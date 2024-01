Aumentos de programas sociales: más dudas que certezas en el Concejo

Ante la crisis económica, desde la Secretaría de Hacienda no brindaron certezas respecto a los montos de la tarjeta alimentaria ni de las becas para víctima de violencia de género.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

La posibilidad de que programas de asistencia social como la tarjeta alimentaria y las becas para víctimas de violencia de género incorporen aumentos en sus montos en medio de la fuerte crisis socioeconómica fue una de las consultas realizadas esta semana a funcionarios municipales que acudieron al Concejo Deliberante para presentar el Presupuesto 2024. Sin embargo, las respuestas contuvieron más dudas que certezas sobre posibles incrementos. Desde la Secretaría de Hacienda deslizaron que podrían seguir una pauta de suba de un 70% trazada a nivel general aunque no brindaron mayores detalles.

A partir de la mayoría propia con la que cuenta el oficialismo tras las elecciones 2023, el tratamiento del Presupuesto 2024 en el Concejo Deliberante tiene la particularidad de que ya no acuden todos los funcionarios municipales a brindar las proyecciones de cada área y a responder consultas de las y los concejales sino que el gobierno impuso que sólo asistan dos funcionarios de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda que en varios temas en particular no brindaron mayores respuestas esta semana en la comisión de Hacienda.

Tras una descripción general del presupuesto realizada por el secretario de Legal, Técnica, y Hacienda, Mauro Martinelli, que repasó el monto total y los principales lineamientos proyectados para cada área, las y los concejales de la oposición realizaron diversas preguntas y una de ellas se centró en la Secretaría de Desarrollo Social, que por estos días quedó envuelta en un fuerte conflicto por la decisión de no entregar las miles canastas navideñas con alimentos comprometidas.

El concejal de Unión por la Patria Diego García le consultó concretamente a los funcionarios qué aumento se preveía para los distintos programas que mantiene la dependencia a cargo de Vilma Baragiola y mencionó como ejemplo dos en particular: la tarjeta alimentaria -que mantiene el irrisorio valor de $876 ya que no subió nunca desde que asumió el intendente Guillermo Montenegro- y las becas destinadas a mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+ en situación de vulnerabilidad por motivos de violencia de género.

Previamente Martinelli había definido que todos los programas que se están desarrollando “se van a mantener, no se discontinúa ninguno”.

La respuesta estuvo a cargo de Germán Blanco, exsecretario de Hacienda y ahora integrante de la nueva Secretaría, quien lejos estuvo de afirmar concretamente si los montos asignados para esos programas aumentarán o no y en qué proporción: sólo hizo referencia a la pauta general de subas tomada para elaborar el presupuesto.

“En principio cada Secretaría lo que hizo fue estimar lo que va a demandar la realización de sus programas en el marco de este escenario macro económico que mencionamos como base que tiene que ver con pensar que durante 2024 la inflación promedio va a estar cercana al 125% y que va a cerrar el año con una suba de precios del 70% año contra año, lo que no significa que si después durante la ejecución el comportamiento de estas variables se ve alterado no se vayan a hacer las adecuaciones presupuestaria que se puedan ir ajustando los valores”, respondió.

“¿Podemos pensar, entonces, que en 2024 puede haber un aumento del 70% de esas becas?”, insistió García.

“Eso en el marco de cómo está elaborado el presupuesto, lo que no significa que si después durante la ejecución los precios se modifican más que eso la Secretaría va a tener la posibilidad de hacer las adecuaciones presupuestarias”, concluyó Blanco sin detallar en concreto cuánto y cuándo se prevé aumentar, aunque sea en una primera instancia, esos montos que se destinan a programas de asistencia social, claves en un contexto de brutal ajuste y inflación cada vez más acelerada.

De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios municipales, en el Presupuesto 2024 para la Secretaría de Desarrollo Social se prevé un monto de recursos de 15.836 millones, un 166% de aumento con respecto al de 2023, es decir en línea con la inflación si se tiene en cuenta el índice interanual de noviembre del 160%.

En el inicio del segundo mandato, desde la Secretaría de Desarrollo Social municipal plantearon esperar meses “muy calientes” en torno a la realidad social de miles personas que ya se encuentran afectadas por la grave crisis.

Además, Baragiola afirmó que se mantendría la tarjeta alimentaria -pese a lo deslizado semanas antes por el propio oficialismo– y que se aumentaría su monto a un valor “acorde” ya que hace cuatro años se mantiene en los irrisorios $876. Para eso, dijo, restaba llegar a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, que esta semana en el Concejo no dio ninguna precisión.