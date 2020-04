Finalmente, el crucero de Ushuaia no podrá ingresar a Mar del Plata

El Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata hizo lugar a la presentación del intendente Guillermo Montenegro y dispuso la prohibición de su ingreso al puerto.

(Foto: Prensa MGP)

La Justicia Federal hizo lugar a la presentación del intendente Guillermo Montenegro y finalmente el crucero de Ushuaia no podrá amarrar en el Puerto de Mar del Plata con sus decenas de tripulantes a bordo, entre los que habría gente con sintomatología de coronavirus. Además, la fiscalía investigará quién permitió que pueda zarpar desde la capital fueguina con la vigencia de la cuarentena obligatoria.

Tras conocerse la intención del MV Ushuaia de amarrar en Mar del Plata, el jefe comunal hizo una presentación ante el titular del Juzgado Federal N°3 local, Santiago Inchausti, para que no permita que el buque pueda ingresar a la terminal portuaria.

En consecuencia, este miércoles se confirmó que la Justicia finalmente dispuso la prohibición del amarre del buque en el Puerto de Mar del Plata a través de una medida cautelar, noticia que fue celebrada por Montenegro en las redes sociales.

“El crucero que viene de Ushuaia no va a entrar a nuestra ciudad. A partir de la presentación que realicé, se dictaminó la prohibición del ingreso. Gracias a la Justicia por actuar con celeridad para hacer cumplir el aislamiento, que nos permite seguir cuidando a cada vecino”, sostuvo el intendente.

La nave llegaba a Mar del Plata para ser sometida a tareas de mantenimiento como lo hace habitualmente, aunque con la salvedad de que en este contexto, en el que la provincia de Tierra del Fuego fue declarada zona de transmisión viral del coronavirus, la llegada de la tripulación representaba un riesgo que las autoridades no estaban dispuestas a correr.

Además, entre los argumentos de Montenegro ante la Justicia, sostenía que el buque había incumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por haber zarpado del puerto austral el pasado 20 de marzo, día en que entró en vigencia del decreto presidencial.

Cabe recordar que este martes Montenegro ya había anticipado su intención de no permitir el ingreso del navío al afirmar que “pedimos que no vengan turistas sabiendo el perjuicio que generaba para nuestra economía, hicimos controles en todos los ingresos de la ciudad, le pedimos el esfuerzo a cada vecino que no salga de sus casas, y encaramos acciones sanitarias de prevención. Todo eso será en vano si dejamos ingresar a la tripulación”.

LA FISCALÍA FEDERAL PIDE INVESTIGAR EL CASO El fiscal Daniel Adler, a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata pidió que se inicie una investigación para poder conocer cómo y con autorización de quién o quienes el buque MV Ushuaia partió desde la capital fueguina, incumpliendo de esa manera con el decreto presidencial 274/2020. En concreto, Adler cree necesario que se investigue “si autoridades marítimas o portuarias brindaron autorización al buque para zarpar desde Ushuaia o ingresar al puerto de Mar del Plata”, a pesar de la vigencia del aislamiento y las medidas de prevención del avance del coronavirus.