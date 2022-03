Apertura de sesiones: el discurso completo de Montenegro

El intendente habló ante el Concejo Deliberante, trazó un balance de sus dos años de gestión y habló de las proyecciones para este año.

(Foto: Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro abrió este miércoles el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y en su discurso dijo querer “ratificar la visión de gobierno” que lleva adelante, ya hacia la mitad de la gestión, y así definió que es “fundamental el trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.

También reforzó su postura en contra del proceso informativo en torno a la explotación petrolera, volvió a reclamar que se equiparen los subsidios para los colectivos entre las distintas jurisdicciones del país, pidió que la Provincia se adhiera a la Ley de Economía del Conocimiento para potenciar el Distrito Tecnológico y prometió realizar gestiones para la reparación del estadio Minella. Al Concejo le reclamó el avance de dos expedientes en particular: el que busca reinstalar las fotomultas y el que busca establecer cierta regulación a la prostitución en la vía pública.

El discurso completo del intendente Guillermo Montenegro:

Buenos días. Una vez más me encuentro en este recinto para hablarles del plan de gestión, que ya los secretarios detallaron en estas últimas semanas cuando explicaron el presupuesto de sus áreas. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para renovar nuestro compromiso con la visión de gobierno y de ciudad que tenemos, e invitarlos a, juntos, seguir trabajando para fortalecer los objetivos, que no son solo los de un intendente y su equipo, sino los que nos plantean todos los días los marplatenses, batanenses y vecinos de Sierra.

Porque puede haber diferencias, matices, y eso es la democracia. Pero creo que todos los que estamos acá, así como todos los vecinos de General Pueyrredon, queremos tener una ciudad llena de oportunidades, una ciudad que brille, una ciudad que aproveche todo el potencial que tiene para crecer aún más.

Como digo siempre, hoy soy intendente de esta ciudad de forma circunstancial. Y nunca me van a molestar las críticas y creo que son más valiosas si vienen acompañadas de una propuesta.

Estoy convencido que las distintas miradas fortalecen el trabajo en equipo para resolver los problemas que tiene la ciudad. De hecho, mi gobierno es de coalición y en el mismo conviven distintas fuerzas políticas. Saben que soy un hombre de diálogo, y por eso, reitero, que son todos bienvenidos quienes quieran aportar una mirada constructiva.

Llegamos a la mitad de este mandato con diversas propuestas, muchas de las cuales no pudimos llevar a cabo antes, por el contexto mundial que nos sorprendió a todos, por una pandemia que no esperábamos. Otras las concretamos, y algunas incluso fueron sugeridas por representantes de otros espacios, como el presupuesto participativo, que en las primeras semanas ya registró casi 200 propuestas de vecinos. Siempre me van a encontrar apoyando proyectos si considero que son buenos para la ciudad.

Y, como dije, hoy quiero ratificar nuestra visión de gobierno:

Creo que es fundamental el trabajo conjunto entre lo público y lo privado. El Estado debe acompañar a quienes quieren apostar por la ciudad y crecer con ella. Si a una Pyme, o una empresa le va bien, eso significa más trabajo y sabemos que esta es una de las principales necesidades que tenemos los vecinos de General Pueyrredon. Pero para que esto ocurra el Estado debe facilitar y simplificar los procesos, sin dejar de lado la rigurosidad de los mismos para evitar riesgos de cualquier tipo.

Y así lo venimos haciendo con las habilitaciones rápidas, las exenciones impositivas para muchos sectores, para quienes peor lo pasaron durante la cuarentena, y al igual que para quienes desean instalarse en el distrito tecnológico.

En este punto espero que este año la Provincia nos acompañe, y estoy seguro que va a hacerlo, adhiriendo a la Ley de Economía del Conocimiento y estableciendo beneficios provinciales para que nuevas pymes del sector se instalen en este espacio que delimitamos y que ya comenzó a crecer, pero en donde aún seguimos estando en desventaja con otras ciudades.

Otro ejemplo concreto de esa sinergia entre lo público y lo privado se evidenció con la instalación de destilerías de gin en nuestra ciudad. Hoy es un sector que está creciendo muchísimo y hay al menos 17 fábricas que están radicadas en General Pueyrredon y están exportando, lo que genera muchísimos puestos de trabajo en forma directa e indirecta. Pensar que hasta hace unos meses, cuando se aprobó por unanimidad la ordenanza, estaba prohibido abrir una fábrica de gin en Mar del Plata. Esto muestra la necesidad de seguir en este camino donde el Estado no sea quien pone trabas, obstáculos, sino quien acompaña a quienes quieran avanzar.

Esta postura de trabajo articulado implica la definición de políticas públicas cocreadas entre todos, y debe contemplar las dimensiones humanas, económicas, institucionales y ambientales.

El diálogo y la escucha con los distintos sectores son fundamentales para determinar sus necesidades, pero siempre que contribuyan a un desarrollo sostenible que genere beneficios para la ciudad.

Otro punto que define nuestra visión de gobierno es que ciudades como Mar del Plata, necesita que exista una perspectiva realmente federal, por varias razones: por un lado, porque muchas veces las respuestas a las distintas demandas que surgen no las puede dar solo el Municipio.

