Mar del Plata cerrada: desde el domingo, prohíben el ingreso de vehículos de 00 a 6

El decreto fue oficializado este viernes por el intendente Guillermo Montenegro y entrará en vigencia desde el domingo a las 0.

(Foto: archivo / Prensa MGP)

Para garantizar el cumplimiento de la cuarentena obligatoria por el coronavirus y reforzar los controles en los accesos a la ciudad, el intendente Guillermo Montenegro decidió a través de un decreto formalizado este viernes cerrar los ingresos terrestres a Mar del Plata entre las 00 y las 6 de la mañana. La medida entrará en vigencia a partir de las 0 de este domingo y quedan exceptuados de ella el transporte de carga y los vehículos oficiales de fuerzas de seguridad, salud y bomberos.

En detalle, el decreto firmado este viernes por Montenegro dispone que “todos los vehículos podrán ingresar al Partido de General Pueyrredon únicamente en el horario de 6 a 24 horas“, es decir no entre las 0 y las 6, y exceptúa de la medida al transporte de carga y los vehículos oficiales pertenecientes a las fuerzas de seguridad, salud y bomberos, los que podrán hacerlo durante las 24 horas.

El artículo cuatro del decreto -firmado además por el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, y el de Seguridad, Darío Oroquieta- es que el estipula que el mismo entrará en vigencia este domingo a las 0.

Entre los argumentos del decreto, se tiene en cuenta la continuidad de la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio y se hace especial hincapié en que por estas horas tanto las autoridades de Capital Federal como de la Provincia “anunciaron que, ante el aumento de los casos positivos con covid-19 que se vienen produciendo en la Ciudad de Buenos Aires y AMBA van a ejercer un mayor control en la población en general y en las rutas en particular”.

Por otro lado, el decreto repara en que “el tránsito vehicular disminuye sensiblemente en la franja de 0 a 6 y también lo hacen los ingresos al Partido de General Pueyrredon” por lo que sostiene que “atender adecuadamente la demanda que significan los pocos y aislados ingresos de particulares al Partido de General Pueyrredon implica un gran costo ya que se destinan diversos recursos materiales y humanos para poder realizar el control de documentación y sanitario correspondiente”.

“Es necesario ajustar los esfuerzos y recursos que dispone el Municipio a fin de ser utilizados de la forma la eficiente posible, máxime teniendo en consideración lo anteriormente expresado”, suma luego y destaca que a decisión fue tomada “con la premisa de proteger la salud pública”.

Asimismo, y en torno al carácter legal del decreto, se señala que para ello “tomó intervención la Subsecretaría de Salud y la de Legal y Técnica, emitiendo dictamen de rigor, en el marco de sus competencias”.

De manera llamativa, el anuncio público lo hizo este viernes a la tarde el legislador Rodolfo Iriart -colaborador en Mar del Plata y la zona del Ministerio de Seguridad de la Provincia- a través de su cuenta personal de Twitter.

Entre la medianoche y las 6 de la mañana, como en otros distritos, vehículos particulares no podrán entrar a Mar del Plata. Por favor, abstenerse de intentar venir el fin de semana largo a nuestras costas. — Rodolfo Manino Iriart (@ManinoIriart) May 22, 2020

Durante este viernes el propio intendente había informado mediante sus redes sociales que por día se rechaza en Mar del Plata el ingreso de 100 vehículos en cada uno de los ingresos, la mayoría por no tener el certificado habilitante para la circulación. “Los controles son firmes, y seguiremos en ese camino. No vengan a Mar del Plata porque no van a poder entrar”, expresó.