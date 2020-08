Coronavirus: “Hay que retroceder de fase en muchos distritos del interior”

Lo dijo el viceministro de Salud bonaerense ante al aumento de casos en diversos municipios. “Si hay que retroceder en alguna fase, si hay que hacer algún cuidado mayor, hay que hacerlo”, señaló.

(Foto: archivo / Qué digital)

Mientras en Mar del Plata los casos diarios de coronavirus siguen en exponencial crecimiento -este miércoles llegaron a 192- el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que “hay que retroceder de fase seguramente en muchos distritos del interior de la Provincia” al entender esa como una de las herramientas para frenar la expansión del virus.

Desde la últimas semanas el crecimiento de casos ya no en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sino también en varios distritos del interior bonaerense comenzó a encender las alarmas de las autoridades, y en lo que va de esta semana Mar del Plata no paró de superar récords diarios de casos hasta llegar este miércoles a los 192 y superar los 1000 activos.

A ese crecimiento de casos en diversos municipios de interior bonaerense se refirió Kreplak en una entrevista brindada a C5N en la noche del miércoles y así planteó que actualmente “casi todos los distritos del interior de la Provincia están presentando casos”.

“En el interior sin dudas que están aumentando y en el AMBA si no es que no están aumentando es que todavía están muy arriba y no están descendiendo, con lo cual nos hace pensar seriamente que no se puede continuar con el programa de reapaerturas sino más bien hay que trabajar para reducir los casos primero“, consideró el funcionario y se apoyó para eso en el sistema de fases implementado hace más de dos meses en la Provincias de Buenos Aires.

“Pensamos que no se puede abrir hasta que bajen los casos, pero menos aún si están subiendo. Y esto en el conurbano tiene importancia pero tiene mucho más importancia en el interior donde ya vienen con mucha más actividad, pero están apareciendo casos, entonces hay que retroceder de fase seguramente en muchos distritos del interior de la Provincia”, afirmó el viceministro.

Asimismo, hizo referencia a la situación de Mar del Plata: “Hay muchas ciudades del interior que antes no tenían y que ahora tienen casos y ya tienen transmisión comunitaria. En Mar del Plata, por ejemplo, hay transmisión comunitaria, así que también creo que como sociedad tenemos que entender que estamos ante una pandemia muy difícil, venimos llevándola sin que se sature el sistema en la Provincia y tenemos que tomarlo con seriedad. Si hay que retroceder en alguna fase, si hay que hacer algún cuidado mayor, hay que hacerlo. Hay que tener paciencia, porque de esto depende la vida de muchas personas”.

El intendente Guillermo Montenegro este lunes cuando anunció el ingreso de Mar del Plata en la etapa de transmisión comunitaria descartó que la ciudad retrocediera de fase o suspendiera alguna actividad al poner en duda la efectividad del sistema de fases implementado por la Provincia.” En los lugares donde se generó un retroceso no se logró un control de la situación”, defendió.

Por lo pronto, Mar del Plata se mantiene en la fase 4 del sistema provincial -con varias actividades de fase 5 autorizadas a nivel local- y la permanencia o no en esa situación es evaluada y discutida cada fin de semana entre los funcionarios municipales y provinciales.