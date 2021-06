Caso Brandon Romero: “Por más que apelen, sé que vamos a ir a juicio”

Romina Vergara, madre del joven asesinado hace 11 meses, se refirió al rechazo del sobreseimiento del policía Pedro Bogado y la elevación a juicio.

(Foto: archivo / Qué digital)

El Juzgado de Garantías N°2, a cargo de Saúl Errandonea, elevó a juicio la causa en la que se investiga el homicidio de Brandon Romero, el joven panadero de 18 años que hace casi un año fue asesinado de al menos siete balazos por el policía bonaerense Pedro Arcángel Bogado. Su familia, que apuntaba a llegar a la instancia oral a pesar del pedido de sobreseimiento de la fiscalía, recibió la noticia con tranquilidad y ahora esperan que se pueda concretar el juicio.

“Es un granito más de arena. Esperaba esto pero realmente no sabía con qué me podía llegar a encontrar después de la vergüenza de la fiscalía”, manifestó Romina Vergara, madre de Brandon, quien desde un primer momento buscó que la muerte de su hijo no quede en la nada y cargó contra el fiscal Alejandro Pellegrinelli, que había pedido el sobreseimiento del policía.

Semanas atrás, luego de un acampe en Tribunales, el propio Errandonea recibió a Romina, quien buscaba por todas las vías tener una audiencia con él luego de la falta de acompañamiento de la fiscalía. “Yo había salido muy tranquila de hablar con Errandonea y veo que esa seguridad que él me dio sirvió para algo. La recibí muy feliz”, planteó.

Frente a la elevación a juicio, si bien aún resta la confirmación de la Cámara de Apelación, se mostró conforme con lo resuelto por la justicia, y con la seguridad de alcanzar el objetivo de llevar la causa a juicio: “Por más que apelen, sé que vamos a ir a juicio. Estoy muy segura de que vamos a juicio. Y si no, se seguirá luchando como hice siempre desde el primer minuto”, advirtió.

El próximo mes se cumple un año del homicidio de Brandon Romero, sucedido el 5 de julio de 2020 en el kilómetro 6 de la Ruta 226, y realizarán una nueva movilización en la que esperan poder tener una importante convocatoria para seguir visibilizando un caso que, como sostienen desde el primer momento, debe ser calificado como gatillo fácil.

“El año nos encuentra con altos y bajos, como corresponde. Se lo extraña mucho. Esto de saber cada vez más partes de la causa duele mucho. Murió de una forma horrorosa. Así que a veces estamos mal, a veces bien, a veces llorando, a veces tranquilos. Pero siempre siguiendo para adelante porque no nos queda otra”, concluyó.