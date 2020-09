El gobierno le pide a Kicillof rever el sistema de fases para Mar del Plata: “No sirve”

El coordinador del Gabinete, Alejandro Rabinovich, dijo que el 26% de desempleo configura una “situación alarmante que necesita medidas especiales”.

(Foto: archivo / Qué digital)

Luego de que este lunes el gobierno provincial confirmara la permanencia de Mar del Plata en la fase 3 de la cuarentena por el coronavirus, sin cambios en torno a las actividades habilitadas, desde el gobierno municipal salieron a pedir a la Provincia que se revea la aplicación del sistema en la ciudad al considerar que “no sirve” teniendo en cuenta el impacto de la crisis y los históricos datos del desempleo (26%).

En sintonía con lo ya expresado el viernes por el intendente Guillermo Montenegro respecto de pedido de habilitar más actividades en la ciudad, pero con mayor definición, fue el coordinador del Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich, el encargado de salir a pedir modificaciones en el actual sistema de la cuarentena, contrario a lo sostenido por autoridades provinciales que horas antes volvieron a pedir limitar lo máximo posible la actividad en ciudades como Mar del Plata a partir de los altos registros de casos diarios de coronavirus.

A través de un comunicado difundido por el gobierno, Rabinovich afirmó que en materia de empleo -tras conocerse el récord histórico de 26% de desocupación en el segundo trimestre del año- Mar del Plata se encuentra en “una situación preocupante y alarmante que necesita medidas especiales”.

“Hoy la ciudad tiene una desocupación del doble respecto al conurbano bonaerense, por lo tanto no puede tener el mismo remedio cómo se trabaja en Mar del Plata y cómo se trabaja en otras zonas donde la desocupación no es el mismo número que tenemos en la ciudad”, analizó el funcionario y desacreditó la postura expresada por autoridades provinciales respecto a limitar las actividades actualmente para aspirar a reducir los casos de cara a la temporada de verano. “Del 26% surge que Mar del Plata no tiene solamente turismo en temporada, sino también turismo todo el año, que se frenó de forma abrupta en el segundo trimestre. Por lo tanto, nuestro problema no es enero, es hoy y ahora”, sostuvo.

Y así, en referencia al sistema de fases, entendió: “Quizás para Mar del Plata el sistema actual de fases, con la crisis que tiene la ciudad y pasando su peor momento de desempleo en la historia, no sirve. Hay que rever el sistema para la ciudad”.

“Mar del Plata necesita una situación específica y global junto con el gobierno nacional y provincial. Que escuchen a las autoridades municipales lo que estamos diciendo y lo que venimos repitiendo. No es salud versus economía, es trabajo más salud. La idea es cómo conjuntamente hacer una fuerza de estas dos cuestiones; que cuidando la salud se pueda generar empleo”, agregó el funcionario y remarcó: “Por cada persona que conocemos que se enfermó, conocemos a seis que se quedaron sin trabajo”.

De todas maneras, y pese a marcar las diferencias, Rabinovich planteó “la importancia de continuar en diálogo” y expuso que “bajo ningún concepto” se romperán las conversaciones “más allá de las diferencias políticas para poder explicar la situación dramática que está atravesando la ciudad”.

Por último, entendió que para el tercer trimestre de años los índices de desempleo “probablemente serán aún peores debido a la ausencia del turismo en las vacaciones de julio”.