Y por otro lado, porque noto que la gran mayoría de las decisiones se toman sin tener en cuenta las realidades locales de los pueblos y ciudades del interior. Están centralizadas en el AMBA, pensadas por y para sus habitantes. Sobran ejemplos y quedó evidenciado en la pandemia, pero también se ve en otras decisiones.

Las escuelas, la movilidad, la productividad, la cantidad de personas que circulan, es distinta en cada localidad del interior, y muy diferente a la realidad del AMBA. Un claro ejemplo de esto es lo que sucede con el transporte: desde el inicio de esta gestión, junto a otros intendentes del interior del país venimos señalando la inequidad existente en el subsidio que recibimos en comparación con el AMBA, que hace – en palabras llanas – que allí paguen un boleto de 18 pesos mientras que en el resto de las ciudades ese valor hasta se quintuplica.

En referencia al transporte cabe recordar que propusimos una reforma sustancial para contar con un nuevo paradigma, que esperemos que este año encuentre nuevamente espacio de debate en este recinto porque queremos ir hacia un sistema de movilidad urbana sustentable. Vamos avanzar con las ciclovías y estamos buscando más recursos para que este sistema pueda crecer porque también apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Y para eso también es clave continuar con el plan Forestar, que ya nos permitió plantar en estos primeros años de gestión más de 9000 ejemplares, y para el 2022 nos proponemos llegar a 6000 ejemplares más. Además, vamos a fortalecer las campañas para que, cada vez más vecinos, separen sus residuos en origen y desarrollaremos la primera experiencia de compostaje de gran escala.

Porque la naturaleza ya nos dio un marco único e increíble para vivir. Entonces, queremos generar otras facilidades para que nadie dude en desarrollar su proyecto aquí, su proyecto laboral y de vida, y que si alguien quiere vivir en otra ciudad lo haga porque lo elige y no porque acá tenga menos oportunidades.

Este es un punto en el que pienso todos los días: cómo cuidar esa calidad de vida que tenemos en Mar del Plata, que genera envidia en el resto del país. Y pienso en un desarrollo sostenible. Es desarrollo, pero no a cualquier costo.

Quiero que cada emprendedor, cada pyme, cada empresa que quiera invertir en Mar del Plata pueda hacerlo porque eso es más laburo para los marplatenses. Estamos constantemente pensando en cómo abrir más canales para que eso ocurra, y en cómo facilitar los procesos.

Por eso vamos a salir a buscar inversiones, y también vamos a contarle a cada marplatense, de todas las formas posibles, en los barrios, en las oficinas de empleo, y a través de plataformas virtuales, cómo hacer para desarrollar su proyecto en nuestra ciudad.

Y también estamos promoviendo activamente reducir la huella de carbono. Ya son más de 3600 los productos, y 110 las empresas, que conforman parte del programa Producto Local, que tiene el objetivo de incentivar el consumo de elaboraciones hechas en General Pueyrredon. Además de fomentar la economía de la zona, se contribuye al cuidado del ambiente ya que se acortan las distancias de transporte y distribución, reduciendo, a su vez, las emisiones de carbono a la atmósfera.

Reitero: quiero (y estoy seguro que todos los marplatenses queremos) un desarrollo sostenible, un desarrollo ordenado, un desarrollo que contemple que no existan consecuencias negativas para nuestra ciudad.

Por eso el último día del año pasado realicé un cuestionamiento público a la decisión de permitir la exploración petrolera sin la información pertinente, y días después todos pudieron conocer la presentación judicial que hicimos al respecto.

No estoy de acuerdo con judicializar las cuestiones políticas. Reitero, no estoy de acuerdo con judicializar las cuestiones políticas. En este caso lo hice porque consideré que era la única vía para poder obtener la información necesaria.

También creo que no podemos hacer análisis binarios. Se requieren análisis más complejos para cuestiones como esta. No es ecología vs. desarrollo. Es desarrollo sustentable. Todos los marplatenses queremos conocer los detalles del impacto ambiental de esta práctica. Es nuestra ciudad y la que queremos dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos. Sepan que me van a encontrar firme en esta postura.

Porque lo único en lo que no acepto son matices, es en la defensa de la ciudad y de los marplatenses. No me importa el color político, o quién sea el autor de una propuesta. Si nos perjudica, me va a encontrar enfrente. Si nos beneficia, la voy a acompañar e impulsar. Venga de quien venga. Y le pido a todos que tengan la misma actitud.

También el trabajo articulado entre el sector público es fundamental. Por eso, no solo fortalecimos la articulación con el Ministerio de Seguridad provincial sino que tenemos un vínculo cotidiano. Es que no puede haber mezquindad política en un tema tan sensible como la seguridad.

Todos los días hablo con vecinos y sé que es una de las principales preocupaciones. Por eso también me parece muy importante que se haya una comisión de seguridad en el Concejo Deliberante.

La coordinación con la policía de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, con las fuerzas nacionales, nos permitió contar ya el año pasado con una base operativa permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), y hoy también nos permite avanzar en una escuela de dicha fuerza en el mismo lugar. Eso significa más seguridad para los vecinos durante todo el año.

