Apuntan a aprobar este año la ley contra los espectáculos con animales marinos

(Foto: Aquarium)

El proyecto denominado “Ley Kshamenk” a través del cual apuntan a prohibir los espectáculos y el cautiverio de animales marinos sin fines de reinserción, como los que se desarrollan en el Aquarium de Mar del Plata o en Mundo Marino de San Clemente del Tuyú, fue presentado esta semana en el Senado y sus impulsores apuntan a que sea aprobado antes de fin de año. “Se trata de una perspectiva en derechos animales”, definieron.

La iniciativa firmada por la senadora nacional Nora del Valle Giménez, del Frente de Todos, fue presentada con participación de especialistas en biología, juristas como también activistas de las 28 organizaciones que integran la ONG Derechos de Animales Marinos (DAM), quienes también trabajaron en la confección del proyecto que, aseguran, demoró un año y medio.

En datos presentados en la exposición, indicaron que entre los centenares de animales marinos en cautiverio, son 22 los cetáceos cautivos en el país, 11 delfines en el Aquarium, más 10 delfines y una orca (Kshamenk, la única cautiva en América Latina, desde 1992) en Mundo Marino. Además, señalaron el caso de Floppy, una delfín nariz de botella que vive junto a Kshamenk en una pileta de 6,2 metros de profundidad, cuando son animales que por día -en libertad- suelen nadar 70 kilómetros diarios.

Entre los expositores, Elena Liberatori, jueza en lo Contencioso, administrativo y tributario de Capital Federal, quien aseguró tener “muchas esperanzas” depositadas en el proyecto, y destacó la importancia de reconocer derechos a los animales contra las concepciones antropocéntricas del derecho.

“La ciencia y los campos del conocimiento confluyen en la necesidad de dar este paso“, dijo en relación a ampliar los derechos a los animales y la necesidad de avance del proyecto para dejar de “naturalizar su cautiverio y espectáculos degradantes”.

Por su parte, el biólogo y docente Héctor Ferrari, hizo foco en las condiciones evolutivas de los animales y la injerencia que tiene en ello el ambiente natural, las limitaciones y las actividades que son obligados a hacer en cautiverio. “Cuando yo meto en cautiverio un ser que tiene herramientas de supervivencia lo estoy arruinando porque ya no las puede usar. Nada de esto es opinable, esto proviene de un consenso teórico metodológico llamado ciencia”, apuntó.

Además, reiteró que “no es opinable” sino que está comprobado que “los animales tienen sentimientos, tienen representaciones, formas de aprender e instinto”, y añadió: “Si yo evito todo eso lo que tengo es un animal en coma, no tengo un ser“, advirtió en torno a las condiciones de cautiverio.

Por su parte, en sintonía con el proyecto, hizo foco en que el cautiverio tenga un fin de reinserción: “La idea de un santuario tal como esta definido en este proyecto de ley, es un espacio que permite expresarse a las potencialidades genéticas de los seres vivos, eso los lleva al equilibrio, a estados afectivos positivos y a una vida que tenga sentido para ellos”.

En términos legales, el abogado y docente que participó de la confección, Mauricio Trigo, afirmó que el objeto del proyecto es la prohibición y sanción de espectáculos con animales en cautiverio como también la prohibición de su exhibición y el cautiverio. “La única excepción que se prevé para este tipo de conductas es que ese cautiverio sea únicamente con fines de rehabilitación, de curación, de sanación para posteriormente ser liberado ese individuo no humano en su hábitat natural o trasladado a un santuario como lo definió Ferrari”, agregó.

Además, contra una protección de animales que suele limitarse jurídica y socialmente a perros y gatos o limitada a cuestiones de alimentación, consideró que en este caso se trata de “ampliar el universo de los sujetos a los que no debemos afectar y a los que debemos acompañar, defender y proteger. Se trata de una perspectiva en derechos animales“.

“A esta altura no se trata de concederles derechos sino de reconocércelos, no se trata de compasión sino de justicia. La vida de los demás animales es un fin en sí mismo, sin perjuicio que el beneficio que pueda aportar para los demás humanos, y porque la esclavitud no educa, la explotación no protege y el cautiverio no conserva“, definió.