capacidad científica”.

El acto encabezado por Alberto Fernández en Mar del Plata se inició sobre las 13, con una hora de demora según lo previsto, y en medio de una importante desprolijidad: es que estaba todo organizado para que se realizara afuera del edificio del Intema que funciona en Colón al 10.800, pero a último momento se resolvió trasladarlo hacia el interior. Eso provocó, por ejemplo, que hasta se suspendiera la transmisión en vivo de la actividad que tenía lista para realizar el gobierno nacional.

Una vez en el interior, y tras una recorrida de parte del edificio, empezaron los discursos que se encargó de cerrar Alberto Fernández.

Pero minutos antes, a las 12.20, el gobierno nacional había emitido un mensaje grabado del presidente en el que anunció medidas a aplicar en la ciudad de Rosario ante la resonancia del avance del narcotráfico. En ese video Fernández afirmó que se dispondrá un “refuerzo de fuerzas federales hasta alcanzar los 1.400 efectivos disponibles” y la utilización del Ejército, a través de la compañía Ingenieros, para “la urbanización de los barrios populares” de esa ciudad santafesina.

Durante el acto en Mar del Plata -en el que también hablaron el ministro de Ciencia de la Nación, Daniel Filmus, y la vicedirectora del Intema, Vera Álvarez- Alberto Fernández celebró ver el avance y culminación de diversos proyectos de desarrollo científico y educativos y enumeró varios recorridos en el último tiempo.

“La capacidad científica argentina se anima a muchas cosas”, destacó y repasó logros y desarrollos de los últimos años, entre ellos la vacuna contra el coronavirus que está en una avanzada etapa.

“No hay nada que me haga más feliz que seguir invirtiendo y apostando a la educación pública, al desarrollo científico. Ahí está el futuro de las sociedades”, enfatizó en un tramo de su discurso y planteó: “Cuando quieran buscar cuáles con las sociedades más desarrolladas del mundo, no busquen por la riqueza, porque en sociedades ricas no se vive bien, se vive bien en sociedades igualitarias“. Así, concluyó que “las mejores sociedades son las que dan oportunidades a todos y a todas”.

Y planteó que el deber de su gobierno se centra en “ir camino hacia la igualdad” y, por ejemplo, “dejar de concentrar la ciencia y la tecnológica en el centro del país, sino ponerla a disposición del resto de la patria”.

Con un mensaje de federalismo, expresó que “la ciencia se desarrolla en todos los lugares donde hay inteligencia, e inteligencia hay en toda la Argentina”. “Lo que debemos darle es la oportunidad a todos los argentinos y argentinas que quieran desarrollar su capacidad científica“, cerró.

En la previa del acto, el ingreso a la sede del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema) contuvo distintas manifestaciones a la espera de la llegada del presidente: asambleístas contra la explotación petrolera en las costas de Mar del Plata, organizaciones sociales no alineadas con el gobierno nacional e integrantes de una agrupación de docentes universitarios llevaron sus reclamos hacia ese lugar.

Las nuevas instalaciones del Intema en la avenida Colón al 10.800 empezaron a planificarse en 2006 y a construirse en 2010, en tanto que hacia 2016 se iniciaron las primeras mudanzas que avanzaron con el correr de los años. Desde el Conicet resaltaron que se trata de un “emblema para la ciencia argentina” que cuenta con 80 oficinas y 30 laboratorios, donde se desempeñan 120 investigadores, 80 becarios, y 50 técnicos.

Del acto también participaron el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del Conicet, Roberto Rivarola; el director del Intema, Guillermo Eliçabe; el rector de la UNMdP, Alfredo Lazzeretti; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, y la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.