Además, sumamos 20 camionetas equipadas que donamos al ministerio de Seguridad de la Provincia y arreglamos 30 móviles, que se suman a los casi 100 vehículos que fueron recuperados de la lucha contra el narcotráfico, y que hoy están destinados a seguridad y a otras áreas del municipio, representando un gran activo para que todos los servicios estén garantizados y que los vecinos estén más seguros.

Duplicamos el aporte que el Municipio hace para el combustible de los patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pero además, en otro convenio con el ministerio de Seguridad, sumamos a cada camioneta de la Patrulla Municipal que fue creada por esta gestión, un policía provincial. En enero, por ejemplo, nuestras patrullas que cuentan con un policía provincial realizaron más de 75 mil kilómetros, lo que refuerza esa tarea de prevención para la que está destinado este cuerpo.

El Ministerio también nos confió el acceso al sistema AVL, lo que nos permite georreferrenciar todos los móviles de la policía, contando así con una herramienta de suma importancia para decisiones operativas.

Además realizamos mejoras en comisarías de la ciudad, aunque no sean de nuestra jurisdicción, como lo hacemos con escuelas provinciales, porque son todos vecinos marplatenses los que se benefician con estos aportes.

Trabajamos constantemente para mejorar el sistema de videovigilancia y por eso vamos a incorporar 159 domos, 170 cámaras fijas, 45 lectoras de patentes que conformarán un anillo digital, gran parte de las cuales estarán instaladas este año, y también se sumaron muchos vecinos y comercios (y todavía lo siguen haciendo) con sus cámaras privadas, lo que nos permite fortalecer aún más el monitoreo de la ciudad.

Asimismo, entregamos 400 botones antipánico, y este año tendremos unos 500 más, y por primera vez no hay lista de espera para los casos de violencia de género.

Pero además potenciamos muchísimo el área de Defensa Civil, otorgando profesionalización, inversión y planes frente a situaciones de crisis, y por eso este año no fueron tan graves los incendios forestales como lamentablemente ocurrió en otros lugares del país. Porque fuimos previsores no solo con anticipación sino con profesionalismo, logística fortalecida y sobre todo mucha pasión.

En esto quiero resaltar el trabajo conjunto con Defensa Civil a cargo de Rodrigo Goncálvez, Bomberos, SAME. Eso nos permitió brindar ayuda a Miramar en un día muy complejo. Por eso desarrollamos y seguimos fortaleciendo los protocolos internos en el marco de un Plan de Emergencia de Gestión Integral de Riesgo que contempla cuatro etapas: prevención, preparación, mitigación y reconstrucción.

Es importante resaltar que creemos que los gobiernos deben tener a la austeridad como uno de sus ejes rectores. Hay que ser muy cuidadosos con la plata de los vecinos.

El año 2021 el Municipio realizó un esfuerzo muy importante para que justamente los marplatenses no deban hacer tanto esfuerzo, teniendo en cuenta el contexto de pandemia y una extensa cuarentena que complejizó los ingresos y la economía de muchos contribuyentes. Y las tasas se actualizaron solo un 24% siendo el municipio de la Provincia (de 135) que menos suba registró. Ese 24% toma aún más relevancia si se tiene en cuenta, que el año pasado, Argentina tuvo una inflación del 51%.

Este año propusimos una actualización del 45%, también por debajo de las previsiones de inflación. Y además, en el acumulado de tasas 2021-2022 General Pueyrredon también se encuentra en los últimos puestos, lo que quiere decir que es uno de los distritos que menos aumentó sus impuestos.

Y este año renovamos la donación de parte del sueldo de todos los funcionarios políticos, y por supuesto, continuamos sin choferes, no se le abona el celular a nadie. Parece una obviedad pero claramente no lo es.

Y como les dije ya muchas veces, desde el primer día nos propusimos acompañar a quienes apuestan por la ciudad, quitando trabas históricas y defendiendo el laburo marplatense. Por eso este año, nos proponemos eliminar más de 169 tasas y derechos de oficinas.

Pero no alcanza con ser austero. También hay que saber escuchar, priorizar y ser transparente con las cuentas.

Porque tenemos muy claro que la agenda de los gobiernos no la definen los dirigentes, sino la ciudadanía. Una ciudadanía cada vez más involucrada con sus aspiraciones, en un presente que por un lado nos permite acercarnos cada vez más, y al mismo tiempo, genera demandas en tiempo real. Y no podemos mirar para un costado, debemos adaptarnos a esta realidad.

Los vecinos nos piden el arreglo de las calles, del espacio público en general, la seguridad y el empleo. Nuestra agenda como gobierno da prioridad a esas necesidades. Mi ansiedad es mucha, quiero resolver todo ya, pero es fundamental no prometer algo que no se pueda cumplir.

Prefiero decirles realmente cuándo voy a poder resolverlo. Porque yo no quiero solo poder caminar en los distintos barrios de mi ciudad, sino que también quiero poder volver a esos barrios.

En ese sentido la escucha y el diálogo son fundamentales, y para eso hay que estar en la calle y no encerrarse en un despacho. Los vecinos y vecinas nos demandan respuestas inmediatas y por eso potenciamos sistemas de comunicación cada vez más directos.

