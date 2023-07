Malvinas: identificaron a un nuevo soldado argentino del Cementerio de Darwin

Se trata de un prefecto desaparecido tras el hundimiento del ARA Isla de los Estados. Las muestras de ADN de su hermana, la clave para encontrarlo.

(Foto: archivo / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación)

En el marco del Plan Proyecto Humanitario gestado por el excombatiente marplatense, Julio Aro, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar a un nuevo soldado argentino sepultado en el Cementerio de Darwin: se trata de Jorge Eduardo López, un prefecto desaparecido desde el hundimiento de un buque nacional en la guerra. La muestra de ADN aportada por su hermana, clave para darle identidad a sus restos.

Mientras se aguarda por la concreción de la tercera etapa del Plan Proyecto Humanitario (PPH), este viernes desde el EAAF y el gobierno nacional confirmaron que ya son 121 los soldados que pudieron recuperar su identidad tras haber sido enterrados en Darwin e identificados, hasta el momento, con la frase “Soldado argentino solo conocido por Dios”.

Desde el gobierno nacional explicaron que Jorge Eduardo López se había presentado de manera voluntaria en la Prefectura Naval Argentina para participar de la guerra y estaba entre los 23 fallecidos de la tripulación de 25 personas que estaba a bordo del ARA Islas de los Estados al momento de su hundimiento por parte de las tropas británicas el 10 de mayo de 1982.

Según publicó Gabriela Cociffi en el sitio Infobae, por motivos personales todavía no se habían ofrecido por parte de la familia muestras de ADN para cotejar con los rastros de los soldados que siguen sin identificar en el Cementerio de Darwin. Sin embargo, en los últimos días, Claudia, hermana de López, aportó su ADN y este viernes se terminó de cotejar la coincidencia entre sus rastros genéticos con los restos sepultados en la tumba denominada D.A.4.3 del Cementerio de Darwin.

Dos años atrás, Julio Aro anticipaba a Qué digital que muchos familiares de exsoldados -y sobre todo víctimas de ese hundimiento- habían decidido dar muestras ante la posibilidad de que alguno de los soldados enterrados en Darwin fueran los cuerpos desaparecidos del ARA de los Estados: es que, por ejemplo, se sabía que el británico Geoffrey Cardozo, encargado de darle sepultura a los cuerpos, había enterrado en el lugar restos de un soldado argentino que había traído la marea.

Por eso, la ilusión de identificar a todos los caídos llevó a Aro y a su Fundación No Me Olvides a recorrer el país en búsqueda de familiares que brinden sus muestras pero, si bien remarcó que más de 140 las ofrecieron, también hubo casos en los que la decisión no era fácil y, por ejemplo, en plena pandemia dieron con dos madres de excombatientes que prefirieron no hacerlo: “No se justifica hacer nada a la fuerza si no están en condiciones de entenderlo. Vamos a seguir buscando hasta el último día, pero lamentablemente no depende solo de nosotros”, señalaba Aro en 2021 a Qué digital.

Mientras tanto, la búsqueda activa de muestras continúa y, ya sea por los cinco que restan identificar del PPH 1 o de cara al Proyecto Humanitario 3 (PPH3), cabe remarcar que todo aquel familiar interesado en dar muestras puede comunicarse al 08003453236.

LAS TRES ETAPAS DEL PPH El Plan Proyecto Humanitario surgió del impulso del excombatiente marplatense Julio Aro y las gestiones que realizó junto a su par británico Geoffrey Cardozo -responsable del Cementerio donde se encuentran en total las 232 cruces representativas de 237 soldados argentinos- para agilizar negociaciones diplomáticas y realizar exhumaciones en Darwin y otros puntos de las islas para darle identidad a los soldados sepultados sin nombre. Esas gestiones comenzaron en 2008 cuando Cardozo entregó en un encuentro de excombatientes documentos sobre su labor en el Cementerio de Darwin. Así, en 2012 el gobierno nacional anunció el proyecto pero recién en 2017 se pudo iniciar formalmente, con la primera etapa del Plan Proyecto Humanitario, con participación del EAAF y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Ese primer capítulo del Plan Proyecto Humanitario inicial estuvo enfocado en 122 cuerpos sin reconocer, de los cuales se lograron identificar inicialmente a 115, es decir, tras esa exhumación de 2017, faltaban 7 por reconocer. Luego, en 2021 se realizó el Plan Proyecto Humanitario 2 que estuvo centrado en una tumba de Darwin denominada C.1.10 que no había sido exhumada en la primera etapa: en ella se sabía que estaban los cuerpos de Julio Ricardo Sánchez y -se creía- al menos tres cuerpos más no reconocidos. Finalmente allí encontraron a Guillermo Nasif, Marciano Verón, Carlos Misael Pereyra y a Juan Carlos Treppo, más restos óseos de Víctor Samuel Guerrero que fueron reasociados a su tumba. De esa manera se había llegado a 119 identificaciones. Sin embargo, en los últimos meses se logró una nueva identificación -la 120- correspondiente al PPH1, cuyo nombre no trascendió a pedido de su familia. Ahora, esta semana se suma el nombre de López, que pasó a ser el solado número 121 cuyos restos recuperan su identidad. Así, de los entierros investigados en el PPH1 aún resta confirmarse la identidad de cinco personas. En ese sentido, el PPH3 a realizarse próximamente está enfocado en peritar una tumba asignada en Darwin -sin demasiada certeza, similar a lo ocurrido con la tumba de Sánchez- a los restos de cinco víctimas de la caída en territorio de la Gran Malvina del avión Learjet de la Fuerza Aérea Argentina, y también sobre dos entierros fuera del cementerio, realizados en inmediaciones a restos del avión que fueron encontrados años después de finalizar la guerra.