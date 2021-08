Kreplak entregó equipamiento al Materno y anunció obras en el Interzonal

El ministro de Salud de la Provincia brindó una conferencia desde la sede de la Región Sanitaria VIII, donde además entregó una ambulancia de alta complejidad.

(Fotos: Qué digital)

El Ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, pasó por Mar del Plata este martes por la tarde para entregar una ambulancia y anunciar una serie de obras en la Región Sanitaria VIII, en el Hospital Interzonal (HIGA) y entregar equipamiento en el Hospital Materno Infantil. “A veces abandonar obras es peor que no comenzarlas”, dijo en referencia a trabajos iniciados por la gestión anterior en el HIGA para la instalación de un resonador y que se retomarán en 15 días.

Después de dar su conferencia de cada semana para actualizar la situación epidemiológica, el ministro llegó a la ciudad para realizar una serie de anuncios desde la Región Sanitaria VIII, junto al titular de la misma, Gastón Vargas, y la directora del HIGA, Verónica Martín.

En concreto, presenció las primeras obras de puesta en valor de la sede de la Región Sanitaria VIII, donde además entregó una ambulancia de alta complejidad del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). “Es una ambulancia de primer nivel con un costo aproximado de 13 millones de pesos que cuenta con respirador, con electrocardiógrafo, con cardio desfibrilador e incubadora para traslado de pacientes de alta complejidad”, señaló sobre la unidad de terapia intensiva móvil.

En ese sentido, indicó que es uno de los pilares de la política provincial “recuperar el valor de los edificios que estaban un poco perdidos”, por lo que todos los hospitales y las regiones sanitarias de la Provincia “comienzan un proceso de puesta en valor, cosa que no pudimos hacer antes porque no podíamos empezar hospitales con la máxima ocupación producto de la pandemia”, explicó.

Pero la recorrida de Kreplak comenzó más temprano en el Materno, con la entrega de equipamiento para la sala de emergencias, la guardia y quirófanos. Según detalló se trató de “carros de paro hospitalarios, espirómetros, electrocardiógrafos, desfibriladores, todo lo necesario para que los trabajadores de salud estén en mejores condiciones en su trabajo diario“.

A su vez, anunció que en 15 días comenzará una obra en el Hospital Interzonal a través de la cual buscan instalar un resonador. Según explicó, se trata de una obra que están trabajando desde el inicio de la gestión sobre todo por cuestiones jurídicas, ya que había sido iniciada por la gestión de María Eugenia Vidal, pero no fue finalizada y la empresa que la estaba llevando a cabo se retiró. “La obra quedó congelada y no se pudo llevar adelante”, dijo Kreplak y apuntó: “A veces abandonar obras es peor que no comenzarlas“.

Al respecto, no dio plazos, pero aseguró que en un tiempo corto estaría disponible para la ciudad y la zona.