Ejemplo de esto son las reuniones de gabinete en los barrios. Quiero que todo mi equipo tenga esa dinámica de escuchar y de poner la cara. Para mi no existe otra manera de gobernar.

Además establecimos sistemas de alerta temprana para prevenir delitos, dirigidos a comerciantes, fleteros, clubes, taxis, remises y colectivos, así como las líneas de whatsapp para picadas ilegales, caballos sueltos, fiestas clandestinas, o inclusopara dudas sobre pago de tasas, más allá de las líneas ya existentes como el 147, el 102, el 103, o el 107.

La descentralización a través de las delegaciones también nos permite facilitarles los servicios a los vecinos de manera directa, y estamos incorporando maquinarias para poder satisfacer esa demanda de mantenimiento y reparación de los espacios públicos.

También desde el primer día trabajamos para mejorar la accesibilidad de los vecinos al sistema de salud público municipal: construimos la guardia del Centro de Batán, reformamos el de Estación Camet, Parque Independencia y estamos trabajando en Alto Camet, sumando consultorios que permanezcan abiertos las 24 horas.

Sabemos que tenemos una deuda pendiente y un problema histórico que resolver en referencia a la solicitud de turnos para las diferentes especialidades. Por eso, hace un tiempo empezamos a desarrollar una aplicación que le va a permitir a los vecinos tener la alternativa de acceder a la agenda digital de turnos en forma georreferenciada y por área programática sin necesidad de acercarse al CAPS de su barrio.

También van a recibir recordatorios para la confirmación de asistencia a la consulta, se podrán emitir recetas digitales con las indicaciones de uso de los medicamentos prescritos, e implementar el sistema de telemedicina con acceso a videoconsultas, fundamental para los pacientes que presentan cuadros de enfermedades crónicas. Esta perspectiva de modernidad en la gestión, también la estamos aplicando en otras áreas, como la licencia de conducir y en los distintos procesos internos que permitan agilizar los trámites para darle una respuesta más rápida y eficiente a los vecinos.

Y también trabajamos desde el inicio para ser un gobierno transparente. Y con orgullo puedo decir que lo estamos logrando porque por segundo año consecutivo fuimos distinguidos como el distrito con mejores datos abiertos. Esto significa que todos los vecinos pueden conocer qué hacemos con sus contribuciones.

El Plan Municipal de Apertura de Datos es fundamental para promover la transparencia y la rendición de cuentas, siendo prioritario contar con datos publicados de manera periódica y sistemática para que todas las personas puedan informarse sobre la gestión municipal.

Además, el Municipio estuvo este año dentro del grupo de Alto Cumplimiento en el Índice de Transparencia Fiscal y eso fue porque presentamos la Primera Plataforma de Presupuesto Abierto actualizada diariamente y totalmente desagregada en archivos de formato abierto.

Cada palabra que me van a escuchar decir no va a quedar en una cuestión meramente declarativa. Porque gestionar no es llorar.

Por eso quiero que sepan que entre tantas otras cosas estamos haciendo todas las gestiones posibles para que se encare el arreglo del Estadio José María Minella. Esto también es parte de la Mar del Plata ordenada, segura y llena de oportunidades que todos queremos. No solamente permite que nuestros clubes puedan jugar ahí, sino que también nos permitiría traer eventos culturales y de otro tipo, y eso significa más trabajo para los marplatenses.

El arreglo del Estadio implica una inversión enorme que ningún municipio puede afrontar solo, pero no descanso pensando en alternativas y realizando todas las gestiones necesarias para lograrlo.

Igualmente quiero que sepan que hasta el momento realizamos mejoras del campo de juego, iniciamos el arreglo del ascensor que estaba fuera de funcionamiento desde hace 6 años, se hicieron reparaciones en el cerco perimetral y portones de accesos, limpiamos totalmente el foso de agua y restauramos las condiciones de seguridad contra incendios en el sector de estacionamiento.

Pero además hay un mantenimiento constante al sistema de luces de emergencia del campo de juego y sonido, pintamos las dos tribunas populares y escaleras en la platea descubierta, reparamos barandas y paravalanchas de las tribunas con su protección anticorrosiva correspondiente, colocamos 6 cámaras de seguridad, reacondicionamos el vestuario de árbitros, iniciamos los trabajos de zinguería en el sector de estacionamiento del estadio, realizamos periódicamente limpieza de todos los playones de acceso a tribunas e iniciamos trabajos de pintura en el acceso y el perímetro del estadio incluyendo el reacondicionamiento de las dos boleterías del sector sur.

En el 2021 fue el estadio de Argentina donde más partidos profesionales se jugaron a pesar de no estar en las condiciones que me gustaría, pero igualmente como verán hicimos muchos trabajos, los que estuvieron a nuestro alcance. Porque yo no estoy administrando mi dinero, estoy administrando el de los marplatenses y entiendo que había otras prioridades.

Entre esas prioridades está que todos los marplatenses tengan trabajo. Sabemos que el desempleo alcanzó índices históricos durante la cuarentena y que en nuestra ciudad es una problemática estructural. Si bien siempre se dijo que la solución debía venir de otros niveles de gobierno, yo no miré para el costado.

