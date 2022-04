Barbijo optativo: piden usarlo porque “hay perspectiva de más coronavirus por delante”

Lo afirmó el ministro Nicolás Kreplak al participar de la apertura del Congreso de Salud Provincial.

(Fotos: Qué digital)

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, participó este martes de la apertura del Congreso de Salud Provincial (Cosapro) que se desarrolla hasta el viernes en Mar del Plata y se refirió al presente epidemiológico y a uno de los últimos debates en torno a la pandemia de coronavirus: el uso del barbijo. Si bien es optativo en la mayoría de los ambientes, recomendó su uso porque “hay perspectiva de coronavirus por delante”.

Entre este martes y el viernes se llevará adelante el Cosapro, el cual volvió a realizarse tras la interrupción de seis años que sufrió en parte por la pandemia y en parte por decisión del gobierno anterior que, según analizó el ministro, desistió de hacerlo debido al ajuste realizado en salud: “Si nos hubiésemos encontrado en un contexto de ajuste hubiese sido una jornada de protesta y sin embargo es una jornada científica, de discusión, de producción de un sistema nuevo. Tenemos tres días mas donde participan miles de trabajadores de la salud por la búsqueda de reconstruir el sistema”, destacó.

En ese marco, en diálogo con la prensa se refirió a la situación epidemiológica y puntualmente a la pandemia de coronavirus. Entre sus declaraciones, se refirió al uso del barbijo, que si bien sigue siendo recomendado, según la última disposición provincial es optativo en espacios laborales, recreativos y educativos, pero continúa siendo obligatorio en el transporte público.

Consultado por Qué digital, no se animó cuándo podría dejarse de lado definitivamente su uso aunque adelantó que lo analizarán tras el fin del invierno. “Yo no diría que se va a abandonar pronto, por ahí yo si me tengo que subir a un tren cargado de gente me sentiría más seguro. Lo que sí puedo decir es que en este momento es recomendable el uso del barbijo. Hay muchas enfermedades respiratorias, todavía hay perspectiva de más coronavirus por delante así que hay que seguir recomendando el uso”, marcó.

En diálogo con la prensa, sumó que “después del invierno veremos si ya el uso del barbijo es algo más anecdótico. Yo personalmente pienso que tendré el barbijo en mi bolsillo por mucho tiempo para usarlo cuando esté en un espacio sin suficiente ventilación”, reiteró.

En cuanto a la pandemia, indicó que el momento que se vive está atravesado por una “interesante” baja en los contagios que equipara niveles previos a la irrupción de la variante Ómicron, “con la diferencia de que la cobertura de la vacunación desde diciembre del año pasado hasta ahora es muy superior, con más de 95% de la población bonaerense que ha iniciado su esquema de vacunación”. No obstante, aunque destacó el momento, remarcó que “hay condiciones para que puedan aumentar los casos”.

En ese sentido, al recordar el inicio de la aplicación del segundo refuerzo de la vacuna contra la covid-19, destacó que “la noticia positiva es que hasta ahora todas las variaciones del virus, aunque lo hacen mas contagioso, siguen siendo sensibles a las defensas producidas por las vacunas, simplemente necesitan una dosis más. No es necesario cambiar la vacuna, no son ineficaces”.