Acampe en la Municipalidad, día 18: “No estamos pidiendo una locura”

Este fin de semana el acampe que sostiene la agrupación Mariano Ferreyra va a cumplir 20 días frente a la Municipalidad, medida con la que reclaman una mayor partida de alimentos para los comedores que gestiona la organización en tres barrios de la ciudad y materiales para mejorar la situación habitacional. Si bien hubo un acercamiento con la Secretaría de Desarrollo Social local, afirman que la propuesta realizada fue “insuficiente” por lo que no descartan a partir del lunes volver a instalar las carpas sobre la avenida Luro, mientras se mantienen sobre la calle Yrigoyen.

A pesar del frío y la pandemia por el coronavirus, el acampe frente al Municipio continúa, y este viernes se cumplen 18 días ya que por ahora no hubo mayores respuestas por parte de las autoridades municipales al reclamo que viene sosteniendo la agrupación Mariano Ferreyra.

Con el transcurso de los días, además del incremento en la partida de alimentos, desde la organización comenzaron a exigir la entrega de materiales para paliar los problemas habitacionales que sufren las y los vecinos que forman parte de la agrupación y que se acentuaron luego del último temporal.

Días atrás, ante la falta de respuestas, quienes sostienen el acampe habían cortado la avenida Luro y horas después como una “muestra de contemplación” levantaron el corte con el fin de obtener un “compromiso de respuesta” por parte de las autoridades municipales.

Ante la necesidad de mejorar la situación habitacional en la que se encuentran muchas familias, al pedido de alimentos se sumó el de materiales como chapas y frazadas para las personas que asisten al merendero y a los dos comedores que gestiona la organización. Sin embargo, Pablo Barragán, referente de la agrupación, afirmó en dialogo con Qué digital que la respuesta de los funcionarios fue “muy pequeña, no alcanza para nada” en base a la demanda que tienen en los barrios.

“Después de estar dos semanas acá en la puerta de la Municipalidad la verdad que es medio injusto el planteo que han hecho”, sostuvo.

El referente de la agrupación Mariano Ferreyra le planteó a las autoridades a través de una comunicación telefónica que si antes del fin de semana no hay novedades el acampe se trasladará este lunes a la avenida Luro. “Ahí sí que no vamos a ceder más. O nos dan lo que pedimos o nos quedamos”, sostuvo.

Barragán resaltó que lo que están pidiendo “no es algo insólito” y explicó que desde la agrupación representan a 400 familias: “Estamos pidiendo 100 chapas. Para armar una piecita como tienen los compañeros necesitás tres o cuatro, estamos hablando de materiales para unas 25 familias”.

“No estamos pidiendo una locura que el Municipio no puede cubrir”, consideró, al tiempo que apuntó contra el intendente Guillermo Montenegro, dada la falta de propuestas que hagan avanzar las negociaciones.

Sobre el pedido de alimentos para el merendero y los comedores, el referente de la agrupación explicó que estarían próximos a legar a un acuerdo, ya que se están acercando a las necesidades que tienen que afrontar para brindar la asistencia.

Según informó días atrás Diego García, representante local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, desde la dependencia gestionaron una partida de cuatro mil kilos de alimentos para distribuir tanto entre los comedores de los barrios Pueyrredon y El Colmenar, como para el merendero de Estación Chapadmalal. En ese marco, los pedidos ahora se centrarán en que les faciliten materiales para aquellos vecinos y vecinas que quedaron golpeados tras el último temporal, en medio de la pandemia.

Por el momento, la agrupación Mariano Ferreyra mantiene conversaciones con el subsecretario de Desarrollo Social, Daniel Teruel, y desde el área se comprometieron a realizar un seguimiento con asistentes sociales. Sin embargo, quienes sostienen hace 18 días el acampe resaltaron que “eso no funciona”. Y en este marco recordaron la lucha que llevaron a cabo con el gobierno anterior por cuestiones habitacionales. “Se comprometieron a un plan de hábitat que había en su momento y nunca llamaron a ningún compañero”, recordó Barragán.

“Los compañeros están viviendo muy mal, no es que estamos pidiendo algo que no es necesario y no es de urgencia”, cerró.