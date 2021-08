Jorge Altamira: “La izquierda está siendo cooptada por el sistema”

El precandidato de Política Obrera pasó por Mar del Plata. La ruptura con el Frente de Izquierda y las definiciones del histórico dirigente de cara a las PASO 2021.

(Fotos: Qué digital)

Por primera vez, el histórico dirigente de la izquierda trotskista Jorge Altamira se presentará a elecciones por fuera del Partido Obrero (PO) que hace medio siglo fundó bajo el nombre Política Obrera, el mismo que adoptó la lista con la que competirá en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de la campaña para el impulso de su lista, como tantos otros precandidatos, el exdiputado de 79 años pasó por Mar del Plata en búsqueda del voto socialista de lo que define como “parlamentarismo revolucionario“. Su ruptura con el PO y el Frente de Izquierda (FIT), sus definiciones y sus proyectos de cara al 12 de septiembre.

“La izquierda está siendo cooptada por el sistema”, define Altamira ante los micrófonos de Qué digital minutos antes de una intensa agenda por la ciudad en el marco de una campaña que no solo consta de la difusión de su tradicional discurso anticapitalista, sino que también está atravesada por dar a conocer su propio espacio y, sobre todo, su ruptura con el Partido Obrero y las diferencias con el FIT que, asegura, cada vez son más grandes.

El rearmado electoral del dirigente no fue nada fácil. La ruptura de 2019 con el partido que fundó por diferencias internas, entre acusaciones cruzadas de “rupturismo” al grupo de Altamira y de “proscripción” por parte de la tendencia altamirista a la cúpula liderada por el actual presidente del PO, Gabriel Solano, empujó al dirigente a encabezar una campaña de legitimación de su espacio a contrarreloj y con una pandemia de por medio, al punto que no poder concretar la presentación de una lista de concejales en Mar del Plata, aunque cuenta con la presencia de la marplatense María Fernanda Díaz como precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.

LA RUPTURA CON EL PARTIDO OBRERO Y LAS DIFERENCIAS CON EL FIT

“El estatuto del Partido Obrero permite la figura de ‘tendencia’, la promovimos para dar el debate interno y fuimos expulsados en el acto. Pero políticamente el Partido Obrero somos nosotros. No lo digo desde la arbitrariedad, todos los días el viejo sector produce definiciones y políticas que jamás hubiéramos suscripto. Están obsesionados con lo electoral, con gigantografías que valen una fortuna”, marca Altamira y, si bien dice solo “suponer” que la del PO es una “puerta cerrada”, señala que el distanciamiento con el “viejo sector”, es cada vez mayor.

A la hora de diferenciarse con la lista del FIT, asegura que el sector que actualmente está a cargo del Partido Obrero “está a la derecha del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas)”, y que reemplazaron el discurso de “gran envergadura” por uno “totalmente vacío de contenido”, sostiene, más basado en la captación de votos que en el compromiso socialista.

“Toda la izquierda se ha parlamentarizado. La izquierda en Argentina está siendo cooptada por el sistema, se expresa en muchas votaciones parlamentarias y es algo que jamás hubiera imaginado”, dijo y lo graficó con la votación del proyecto de rezonificación de Boedo: “Lo de San Lorenzo se convirtió en un negocio inmobiliario, urbano. Lo votaron en las dos votaciones. Socialistas votaron un negocio capitalista. Quieren hacer carrera y no enemistarse con el electorado, por el ‘sentimiento popular’. Querer hacer carrera está mal, pero ¿encima te cooptas?”, graficó.

En contraposición, Altamira y su espacio dicen no convocar al voto en una perspectiva puramente parlamentaria electoralista, sino en términos “revolucionarios”, apuntando al “agotamiento” del sistema político, y proponer desde adentro soluciones de conjunto, como una “Asamblea Constituyente Libre y Soberana”.

REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL Y SALARIO MÍNIMO

En medio de una campaña con más discursos que propuestas, una de las ideas que circulan entre los partidos tradicionales tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, tendencia capitalista internacional para readministrar la mano de obra y mejorar la productividad y con adhesiones locales como el precandidato del Frente de Todos, José Palazzo.

“Ahora todos están de acuerdo con la jornada laboral. Pero la única jornada laboral que se redujo acá en Argentina fue la del Subte, un proyecto de ley mío que fue votado por el 75% de la Legislatura. Eso revela el método parlamentario de la izquierda, porque yo no fui con un proyecto, yo me reuní con delegados y trabajadores del subte, estudiamos si era posible movilizar al gremio para meter presión y les pedí que me ayuden a escribir la ley para probar que la clase obrera puede gobernar. Eso es parlamentarismo, ¡y revolucionario!”, introdujo.

Sin embargo, puso reparos a cualquier proyecto que se presente al respecto: “La reducción de la jornada laboral choca con un problema fundamental. En primer término si van a pagar lo mismo. No conozco ningún capitalista que lo acepte. El segundo punto acá es la desocupación. Hay que meter a todos los trabajadores en las empresas hasta que no quede nadie afuera”.

No obstante, para Altamira, la única reducción de la jornada laboral posible es aquella que no reduce los salarios y que “democratiza” las horas de trabajo, aumentando las plantas y reduciendo las jornadas de trabajo en proporción: “Así, la reducción de jornada laboral es un subproducto de una profunda medida contra la desocupación, y violatoria de la propiedad privada, sí. Pero entre la violación de la propiedad privada y que un trabajador se muera de hambre, nunca tuve ninguna duda desde mis 6 años”.

EL FEMINISMO EN EL SOCIALISMO REVOLUCIONARIO

“Históricamente la lucha por la mujer viene del socialismo”, señala Altamira a la hora de referirse al lugar que ocupa la actual oleada feminista en su espacio político, y se detiene en defender un feminismo socialista en contraposición a un feminismo “burgués”

“Hay una corriente feminista al interior de la burguesía, que las defiende dentro del campo de la burguesía porque están siendo discriminadas, pero sin cuestionar al régimen social. Entonces el alcance de ciertas reivindicaciones de la mujer es muy limitada. El marxismo es crítico desde hace 200 años de la situación de la mujer, y también cuestiona el carácter de la familia. La mujer tiene que emanciparse como parte de la lucha del movimiento obrero contra el capitalismo. Porque la raíz de la opresión de la mujer está, de miles maneras, en el capitalismo”, definió.

Al respecto, el programa de Política Obrera impulsa la “lucha contra la opresión de las mujeres, de la disidencia sexual y de la niñez” como parte de “una agenda común de la clase trabajadora”. En ese sentido, plantean la necesidad de lograr igual remuneración por igual trabajo, centros de atención especializados, y la plena vigencia del aborto legal.

LA PLATAFORMA DE POLÍTICA OBRERA

La reducción de la jornada laboral aparece entre las propuestas de Política Obrera de cara a las elecciones, con una plataforma electoral encabezada por el impulso de un salario mínimo igual a la canasta familiar.

En contraposición con planes de empleo que según el espacio político “se sirve de los beneficiarios para crear una gigantesca plataforma de trabajo precario”, otras de las medidas que impulsan en torno al desempleo apuntan a los pases a planta de precarizados estatales, y un plan de obras públicas que emplee a “millones” de personas.

Además, entre otros puntos, dedican un espacio particular al déficit habitacional, con el impulso de la suspensión de desalojos, alquileres inferiores al 15% del ingreso e impuestos progresivos a las viviendas ociosas.

Otro de los puntos claves pasan por la deuda externa, donde reivindican el desconocimiento de toda deuda pública como medida para convertir el endeudamiento “en un factor de crisis internacional y movilización de los pueblos”. “El Congreso que saldrá de las próximas elecciones se dispone a votar el acuerdo con el FMI como lo han acordado Juntos por el Cambio y el Frente de Todos”, denuncian.