Por eso este año, nuevamente le pedí a mi equipo que el presupuesto y la planificación de la gestión tenga una clara perspectiva de empleo.

Así, siempre que pensamos en arreglar calles, en poner iluminación; cuando otorgamos un botón de alerta algún comercio, o acompañamos el proceso de habilitación para la obtención de forma rápida y sencilla; cuando ponemos en valor algún espacio público, cuando promovemos exenciones, cuando habilitamos los decks; todo apunta a cuidar el empleo y generar nuevas fuentes laborales.

Cuando realizamos gestiones para nuevas inversiones, estamos pensando en más marplatenses con trabajo. Cuando pido que se adhiera a la Ley de Economía del Conocimiento es para que más pymes y más empresas del sector tecnológico se instalen en Mar del Plata porque eso significa empleo de calidad.

Cuando promovemos el programa Mujeres Emprenden, o brindamos asistencia desde la oficina de empleo para que sepan cómo armar un curriculum, o cómo comunicarse en una entrevista, cuando abrimos los cursos de formación profesional que este año ya lleva 12 mil personas inscriptas, estamos desarrollando políticas públicas a favor del trabajo.

Sabemos que hay una gran demanda laboral para algunos oficios pero no hay personas capacitadas para cubrirlos. Entonces vamos a generar esas capacitaciones y ofrecerlas a personas que buscan trabajo, lo que garantiza una salida laboral inmediata.

Les estuve hablando hasta aquí de cuál es mi visión de gobierno. Pero también quiero ratificar hacia donde apuntamos como ciudad.

Vivimos en tiempo real, comunicados de manera completamente interactiva, pública y horizontal. La velocidad y radicalidad de los cambios que estamos presenciando en los últimos años requiere adaptación, apertura mental, capacidad de escucha y visión estratégica. Se hace necesario proyectar el futuro a partir de tendencias globales cambiantes y de su correlato en necesidades y aspiraciones a nivel local.

Por eso mi visión de ciudad es dinámica, debe serlo. La voy construyendo todos los días a partir de lo que escucho de todos los sectores y vecinos. Tomo todo lo que ya se viene pensando hace años para la ciudad, en planes muy útiles pero estáticos, y lo adapto a los tiempos que corren a través de un proceso continuo de escucha y cambio.

Hay muchos puntos en común y hoy puedo decir sin lugar a dudas que todos queremos una ciudad segura, ordenada, con oportunidades para que pueda desarrollar todo su potencial. Y trabajo todos los días e instruí a mi equipo para lograrlo.

Si hablamos de una ciudad ordenada y segura, la seguridad vial es fundamental. Venimos realizando intervenciones urbanas, y operativos de control de forma permanente pero dinámica y hemos secuestrado autos y motos por falta de documentación, o documentación apócrifa, o por la falta de uso de casco. Sabemos que muchas personas utilizan este vehículo para ir a trabajar, pero también tenemos que señalar que esto ya está dando resultados y podemos ver menor cantidad de alcoholemias positivas, que el uso de casco se incrementó y que disminuyeron los accidentes fatales por esta razón. Estamos cuidando la vida de los marplatenses.

Nos pusimos firmes en este sentido y ya hace unos meses presentamos todo lo que estábamos haciendo y pensábamos hacer en materia de seguridad vial. Fortalecimos el área y los resultados ya pueden verse.

Pero esto no alcanza. Necesitamos implementar otra serie de herramientas que nos van a permitir cuidar aún más la vida de los vecinos, y tener un espacio público cada vez más ordenado.

Por eso también acercamos a este recinto un proyecto integral que nos permitirá contar con cámaras que no solo servirán para detectar infracciones sino que se sumarán al sistema de monitoreo para la seguridad en general.

No me parecía necesario aclararlo pero voy a hacerlo para que quede expuesto hoy aquí: el plan de seguridad vial no tiene un fin recaudatorio. Estamos pensando en un sistema que funciona en el mundo y que salva vidas.

Incluye campañas de concientización, incorporación de dispositivos de videovigilancia, intervenciones viales, capacitaciones, entre otras medidas. También incluimos una herramienta para que sean los mismos vecinos quienes puedan denunciar situaciones de estacionamiento indebido. De nuevo, apuntamossiempre a una ciudad ordenada y segura.

Por eso, además presentamos la iniciativa para incorporar un software de reconocimiento facial, de objetos o comportamientos dinámicos que permite la detección de prófugos buscados por la Justicia y también sirve para la identificación de patrones predefinidos, orientados a prevenir acciones relacionadas con un posible delito.

En ese sentido, otro de los pedidos que ya acerqué a este recinto tiene que ver con la necesidad de prohibir de manera urgente la actividad sexual que se desarrolla en la puerta de las casas de los vecinos, y que ya sabemos que además conlleva actividades ilícitas y situaciones de violencia constante.

Siempre dijimos que esto debe cesar, porque los vecinos merecen transitar y vivir con tranquilidad. Pero – nuevamente – no nos quedamos en cuestiones declarativas: presentamos un proyecto con alternativas, con tiempo disponible para proponer ideas, pero necesitamos que esto avance.

