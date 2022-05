Martínez y las petroleras: cuestionó a Montenegro y al juez y habló de una “gran oportunidad”

El secretario de Energía de la Nación estuvo en Mar del Plata para la firma de un convenio de capacitación para futuros trabajadores de la industria en la ciudad.

(Foto: archivo / Qué digital)

Con una fuerte defensa del avance de las tareas de exploración y explotación petrolera, con cuestionamientos al intendente Guillermo Montenegro y al juez que frenó a través de una cautelar las actividades y con la afirmación de que se trata de una “gran oportunidad” para la ciudad ya que “no va a restar sino que va a sumar mucho, sobre todo un futuro mejor” el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, pasó este martes por Mar del Plata y firmó un convenio de capacitación para futuros trabajadores de la industria de hidrocarburos.

Secundado por el titular de la CGT regional Mar del Plata y concejal del Frente de Todos, Miguel Guglielmotti, Martínez llevó adelante una conferencia de prensa en la sede del Sindicato de Empleados de Comercio en el marco de la firma de un convenio con la CGT y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) para la capacitación de futuros trabajadores de la industria offshore.

Inicialmente, y mientras el desarrollo de la exploración sísmica frente a la costa de Mar del Plata sigue frenado por una cautelar que todavía aguarda una definición de la Cámara Federal de Apelaciones, el funcionario nacional señaló en que se trata de una actividad a desarrollar “con mayores controles para que se haga como se tiene que hacer”.

Y así rápidamente planteó que se están “sumando granitos de arena que quizás van a quedar marcados en la historia de Mar del Plata cuando se lo mire dentro de 15 o 20 años años con una actividad que va a complementar toda la que ya tiene en una ciudad con mucho más futuro”.

“Más futuro”, “desarrollo” y “gran oportunidad” fueron conceptos reiterados por Martínez a lo largo de la conferencia de prensa en la que también dijo querer tomarse unos minutos para hablar de la “distancia” en la que se proyecta llevar adelante las actividades de exploración primero y de extracción de hidrocarburos después.

“Entre la costa de Capital Federal y Colonia hay 52 kilómetros y casi ni se ve Uruguay, esto va a estar a más de 300 kilómetros de distancia, no se va a ver absolutamente nada. Lo quiero aclarar acá para que quede claro”, dijo y también remarcó que “sí el Puerto de Mar del Plata es el más cercano a ese desarrollo” por lo que planteó que será beneficiado con “la potencia y capacidad” de la industria.

Asimismo, y en torno a los plazos, semanas atrás desde el gobierno nacional mostraron expectativa por el pozo exploratorio al que denominaron “Argerich”, el cual está ubicado en el área denominada CAN 100 de la Cuenca Argentina Norte, a 307 kilómetros de Mar del Plata, al señalar que en caso de corroborar la presencia de hidrocarburos mediante la exploración sísmica a realizar desde octubre -siempre y cuando se superen las instancias judiciales vigentes– está prevista su perforación para el primer trimestre del 2023.

“Primero hay que hacer los procesos, va a haber una audiencia que se tiene que hacer acá en Mar del Plata, luego otra audiencia para el primer pozo exploratorio”, señaló Martínez y luego planteó: “Por todos los estudios previos creemos que hay y hay mucho (petroleo) y eso le va a dar una gran posibilidad de desarrollo más si parte de esas regalías van destinadas a la transición energética que es algo en lo que está trabajando la Argentina”.

En otro tramo de la conferencia, el funcionario enfatizó que “esta actividad no va a restar sino que va a sumar mucho, sobre todo un futuro mejor para los y las marplatenses”, y en torno a los reclamos y quejas que se suceden contra la iniciativa sostuvo que se dará “toda la información que sea necesaria ya que esta es una gran oportunidad”.

“La actividad se puede hacer con los mayores controles posibles sin que afecte al resto de las actividades sino que las complemente: acá no hay pesca versus desarrollo mar adentro de hidrocarburos o versus turismo. Es al revés, es turismo, es pesca y desarrollo de hidrocarburos mar adentro. Todo eso va a complementar una mejor ciudad para todos”, afirmó.

CUESTIONAMIENTOS A MONTENEGRO Y AL JUEZ MARTÍN

El secretario de Energía de la Nación lanzó también algunos cuestionamientos tanto para el intendente Montenegro, impulsor de uno de los amparos contra la exploración sísmica autorizada por el gobierno nacional, como para el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, quien en febrero dictó la cautelar que frenó el proyecto, medida que ahora espera la revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ante recursos interpuesto por el gobierno nacional y la empresa Equinor, que tendrá a su cargo las tareas iniciales.

Sobre la presentación de Montenegro, Martínez planteó que “lo importante es que todo el mundo se informe de la mejor manera” y criticó que no haya participado de las audiencias públicas realizadas el año pasado en torno a la exploración sísmica. “Si era de su interés estaría informado, pero yo creo que ahora va a participar y se va a informar y entendiendo cuáles son las ventajas de la actividad y si es afín al deseo de sus vecinos va a terminar siendo representante de eso”, apuntó.

Y, en el mismo sentido, afirmó: “La verdad que no conozco en Neuquén intendentes que estén en contra del desarrollo de Vaca Muerta, la discusión es en qué parque industrial se instalan, cómo hacen para que las empresas estén en esas ciudades. No me imagino a un intendente que esté en contra de un desarrollo, que va a dar trabajo y posibilidades en un futuro a marplatenses”.

Por su parte, en cuanto a la cautelar contra el avance del proyecto, el funcionario cargó contra el juez Martín al asegurar que “no ha tenido la información o ha decidido sin tener la información necesaria”. De todas maneras, dijo ser “muy respetuoso” de las decisiones judiciales.