Cuatro años sin aumento: el oficialismo pone en duda la continuidad de la tarjeta alimentaria

El valor se mantiene en $876 desde noviembre de 2019. Montenegro había prometido actualizarlo.

(Foto: archivo / Qué digital)

El interbloque oficialista en el Concejo Deliberante puso en duda la continuidad de la tarjeta alimentaria municipal que cuenta con alrededor de 2 mil personas beneficiarias y eligió no acompañar un pedido para que el gobierno la aumente teniendo en cuenta que hace cuatro años mantiene el irrisorio valor de $876. Hace un año el Ejecutivo había prometido un incremento del 100% que nunca se concretó y, durante la campaña electoral, el intendente Guillermo Montenegro también había expresado la necesidad de actualizarla.

Las dudas en torno a la continuidad del sistema de la tarjeta alimentaria -que está vigente desde 2011 en la ciudad destinado a grupos familiares que se encuentran bajo la línea de indigencia, en situación de vulnerabilidad y riesgo alimentario- fueron expresadas por el concejal del radicalismo Daniel Nuñez durante la sesión de este jueves del Concejo Deliberante al momento de votarse un proyecto de comunicación presentado en abril por Acción Marplatense en el que justamente se pide al gobierno municipal que “tenga a bien evaluar” un aumento del monto.

En concreto, el valor mensual de la tarjeta no registró ningún aumento desde noviembre de 2019, es decir a lo largo de todo el gobierno de Montenegro.

Como parte del Programa de Seguridad Alimentaria, se sugiere un listado de alimentos a adquirir a los que, a partir de la avanzada inflacionaria y el valor desactualizado, en la actualidad es imposible acceder. Si bien el año pasado la Secretaría de Desarrollo Social había respondido una comunicación en la que dio cuenta que el beneficio llegaba a 8 mil personas, desde Acción Marplatense plantearon que en la actualidad son 2 mil.

En ese sentido, desde AM habían apuntado a la urgente necesidad de actualizar los $876 de la tarjeta luego de que el propio gobierno, a través de la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, anunciara hace un año en el Concejo un aumento del 100% que nunca se concretó.

E incluso durante la campaña rumbo a las elecciones generales el intendente Montenegro había reconocido en una entrevista con Qué digital la necesidad de aumentar el valor: “La tarjeta alimentaria hay que actualizarla, seguro”, respondió aunque consideró también que “si no para la inflación, tenés un problema”.

En este marco, y sin aumento dispuesto, este jueves al tratar del proyecto de comunicación el interbloque oficialista y el concejal Nicolás Lauría decidieron no votar en favor del expediente y se abstuvieron bajo el argumento de que “no sería oportuno” realizar ese pedido al gobierno en este momento de cara a un segundo mandato que iniciará el 10 de diciembre.

Al tomar la palabra, el concejal Nuñez planteó que la abstención en el voto no se centraba en no entender que el monto fuera bajo sino en que “hay varias cuestiones a analizar”

Entre esas cuestiones, mencionó la necesidad de estudiar si “tiene razón de ser hoy por hoy o hay que cambiar una política pública” ya que de cara al segundo mandato del gobierno una nueva gestión al frente de Desarrollo Social “evaluará y reevaluará todo este tipo de programas”.

“La Secretaría de Desarrollo Social debería dar una respuesta de si este programa va a continuar o no, la verdad es que es un programa que dejó de tener razón de ser”, consideró el concejal radical y sumó que “la política social debería empezar a virar hacia otro tipo de programas, más integrales, no solamente de asistencia, sobre todo porque la asistencia en época de inflación siempre queda corta”.

En la misma línea expresó que “los problemas sociales que tiene esta ciudad pasan por otros lados” como la necesidad de “fortalecer otros programas como los habitacionales“, aunque hasta el momento no se han anunciado medidas en ese sentido, y así insistió en que “indicar el aumento de un programa que no sabemos si va a continuar no tendría razón de ser”.

Como contrapartida, la concejala de AM Paula Mantero remarcó que el monto actual de la tarjeta, como parte de un programa municipal que sigue vigente, no alcanza ni para comprar alimentos básicos como un paquete de azúcar o fideos.