Artesanos de Plaza San Martín: “No es un capricho que queramos estar acá”

Las y los artesanos que montan verano a verano la feria de Plaza San Martín se reunieron este lunes con autoridades municipales tras el intento de desalojo del viernes pero, al no tener avances, volverán a hacerlo este martes. Mientras tanto, permanecen bajo la promesa de no ser desalojados y a la espera de recuperar los caballetes y mesas incautados. “No es un capricho que queramos estar acá“, afirman ante su postura de mantenerse en el lugar como lo hicieron durante los últimos años.

El viernes por la tarde, inspectores municipales acudieron a la feria, ubicada frente a la Catedral, junto a un importante grupo de policías para, según las y los feriantes, desalojarlos del lugar, luego de días de amenazas e incluso tras haberles incautado horas antes parte de las tablas que dejan cada noche en la plaza y que ahora buscan que les devuelvan.

Finalmente el viernes no los desalojaron y les permitieron continuar durante el fin de semana. Así, este lunes acudieron a la Municipalidad en busca de una solución, aunque finalmente solo recibieron la propuesta de ser trasladados a otro espacio y también la promesa de una nueva reunión este martes en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación.

“Vienen con la intención de sacarnos de la plaza y con la promesa de otro lugar. Pero nosotros no queremos un lugar opcional. No queremos de ninguna manera porque este es el único que nos reditúa para mantener a nuestra familia. No queremos que nos manden acá a la vuelta, o a otra plaza. Queremos seguir trabajando acá porque de acá sale para alimentar a nuestros niños. Vamos a resistir, vamos a seguir quedándonos porque esto es arte, es cultura, y nos tienen que dejar“, sostuvo una de las feriantes en diálogo con Qué digital.

En un año difícil por la pandemia y la crisis sociosanitaria, las y los feriantes reconocen que “están muy unidos” porque aseguran que hace por lo menos cinco años montan cada verano la feria en la plaza, tras acuerdos implícitos con la Municipalidad. Ahora, afirman que son unas 30 familias las que viven de la feria y esperan ser regularizados de alguna manera para poder continuar el resto de la temporada en el lugar sin temor a desalojos.

“Este espacio fue cedido hace ya cinco años, exactamente por los funcionarios municipales que nos nos querían ver rebotando por la peatonal, sacándonos de acá y de allá. Los hechos violentos pasan todavía cuando nos encuentran ahí como pasó en diciembre. Estas cosas no tienen que pasar. Es una persecución constante. No es un capricho que queramos estar acá. Es porque por acá pasa gente y por acá vendemos“, agregaron.

En cuanto a la reunión de este lunes, explicaron: “Hoy tuvimos una reunión y certeramente no se llegó a nada. Solamente nos dieron el pie de que hoy no nos van a desalojar pero que mañana tenemos que volver a presentarnos a Producción (sic) para ver qué resolución nos puede dar a la problemática. Pero nadie se hace cargo. Es una pelota que va y viene“, lamentaron.

Frente a la explicación de las autoridades, quienes les indicaron que no pueden estar allí por la presencia de esculturas a solo metros del lugar y el mantenimiento de las mismas, las y los artesanos aseguran que a lo largo de los cinco años de permanencia cada verano no tuvieron “ni una denuncia” por daños y que además, son ellos quienes iluminan y mantienen la plaza. “Nosotros conectamos la luz y ponemos toda una cadena de luces para iluminar los paños, los pasillos y el show al aire libre”, explicaron.

Ante esta situación, y la necesidad de que les permitan continuar en la plaza, las y los feriantes aseguran que aunque la temporada “está bastante floja”, los ingresos de la feria son en muchos casos los únicos que perciben: “Por eso también pedimos que sean humanos los dirigentes. Que se pongan en nuestro lugar y nos dejen laburar”, cerraron.