Es un problema de todos, no es un tema ideológico. Este Concejo tiene la oportunidad de darle una herramienta a la Justicia y a la Policía para que los vecinos vivan más seguros.

Una vez más nos estamos ocupando de una problemática que los marplatenses necesitan que resolvamos. No miro para un costado, ni mi equipo tampoco.

Esto tiene que ver con la ciudad que queremos, una ciudad segura y ordenada. Todos coincidimos en eso, no tengo dudas. Para nosotros, para nuestros hijos, para las generaciones futuras, y para que quienes nos visitan nos vuelvan a elegir.

Estos dos años, a pesar de la pandemia, fuimos a buscar y recuperar a esos visitantes que ya no encontraban esa Mar del Plata que les genera cariño a millones de argentinos. Y lo logramos. Fuimos el destino más elegido del país y este último fin de semana de Carnaval esto se reafirmó, superando niveles prepandémicos y con un impulso que avizora que tendremos un gran año.

Pero eso no ocurre por arte de magia: hicimos un diagnóstico a partir de una rigurosa investigación para saber quiénes nos visitan, qué les gusta hacer, fuimos abuscarlos, y vamos a seguir trabajando para tener más vuelos, conexiones locales e internacionales, más frecuencias de colectivos, de trenes. Esta y otras gestiones estratégicas nos van a permitir lograr lo que siempre queremos, que es un turismo todo el año, porque eso también –vuelvo a repetir- es trabajo para los marplatenses.

Los jóvenes volvieron a Mar del Plata y eso ocurrió porque hubo muchísimas propuestas, muchas de calidad internacional, que hicieron que imágenes de nuestra bella ciudad circularan por el mundo. Y también porque desplegamos un operativo de seguridad que llevó tranquilidad a los padres. En esto destaco el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad provincial, Policía Federal y Prefectura y las distintas áreas municipales lo que dio una tranquilidad a los padres.

Queremos que nos sigan eligiendo y por eso estamos trabajando para ser sede de eventos deportivos, de gaming, de música, como ocurrió este verano. Es que realmente tenemos todo y vamos a seguir transformando la infraestructura y los servicios de nuestra ciudad con este objetivo, para que haya muchas maratones, para que vuelva el rally, y que haya recitales y eventos todo el año.

Miles de marplatenses disfrutaron durante los 12 meses de la agenda cultural que pensamos para que los artistas locales puedan desplegar sus propuestas, y este apoyo al empleo artístico continuará, así como las políticas públicas basadas en el cuidado y puesta en valor del Patrimonio Cultural, que en muchos casos además permite el desarrollo de emprendimientos gastronómicos, lo que ya se transformó en una política que está dando muy buenos resultados y que muchos marplatenses están disfrutando.

Esa ciudad ordenada que queremos implica una planificación de obras. Y lo hacemos en el marco de las orientaciones dispuestas en el Plan Estratégico, llevando soluciones a los problemas de la ciudad con la vista puesta en el mediano y largo plazo, sin descuidar las urgencias que plantea el día a día.

En ese marco, la situación de excepcionalidad por la situación epidemiológica fue un desafío inmenso para el Estado y sus ciudadanos.

Vivimos una de las crisis más importantes e inéditas de la historia, y nuestra decisión fue la de establecer incentivos en las áreas más dinámicas de la economía, buscando estimular aquellos sectores capaces de cumplimentar el círculo virtuoso de la inversión, la generación de trabajo genuino, y multiplicador de los recursos disponibles.

Hoy los números indican que el nivel de actividad de la industria de la construcción superó a los períodos de prepandemia. Y fue posible gracias a que seguimos simplificando la implementación de estímulos fiscales y normativos concretos como la Ordenanza de Incentivos y nuevas herramientas administrativas y tecnológicas que agilizaron el trabajo de los profesionales.

En cuanto a la obra pública, este año ya comenzó la segunda etapa del colector Marcos Sastre, una demanda histórica de los vecinos de zona norte, que con sus 4.300 metros de extensión evitará las inundaciones en ese sector de la ciudad, beneficiando así a casi 20 mil vecinos de forma directa y 50 mil de modo indirecto que viven en su cuenca.

Pero también encaramos trabajos de ampliación y reparaciones en CAPS y construcción de uno nuevo en Belisario Roldán, vamos a ampliar el Hogar Galé, encaramos la reforma de la biblioteca Marechal, estamos poniendo en valor y ampliando Jardines de Infantes, Escuelas Municipales y de Formación Profesional, así como la escuela de Danzas.

En los próximos días los vecinos del barrio Centenario van a comenzar a disfrutar del tan anhelado polideportivo en su barrio, y esperamos en los próximos meses comenzar las obras en el de Camet, esto en un trabajo conjunto con el gobierno nacional.

También queremos avanzar con obras emblemáticas como la Circunvalación ya anunciada por las autoridades provinciales y ayer reiterada por el Gobernador, y la puesta en valor de la Rambla, la Peatonal y el Paseo Costero Norte, que ya fue incluida en el presupuesto provincial por pedido nuestro.

