Alquileres para estudiantes: registro de la UNMdP y crecimiento en la demanda

Desde el Colegio de Martilleros destacaron la oferta y demanda y aseguran que los valores parten desde los $40 mil.

(Foto: archivo / Qué digital)

Desde hace décadas Mar del Plata aparece como uno de los polos educativos universitarios de la región y, ante cada inicio de ciclo lectivo, no son pocos los estudiantes que llegan desde otras ciudades a instalarse en la ciudad, para lo cual una vez finalizada la temporada de verano comienzan con la búsqueda de un alquiler. Qué valores manejan desde el Colegio de Martilleros, qué dificultades enfrentan quienes se abocan a esa búsqueda y qué herramientas ofrecen las instituciones educativas.

En el comienzo del ciclo lectivo 2023, mientras desde la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) recordaron la disponibilidad de un registro inmobiliario destinado a estudiantes universitarios que estén en la búsqueda y necesiten alquilar una vivienda durante el período lectivo, sectores estudiantiles como la Federación Universitaria Argentina (FUA) advirtieron días atrás ante las dificultades que encuentran al momento de buscar un espacio para vivir durante las cursadas.

En contraste a lo manifestado por estudiantes, en diálogo con Qué digital desde el Colegio de Martilleros destacaron positivamente los niveles de oferta y demanda de estos “alquileres de invierno” y ofrecieron un panorama de los costos económicos para el estudiantado.

Para este año, según las estimaciones y valores de referencia del Colegio, los alquileres de un departamento de un ambiente para estudiantes rondan entre los $40 y $50 mil y de dos ambientes $60 mil, en zona centro y macrocentro de Mar del Plata: “Es un mercado interesante porque al tener mucha oferta y demanda los valores son razonables. Hay disponibilidad, el inquilino puede venir tranquilo”, aseguró Guillermo Rossi, presidente de la institución.

“ALQUILAR SE HA TRANSFORMADO EN UNA ODISEA”

Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la Federación Universitaria Marplatense (FUM) días atrás emitieron un comunicado en el que además de expresar su malestar respecto a las demoras en la implementación del boleto universitario en Mar del Plata, dieron su visión sobre la “odisea” de encontrar un alquiler para estudiantes.

“Alquilar se ha transformado en una odisea para los estudiantes de todo el país. Los costos son excesivos y la oferta es bajísima, lo que principalmente está afectando la llegada de aquellos alumnos que pertenecen a ciudades cercanas o del interior del país a la educación”, expresaban en un comunicado conjunto.

Además, apuntaron contra la modalidad de contrato por 9 meses que en Mar del Plata se suele utilizar para que los inmuebles luego sean alquilados con otros valores a turistas durante la temporada verano. Eso, señalaron, repercute sobre el estudiantado que, más allá del período de finalización del ciclo lectivo, continúa rindiendo exámenes finales y/o tiene que trabajar y “se ven imposibilitados de realizar mudanzas de manera permanente”.

En ese sentido, ante los aumentos que se registran año a año y las dificultades que acarrea el alquiler para estudiantes en Mar del Plata, consideraron como “indispensable” que la ley de alquileres que rija “contemple las realidades de los estudiantes”.

EL REGISTRO DE PROPIETARIOS

En este contexto, en los últimos días desde el Servicio Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata recordaron que existe la posibilidad de acceder a un registro de inmuebles de la casa de altos estudios a través del cual propietarios o propietarias ofrecen sus viviendas a estudiantes que necesiten alquilar durante el período lectivo.

Las y los estudiantes interesados pueden solicitar el registro de alquileres disponibles y realizar consultas a través del correo electrónico reginmobssuunmdp@gmail.com. Según detallaron las autoridades a cargo, la UNMdP articula como nexo “entre propietario e interesado”, pero el contrato de alquiler se da en conveniencia entre las partes y la Universidad queda “exenta de cualquier compromiso”.

Por su parte, desde la UNMdP indicaron que para acceder al mismo, las personas propietarias tienen la posibilidad de contactarse -a través de un formulario de solicitud– para poder ofrecer la vivienda a instancias de la universidad, siempre y cuando cumplan con las condiciones que exige la casa de altos estudios para la difusión de los mismos.

CRECIMIENTO EN LA OFERTA Y DEMANDA

Una buena parte de las personas propietarias de plazas extrahoteleras de Mar del Plata decidió dejar atrás los alquileres por 36 meses para volcarse a la mayor rentabilidad que garantiza la alternativa “invierno-verano”: es decir, ofrecer la vivienda al turismo en temporada estival a valores elevados y luego alquilarlo para estudiantes en los 9 meses restantes.

Es que, en paralelo a esa mayor rentabilidad, aseguran que cada vez hay mayor demanda de alquileres “estudiantiles”, analizan desde el Colegio de Martilleros, ante la importante oferta educativa de la ciudad. Esta situación se da, aseguran, en sintonía a una “amplia disponibilidad” de alquileres para estudiantes, con valores que parten desde los $40 mil para un ambiente y desde $60 mil para un dos ambientes en la zona micro y macro céntrica de Mar del Plata.

“Es un mercado que no es nuevo, es histórico, pero que cada vez toma más fuerza. Este año hay un muy buen movimiento de los dos lados. Es buena salida para el propietario que no está tranquilo en alquilar 36 meses. Los alquileres de invierno son para un ‘fin determinado’ y no tienen ningún tipo de inconveniente porque están amparados por el Código Civil”, detalló Rossi.

Así, para evidenciar ese “fin determinado”, Rossi explicó que los requisitos para acceder a esta modalidad de alquiler consisten en presentar un certificado de estudio y una garantía “que normalmente es familiar” para fijar un alquiler en pesos “por los 9 meses de invierno” con valores que, estiman desde el Colegio, se mantendrán estables al haber una importante disponibilidad.