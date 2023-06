Ante la llegada del frío, nuevos reclamos por la calefacción en el CEMA

Trabajadores realizaron un frazadazo y una retención de tareas de una hora ante la falta de un sistema central de calefacción.

(Foto: archivo / Qué digital)

Trabajadoras y trabajadores del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA) de Mar del Plata realizaron este lunes una retención de tareas de una hora acompañada de un “frazadazo” en el marco de un viejo reclamo que se repite ante la llegada del frío: la falta de un sistema de calefacción central para abastecer a la sala de espera y los consultorios por el no funcionamiento de la caldera. En paralelo, el Municipio lleva adelante un proceso licitatorio y aplicarán sistemas provisorios.

En 2022 personal del CEMA alertó por la falta de calefacción por deficiencias en el área de calderas. En ese entonces, desde la Secretaría de Salud indicaban que el establecimiento contaba con dos calderas, una de ellas dada de baja porque su arreglo era “inviable” y que el problema respecto a la calefacción central data desde el año 2012.

En ese entonces, además, habían implementado la calefacción de distintos ambientes a través de estufas eléctricas para ensayar una solución provisoria a ese “problema estructural”. Sin embargo, el problema de fondo no pudo saldarse y derivó en nuevos reclamos laborales esta semana que, advirtieron, continuarían en los próximos días, incluso por más horas de retención de tareas en caso de no tener respuestas.

La medida, cabe aclarar, surgió a través de una asamblea entre el personal del CEMA, a lo cual luego se sumó el acompañamiento de CICOP y delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales.

“La caldera está rota hace dos años aproximadamente y nos fuimos acostumbrando a trabajar con caleventores. Incluso cuando pasé de trabajar en un CAPS al CEMA lo primero que hice fue traerme un caloventor. Esa es la situación”, explicó Fernanda, trabajadora del CEMA de Mar del Plata y dirigente del gremio CICOP Mar del Plata, en diálogo con Qué digital.

“Desde la Secretaría la respuesta informal a los trabajadores es que está en proceso de solución y compraron pantallas de las que se enchufan. Yo soy licenciada en Enfermería, no electricista pero se sabe que a futuro va a ser otro problema si la resistencia eléctrica no da para que nos llenemos de estos dispositivos. Lo ideal sería que arreglen la caldera. Dicen que está en vías de solución pero la vía no llega y estamos muertos de frío“, manifestó.

En cuanto a cómo se vive el día a día con las bajas temperaturas, añadió: “Es una estructura hermosa, llena de vidrios pero fría y los consultorios que están alrededor nos morimos de frío los trabajadores y los pacientes. Acá está el servicio de Oncología, por ejemplo, donde las personas pasan cuatro horas sentadas en un sillón recibiendo su quimioterapia. Es inadmisible“.