Los espacios públicos también están muy presentes en nuestra agenda de trabajo, porque la mejora y cuidado de los espacios verdes existentes, además de hacer brillar a nuestra ciudad, promueven la mejora del ambiente y la calidad de vida de los vecinos. Por eso este año iniciaremos un proceso de recuperación de las 7 plazas fundacionales, tarea en conjunto que realizará el Emvial, Emsur y la Dirección de Restauración de Monumentos, en el marco de un plan denominado “Mar del Plata ilumina su Historia”, que pretende restaurar y conservar sus esculturas y el mobiliario urbano, recuperando el alumbrado antiguo.

También continuaremos con las mejoras en otros puntos muy identitarios para los marplatenses, como es el parque Camet y la Laguna de los Padres.

En Camet habrá un nuevo Sector de Fogones, un nuevo Espacio de Juegos Infantiles y vamos a sumar Mobiliario Urbano. En Laguna tenemos previsto hacer los baños, mejorar los fogones y ya reforzamos el servicio de limpieza para que cada vez más vecinos puedan disfrutarlo.

Estas son solamente algunas de las principales obras que quiero destacar y que representan la decisión de transformar y mejorar nuestra ciudad pero con políticas de carácter integral, con la participación y abordaje pleno de todas las áreas de gobierno municipal, y coordinadas tanto con el gobierno provincial y nacional, desde el diagnóstico hasta la implementación de las soluciones que todos necesitamos.

En ese sentido, también tomamos como prioridad la mejora de los caminos rurales, porque tenemos uno de los sectores frutihortícolas más grandes del país. Este año vamos a comprar maquinaria y eso no es un dato menor porque desde 1996 no se incorporan vehículos para estas tareas. Hicimos este esfuerzo porque sabemos la cantidad de puestos de trabajo que representa este sector. El año que pasó pudimos reparar 480 kilómetros de caminos rurales, hacer un nuevo puente y obras hidráulicas, que garantizaron que se pueda circular todo el año por aquí, siendo que antes eso no ocurría, y en 2022 pretendemos superar los 500 km.

Pero también vamos a seguir trabajando para mejorar las calles y la iluminación de toda la ciudad. El año pasado hicimos 45 mil intervenciones. Trabajamos en más de 6200 cuadras en 63 barrios. ¿Queremos hacer más? Sí, por supuesto. Por eso vamos a seguir invirtiendo en maquinarias viales y proyectamos intervenir 9 mil cuadras. Sabemos que esto es uno de los principales reclamos de la ciudad.

Mi ansiedad es como la de cada vecino. Y sabemos que es fundamental dar respuesta, por eso también con orgullo podemos decir que disminuimos en un 85% la demora de respuesta de alumbrado público en comparación con años anteriores, y estamos aceitando y modernizando los canales de comunicación con los vecinos para que esto sea cada vez más eficiente y rápido.

El último año tuvimos la planta de hormigón y asfalto superando niveles históricos de producción y pretendemos no bajar esa marcha, porque estas acciones, junto a la iluminación y la señalética, hacen que los vecinos puedan circular de manera más segura, y nuestra ciudad esté más ordenada.

Camino a tener una ciudad más sustentable y amigable con el ambiente iniciamos una política de repotenciación con iluminación led, en más de 25 espacios públicos de la ciudad y esperamos poder crecer aún más este año. Como lo hicimos en un lugar histórico de los marplatenses y de todos los argentinos como es la Rambla, con la recuperación de las icónicas farolas. Sabemos que requiere de una mejora integral, que la tenemos proyectada, pero son los inicios de la puesta en valor de ese emblema nacional.

Y en línea con la perspectiva de empleo pusimos un énfasis especial para la intervención de los centros comerciales de 12 de octubre, San Juan, Patagones, Juan B Justo, Sierra de los Padres, con repotenciación del alumbrado, y la intervención con demarcación. Y este año nos ocuparemos de avenidas, arterias principales y otros espacios públicos.

Trabajamos todos los días para la convivencia pacífica y ordenada dentro del espacio público. Y acá, ustedes concejales, tienen un papel fundamental porque son quienes permiten el uso de los decks, los eventos callejeros, las ferias, y también es importante que ningún vecino se sienta amedrentado al momento de estacionar su auto.

Además de los trabajos que realizamos cada año para conservar el espacio destinado a la memoria de nuestros combatientes de Malvinas, este 2022 lanzamos un proyecto para que todos los marplatenses puedan aportar su idea y participar del memorial que vamos a realizar por el 40° aniversario de la gesta de Malvinas.

Recordar a nuestros héroes de Malvinas es una tarea que nos compromete a todos los argentinos. No solo para homenajearlos sino para mantener viva su imagen y su historia en nuestra memoria y nuestros corazones. Por eso es importante tenerlos presentes y contarle lo que pasó también a los más chicos para que la guerra nunca se olvide ni se repita. Ellos son los verdaderos héroes y es por eso que es nuestra tarea recordarlos con respeto, admiración y sobre todo, con un profundo cariño.

En el plano educativo, quiero destacar y agradecer la tarea qué han desarrollado en éstos dos últimos años las escuelas municipales. Hoy los chicos volvieron a las aulas y me dio una alegría inmensa, porque todos sabemos que fueron de los más afectados por las restricciones que hubo en el marco de la pandemia. Sabemos el esfuerzo que han realizado las familias y en especial los padres, quienes han levantado la voz luego de casi dos años de escuelas cerradas. Yo también soy padre, y sé lo que todos hemos sufrido. Este año nuevamente estarán ahí equipos directivos, docentes, y auxiliares acompañando, guiando, y sosteniendo a los protagonistas de nuestro futuro.

