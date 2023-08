Montenegro y el pedido de aumento del boleto a $357: “Es inadmisible”

El intendente descartó aplicar un aumento del 115% como el solicitado: “No voy a aceptar el boleto a $357”.

(Foto: archivo / Qué digital)

El intendente Guillermo Montenegro descartó aplicar un aumento del boleto de colectivos del 115% como el solicitado por el empresario Juan Inza, que requirió subir la tarifa plana de los actuales $165,77 a $357,07. Consideró que es “inadmisible” y afirmó: “No voy a permitir que se aprovechen de la gente que viaja todos los días para ir a laburar”.

A través de declaraciones oficiales del intendente, este viernes el gobierno municipal difundió su postura a modo de respuesta a la presentación realizada por las empresas que operan en la ciudad y que prácticamente monopoliza Inza.

“Llevar el boleto de colectivo a $357 en este contexto de desconcierto, sin mercado y con una inflación extrema es inadmisible“, sostuvo Montenegro y, de esa manera, afirmó: “No voy a permitir que se aprovechen de la gente que viaja todos los días para ir a laburar, para buscar a los chicos a la escuela, ver amigos o a la familia. Porque siempre los defendí y lo voy a seguir haciendo”.

“No voy a aceptar el boleto a $357”, definió como parte de sus declaraciones y también expresó: “La fácil sería decir que como soy intendente no tengo decisión en la economía que afecta la vida de todos los argentinos. Pero me hago cargo de los problemas y, en donde pueda, voy a meterme para buscar soluciones o cambios siempre que sea necesario. Aunque esto signifique pelearme con quien me tenga pelear. Porque mi responsabilidad es defender a los vecinos de mi ciudad”.

A tres meses de entrada en vigencia la última suba y después de la devaluación concretada por el gobierno nacional, las empresas de colectivos presentaron este jueves ante el Municipio un nuevo pedido de aumento del boleto para que lleve el valor de los $165,77 que cuesta la tarifa plana hasta los $357,07.

Desde fines de abril el intendente Montenegro tiene las facultades cedidas por parte del Concejo Deliberante hasta el 10 de diciembre para decretar aumentos en el servicio de colectivos sin pasar antes ni ser analizados por el Cuerpo.

El último aumento entró en vigencia en Mar del Plata el 20 de mayo y al momento de ser decretada Montenegro fijó el precio bajo el argumento de aplicar el acumulado inflacionario registrado desde el último período analizado y por fuera de lo pedido por los empresarios y por lo definido en un estudio de costos oficial que había elaborado por la Subsecretaría de Movilidad Urbana.