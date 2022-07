Día de la Independencia: Montenegro encabezó un acto en Estación Camet

El jefe comunal brindó un discurso en el que reflexionó: “Empujar todos juntos no significa pensar todos lo mismo”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Este sábado se cumplió el 206° aniversario de la Declaración de la Independencia y la Municipalidad decidió llevar adelante el acto oficial en el barrio Estación Camet, con la participación de vecinos, concejales, sectores productivos, educativos y eclesiásticos. En su discurso, el intendente Guillermo Montenegro reflexionó: “Empujar todos juntos no significa pensar todos lo mismo“.

Este 9 de julio, el acto oficial por el Día de la Independencia se llevó a cabo en la Delegación Municipal Norte, donde después de una introducción religiosa del obispo Gabriel Mestre, el jefe comunal tomó la palabra y llamó “a todos a tener un gran compromiso con la libertad“.

Además de los discursos, la jornada en la zona norte de la ciudad contó con presencia de familias, instituciones y colectividades y el tradicional desfile cívico-militar que suele acompañar la celebración, al igual que presentaciones de agrupaciones folclóricas.

A la hora de su exposición, Montenegro analizó que “aquel 9 de julio de 1816 un grupo de argentinos pensó en la libertad no solamente por la del extranjero, del opresor, sino por las libertades nuestras: la de expresión, de pensamiento”, sumó.

Por otro lado, trazando un paralelismo con el presente, convocó a “empujar todos juntos”: “Sabemos que vivimos momentos de mucha angustia y uno no vive separado de la realidad, todo lo contrario. En 1816 tomaron una decisión tan importante para nuestro país y que hoy se resignifica todos los días (…) En este momento, en General Pueyrredon, en la Provincia y en la Argentina, lo importante es no olvidarnos que tenemos que empujar todos juntos y esto no significa que pensemos todos lo mismo, sino tener en claro cuáles son los objetivos”, destacó.

En cuanto al acto en particular, agradeció a los vecinos su trabajo “para que este lugar sea lo que es, para que esto hoy sea una fiesta con vecinos, fuerzas de seguridad, y otras instituciones”. “Hoy traje a mis hijos para que lo vean, son cosas que los más chicos tienen que ver. Por esto, también, les agradezco a cada uno de los padres que haya venido con sus hijos”, dijo y cerró: “Sabemos que no van a venir momentos fáciles y que no hubo tampoco en el 1816 y siguieron empujando, no hay otra forma. La única manera es con el respeto, el trabajo, la solidaridad. No se construye de otra forma”.