Aprovecho para ratificar mi compromiso de caminar junto a las comunidades educativas de esta ciudad.

Fuimos previsores y desde diciembre, cuando ya las escuelas no recibían a los estudiantes, comenzamos trabajos de reparación y hoy todas las escuelas municipales comenzaron sus clases sin problemas. Hoy lo pude observar personalmente en la Escuela 6 con Sebastián Puglisi. Todavía falta pero vamos a seguir.

Estamos convencidos que la lectura y escritura plena deben desarrollarse en el primer ciclo de la educación primaria. En ese sentido, realizamos los acompañamientos necesarios a nuestros equipos docentes, para lograr ese objetivo. Continuaremos profundizando, como lo venimos haciendo en estos dos años, el vínculo entre las escuelas de formación profesional y el mundo socio productivo. Nuestras escuelas municipales de formación profesional están llamadas a ser protagonistas en este vínculo prioritario que acerca la formación para el trabajo a nuestros vecinos.

Del mismo modo el programa educativo Barrial (PEBa) continuará con la oferta de formación laboral. En el año 2021 tuvimos más de 10 mil inscriptos a todos nuestros cursos en el ámbito de lo no formal, y este año ya superamos los 12 mil inscriptos.Vamos a seguir trabajando también por el cuidado de los chicos, promoviendo por ejemplo programas integrales sobre Bullying, Grooming y Uso Responsable de Redes Sociales porque queremos prevenir riesgos en esos entornos digitales. Con los adultos mayores programamos diversas actividades recreativas y culturales a partir de la vinculación con Centros de Jubilados e instituciones que trabajan políticas de acompañamiento a personas mayores, fortaleciendo además los espacios actuales y generando nuevos.

En lo que respecta a las políticas de acompañamiento a Personas con Discapacidad, continuaremos mejorando el otorgamiento del CUD, que este año que pasó ya se agilizó muchísimo respecto a años anteriores, y también avanzaremos para que el trámite sea digital, para que las personas con discapacidad puedan realizarlo desde sus hogares.

Continuaremos incentivando la práctica de los más de 15 deportes adaptados que se desarrollan en nuestra ciudad, y vamos a seguir reforzando la tarea que se lleva adelante desde los Talleres Protegidos para que continúen desarrollando sus tareas de formación y capacitación, volcando herramientas para el empleo y la autonomía de las personas con discapacidad.

En este punto, también seguiremos con el programa Promover, del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que permitió en 2021 que alrededor de 200 personas con discapacidad realizaran programas de entrenamiento laboral. Con orgullo podemos decir que este año por primera vez, y siendo uno de los pocos municipios que lo implementaron, el presupuesto de cada área incluyó ítems destinados a reducir la brecha de género, por lo que se dispuso, como entiendo que debe ser, que esta perspectiva también atraviese todas las áreas. Sabemos que tenemos mucho para trabajar al respecto pero fue una gran experiencia inicial que ya comienza a dar sus frutos.

Apuntamos a tener una ciudad más justa y esto también incluye a los animales. Fue uno de nuestros objetivos desde el primer día de la gestión. Por eso trabajamos junto a la Comisión Asesora y las organizaciones proteccionistas para inaugurar la nueva sede del Departamento de Sanidad y Control Animal, un espacio en el que se incorporaron quirófanos para castración, sala de espera, sala para el prequirúrgico y oficinas. Este fue un lugar muy esperado por los vecinos, y un reclamo que llevaba muchos años.

Además, hace unos meses pusimos a disposición de los vecinos un nuevo quirófano móvil que recorre los barrios y que se suma a los 2 que ya estaban funcionando. Pero entendemos que falta y que cómo les digo siempre, es una prioridad para nosotros. En este sentido, en unas semanas, vamos a inaugurar otro quirófano y vamos a sumar más profesionales para aumentar el nivel de castraciones.

Para finalizar, quiero recordarles que desde el primer día dijimos que Mar del Plata estaba sobrediagnosticada y nos hicimos cargo de tomar problemáticas históricas y comenzar a buscar soluciones concretas. Y vamos a seguir trabajando en generar todas las condiciones para que nuestra ciudad siga siendo protagonista. No solo por ser la ciudad más linda del mundo, sino por tener, por ejemplo, proyectos como el picosatélite que con orgullo podemos decir que desarrollaron chicos de una escuela técnica de nuestra ciudad, y que nos puso en la escena mundial.

Pero también queremos que nuestra ciudad se siga destacando por sus polos productivos, por la pesca, por el cordón frutihortícola, por la industria textil, y desde el Municipio vamos a hacer todo para que así sea. No desconocemos que todavía tenemos muchas deudas pendientes, pero estamos avanzando. Tenemos un plan ambicioso de ciudad, pero no imposible, porque sabemos que tenemos un potencial enorme, pero necesitamos empujar todos juntos. Muchas gracias.