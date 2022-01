Coronavirus: “Hoy la centralidad de los datos no está en la cantidad de casos”

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, remarcó que producto de la vacunación se bajó la letalidad de la enfermedad y permite no implementar restricciones.

(Foto: archivo / Qué digital)

El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, pasó por Mar del Plata en el marco de la inauguración de la campaña de donación de sangre en la Costa Atlántica y se refirió a la situación epidemiológica de la pandemia de coronavirus: indicó que la centralidad de los datos sanitarios “no está en la cantidad de casos” ya que, “producto de la vacunación”, se logró bajar la letalidad de la enfermedad.

Este martes hubo un récord de casos diarios en todo el país con más de 134 mil contagiados, y en Mar del Plata, donde diariamente se confirman más de 1.500 casos, las personas en tratamiento registran récords diarios desde hace diez días. Esta situación característica de la tercera ola, sin embargo, no se traslada a la cantidad de cuadros graves de la enfermedad.

“Lo que está sucediendo con la pandemia en estos momentos es que la cantidad de casos no correlaciona directamente con la situación de la enfermedad. En otros momentos de la pandemia, había un porcentaje que podía terminar en terapia intensiva, entonces teníamos que hacer un control fuerte para prevenir los contagios. Hoy la situación ha cambiado. Hoy tiene que ver con estar vacunado o no estar vacunado. La diferencia es esa“, analizó el ministro en diálogo con la prensa.

Incluso, al referirse a la cantidad efectiva de casos de coronavirus, señaló que “seguramente haya más gente positiva que la que testeamos” pero que la centralidad no debe estar en los testeos, agregó, porque “solo tienen que utilizarse para las personas que tienen síntomas y no saben que son contacto estrecho o las personas de riesgo”. En ese sentido, remarcó que los contactos estrechos sin síntomas no tienen que testearse y, los que tengan síntomas, deben llamar al sistema de vigilancia para que lo den de alta como caso positivo.

“Hoy la discusión de la situación epidemiológica no está basada en la cantidad de contagios sino en la gravedad de los contagios. Entonces hoy tenemos una enorme cantidad, ayer fueron 134 mil en el país detectados aunque probablemente haya un subregistro, que siempre en pandemia esto se estudia y suele haber entre 5 y 6 veces más de cantidad de casos reales”, agregó.

A la hora de responder si en algún momento esta situación epidemiológica puede decantar en restricciones de circulación, aclaró que la curva de letalidad es 90 veces menor al pico de la segunda ola, lo que direcciona las políticas hacia la apertura, la gestión de contactos estrechos y el impulso de la vacunación.

“Si bien tenemos tres veces más cantidad de casos, estamos teniendo muchísimos menos casos graves y por esa razón es que no estamos trabajando con restricciones a la circulación. Por la vacunación ya no es una enfermedad tremendamente letal“, cerró.