Playas del norte: sin acuerdo por la nocturnidad, freno a los pliegos

Los expedientes volvieron a quedar en comisión y el debate se retomará el año que viene, tras los cambios impulsados por el oficialismo.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Los proyectos impulsados por el gobierno municipal para licitar seis Unidades Turísticas Fiscales (UTF) en playas de la zona norte de Mar del Plata quedaron frenados este lunes en las comisiones del Concejo Deliberante y su debate se retomará el año que viene teniendo en cuenta la continuidad de la falta de acuerdo con respecto al desarrollo de la nocturnidad en las playas, algo que no se había previsto de manera original en los pliegos y que buscó impulsar el oficialismo en el tramo final del tratamiento.

La intención del interbloque oficialista era que los expedientes llegaran a la sesión de prórroga que está programada para el miércoles y por eso este lunes se realizó una reunión de comisión conjunta entre Legislación y Hacienda teniendo en cuenta que el miércoles pasado la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición había descartado que los expedientes pudieran tener dictamen.

Y esas diferencias se mantuvieron este lunes por lo que la oposición pidió que los expedientes permanezcan en comisión para seguir su tratamiento el año que viene. A partir de la mayoría con la que cuentan los bloques opositores en esas dos comisiones es lo que terminó de pasar este lunes no sin antes generarse cruces con el oficialismo.

Las diferencias en torno a los expedientes surgieron la semana pasada en la comisión de Obras a partir de la resistencia del oficialismo de incorporar un artículo a los pliegos de bases y condiciones para las UTF en el que se prohíba específicamente el desarrollo de actividades de nocturnidad, como ocurre por ejemplo en las playas de la zona sur.

Los argumentos principales expuestos fueron que el propio presidente del ente, Bernardo Martín, había asegurado en el inicio del tratamiento que los pliegos no estaban pensados en ese sentido y que, en ese caso, el canon previsto para cada futuro concesionario debería ser mucho mayor a los estipulados, que se encuentran en el orden de $1.500.000 por año.

Desde Acción Marplatense insistieron en definir cuáles serían las actividades de nocturnidad posibles. Y ejemplificaron que el bloque estaría de acuerdo en que se pueda brindar un servicio gastronómico por la noche pero no así que las playas sean escenario de fiestas electrónicas.

Con ese antecedente este lunes las posturas no cambiaron: el Frente de Todos insistió en que habilitar actividades de nocturnidad -al no prohibirlas expresamente- modifica todo lo trabajado hasta el momento en los pliegos en los que se privilegió la dotación de servicios de día. “Si el Ejecutivo pretendía darles ese fin nosotros también podríamos haberlo trabajado desde esa perspectiva”, dijo la concejala Virginia Sívori y cuestionó al oficialismo por “entre Mundial y fiestas querer cambiarle el destino” a los proyectos. “No estamos diciendo sí o no, estamos pidiendo trabajarlo con mayor seriedad y profundidad”, sumó.

A su turno, Fernando Muro por el oficialismo ratificó no querer fijar un artículo que prohíba las actividades nocturnas. “Estamos cansados de las restricciones, de ser la ciudad del no”, planteó y de todas maneras se mostró de acuerdo en “parar la pelota y rever todo” en relación a la redacción de los pliegos.

Por su parte, Horacio Taccone (Acción Marplatense) respondió “no querer ser parte de la ciudad del no pero tampoco de la ciudad del vale todo“. Y remarcó que en caso de querer incorporar a la habilitación de la gastronomía nocturna se debería rever la actualización del canon estipulado originalmente y ampliar los módulos a construir.

Desde el radicalismo, Daniel Nuñez respondió que para incorporar el servicio gastronómico de noche buscaban como propuesta justamente ampliar los metros permitidos para la construcción, en tanto que retrucó que “lo de las fiestas electrónicas requiere un permiso especial con lo cual con este proyecto no estaba habilitando eso” al tiempo que consideró que por los tamaños contemplados no podrían llegar a generarse boliches, aunque después Sívori le cuestionó que si eso era así porqué mantenían la negativa de incorporar la restricción a la normativa.

Los expedientes en discusión buscan en primer término la creación de cinco nuevas UTF para que luego se habilite realizar un llamado a licitación y concesionarlas. Se trata de las playas ubicadas entre Florisbelo Acosta y avenida Constitución (Playa del Museo); entre avenida Constitución y Lijo López (Playa Constitución); entre Anchorena y José Antonio Álvarez Condarco (Playa Beltrán Sur); Álvarez Condarco y calle 143 (Playa Beltrán Norte); y entre Groeber y Santa Margarita (Playa Las Delicias).

Los proyectos originales apuntan al desarrollo de “playas públicas equipadas” por lo que “no se encuentran entre sus posibles actividades la de balneario integral”.

Además, existe un sexto expediente en debate en busca de la autorización para llamar a licitación y otorgar en concesión, bajo las mismas características que las otras cinco, la Playa Estrada, conocida como Sun Rider, ubicada sobre la costa entre las calles Aguirre y Anchorena.