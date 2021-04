Repudio de excombatientes marplatenses a los dichos de Patricia Bullrich sobre Malvinas

La presidenta del PRO deslizó que podrían haberse “dado” las Malvinas en un contrato con Pfizer. Calificaron como “una falta de respeto tomar a la ligera una causa tan sensible”.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata expresó su repudio en las últimas horas a las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien deslizó en una entrevista televisiva la posibilidad de “entregar” las islas a cambio de vacunas contra el coronavirus. “Es una falta de respeto tomar a la ligera una causa tan sensible“, lamentaron.

“Pfizer no pidió ni cambios de ley. Lo único que pidió fue un seguro de caución que se lo pidió a todos los países del mundo que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales ni las, bueno no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado“, expresó en una entrevista televisiva que giraba en torno a la adquisición de vacunas.

Rápidamente las declaraciones de la exministra de Seguridad de la Nación y presidenta del principal partido opositor en la nota con Jonathan Viale -quien incluso intentó que se rectifique al aire y no lo hizo- generaron revuelo y particularmente entre excombatientes.

“El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata manifiesta su repudio a las declaraciones de la presidenta del PRO respecto de la cuestión Malvinas. Mas allá de las rectificaciones creemos que es una falta de respeto tomar a la ligera una causa tan sensible para todos los argentinos”, expresaron en un comunicado.

Al referirse a las “rectificaciones” de Patricia Bullrich, hacen foco en una serie de tweets en los que asegura haberse expresado “incorrectamente” sobre las Malvinas y de manera insólita vinculó la polémica a un intento de “esconder” explicaciones del gobierno nacional en torno a la campaña de vacunación.

Desde la comisión directiva del Centro, exclamaron: “Respetemos la memoria de los caídos, la dignidad de sus familias y la reivindicación soberana del archipiélago tal como lo establece nuestra Constitución Nacional”.