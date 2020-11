Afiches neonazis en Mar del Plata: “Suponemos que hay más gente involucrada”

Lo afirmaron desde Acción Antifascista, el colectivo iniciado al calor de los ataques neonazis que recibieron su condena en 2018.

El 19 de septiembre se volvieron a encender las “alarmas” de los colectivos antifascistas locales frente a la aparición de folletos con propaganda neonazi en las calles de la ciudad que en 2018 condenó a siete jóvenes que profesaban ideas neofascistas y además buscaban imponerlas a través de la violencia. Acción Antifascista es el colectivo que se forjó al calor de aquellos ataques y uno de los colectivos que colaboró en la presentación de esta última denuncia ante la Justicia Federal.

Según se desprende de la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal N°1 por parte de la Asamblea por una Sociedad Sin Fascismo, a través de afiches pegados en la vía pública se convocaba a participar de una organización que, con simbología neonazi, proponía la realización de una “revolución blanca”. Pero también los afiches invitaban a acceder a sitios web donde se difunde la ideología mediante textos en los que “la lectura de superioridad ‘racial’, discriminación de diferentes etnias y el rechazo a la inmigración de personas no ‘blancas’, está implícito y claro”.

Parte de la evidencia presentada para la formulación de esa denuncia partió de Acción Antifascista, fundada en 2013 “en respuesta a los primeros ataques neonazis que hubo en la calle, cuando empezaron atacando a personas que conocemos. Mar del Plata es una ciudad chica y la gente que estaba en los grupos fascistas los conocíamos. Esos primeros ataques iban dirigidos a la comunidad LGBTIQ+, contra el colectivo punk y les anarquistas en general”, cuenta Lucas, uno de los fundadores de la organización, en diálogo con Qué digital.

Si bien asegura que en cuanto a la aparición de grupos neonazis “veníamos de un periodo bastante tranquilo” en la ciudad, sostiene que el surgimiento es “bastante lógico”: “Consideraron que estaba dada la situación y el contexto para volver a mostrarse. Se sienten empoderades, creyeron que era el momento”, continuó.

Según las pruebas que pudieron recolectar y presentaron a la justicia, indicaron que se trata de “nuevos” militantes de esas ideas supremacistas, con jóvenes que van desde los 15 a los 25 años. “Volvieron a cometer el error de la reivindicación excesiva. Subieron videos en todos lados pegando los carteles y poniendo vías de contacto. Esto nos dio herramientas para individualizar al grupo más activo, pero suponemos que hay más gente involucrada”, advirtió.

De todas maneras, indicó que hay diferencias con los últimos y reconocidos grupos neonazis de Mar del Plata: “Tienen una particularidad y, a diferencia de los movimientos anteriores, no se reivindican fascistas abiertamente ni supremacistas, aunque queda más que claro en sus flyers y demás material que ellos mismos difunden. Ellos buscan desligarse de esta caracterización”, describió.

“Con lo que fue Bandera Negra, la Giacchino y Fonapa, empezaron bajo el gobierno kirchnerista, como en rebeldía, y cuando llega el macrismo se ven apañados y se radicalizan aún más. Ahora estos pibes están en una situación de confrontar. Están queriendo hacerle la guerra a lo que elles consideran el statu quo o lo establecido”, analizó en torno al contexto y el por qué de este surgimiento.

No obstante, por el momento no hubo más que esa primera difusión de folletos. “Mantenemos una postura de alerta. Creemos que no ha pasado a mayores ni siguieron difundiendo por la respuesta que hemos dado, que fue inmediata y vino desde todos los sectores, a raíz de la experiencia que se ha vivido en Mar del Plata. Hoy por hoy la comunidad antifascista toda -salvando las diferencias políticas que puede haber- tuvo una respuesta general. Nuestro objetivo mediante la denuncia es ampararnos en los recursos de la Justicia para poder dar con los individuos particulares y dar un mejor panorama para nosotres”, cerró.