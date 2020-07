El presidente Alberto Fernández presentó el proyecto de ley para la reforma judicial

UNA REFORMA PARA “PONER EN EL DEBATE PÚBLICO LA CUESTIÓN JUDICIAL”

En su discurso, Alberto Fernández ponderó la necesidad de “poner en el debate público la cuestión judicial para que podamos tener un mejor Estado de derecho”, y lo calificó como un intento por “consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los proceso con celeridad e independencia”.

En otro tramo, también hizo referencia a su campaña presidencial, en la que sostuvo que “la Justicia debía funcionar bien para todos los argentinos y todas las argentinas, y debía imponerse la Ley de forma igualitaria, con prescindencia de quién ejerza el poder”.

Ante los cuestionamientos que surgen cada vez que aparecen iniciativas de este tipo por parte del Ejecutivo, indicó: “Lo único que me impulsa a hacer un cambio es fortalecer el Estado de derecho. Solo busco hacer la República que todos declaman pero que algunos humillaron”, apuntó. “De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas y para eliminar al adversario de turno”, pidió.

Además, se refirió a su vida personal y a su rol como profesor de Derecho para superar las críticas que recibió de antemano su proyecto: “No he llegado hasta aquí para defraudar a los alumnos y la alumnas que me oyeron en la universidad pública reivindicar las reglas del debido proceso”.

También, destacó la necesidad de construir “una Justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos y los poderes políticos”.