Usurpaciones: Montenegro impulsa una modificación en el Código Penal

El intendente se reunió con el fiscal general Fabián Fernández Garello y representantes de los colegios de Abogados y Martilleros.

(Foto: Prensa MGP)

El intendente Guillermo Montenegro mantuvo en las últimas horas una reunión con representantes de la Justicia, del Colegio de Abogados y de Martilleros con el objetivo de “impulsar una modificación” en el Código Penal, centrado en el delito de “usurpaciones”.

Según informaron de manera oficial, el jefe comunal mantuvo una reunión con el fiscal general del Departamento Judicial Mar del Plata, Fabián Fernández Garello y los presidentes del Colegio de Abogados y de Martilleros, Fabián Portillo y Guillermo Rossi.

El motivo de la reunión fue abordar las “usurpaciones” no desde una perspectiva social, sino más bien policial y jurídica: Montenegro consideró “necesario que se modifique el Código Penal para contar con más herramientas que eviten las tomas de terrenos”.

“No solo realizamos acciones para prevenir, sino que también vemos necesario que se cambie el tipo del Código Penal que hoy es absurdo y necesita aggiornarse, para dar herramientas a la policía y a la Justicia para actuar”, afirmó el intendente.

En ese sentido, desde el Municipio destacaron haber realizado denuncias penales, operativos en conjunto con la Policía y un procedimiento junto a Inspección General donde se desbarató una inmobiliaria que vendía terrenos de forma irregular en la zona sur.

Con el objetivo de modificar la norma vigente de usurpaciones -desde 1921- que, según indicaron contempla que si no hay violencia o el terreno no se encuentra alambrado no habrá delito penal, Montenegro ya se contactó con el diputado y ex ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo.